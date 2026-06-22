Dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV Slovenia, Sportklub, mantan pelatih klub Slovenia NK Celje itu mengatakan: "Sejujurnya, level Bundesliga agak mengecewakan saya. Bayern München tentu saja berada di kelas tersendiri, dan Borussia Dortmund bisa cukup bersaing berkat anggarannya. Lalu ada kejutan seperti Stuttgart, tapi sisanya menurut saya mengecewakan."
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"Itu mengecewakan bagi saya": Mantan pelatih Eintracht Frankfurt, Albert Riera, mengkritik tajam kualitas permainan di Bundesliga
Terutama pola permainan kaku yang diterapkan oleh tim-tim di zona degradasi liga utama Jerman menjadi duri dalam daging bagi pria kelahiran Mallorca ini. Riera hanya bisa mengejek gaya permainan mereka: "Tim-tim di sepertiga bawah klasemen semuanya bermain dengan cara yang persis sama. Jika dianalisis, rasanya seperti bermain melawan lawan yang sama setiap pekan."
Selain itu, bagi Riera, kesenjangan antara kemampuan finansial klub-klub tersebut dan kualitas sebenarnya di lapangan terlalu besar. “Jika kita membandingkan jumlah uang yang beredar di Jerman—20, 30, bahkan 40 juta euro—dengan jumlah di liga Slovenia. Ini bukanlah dunia yang berbeda, sama sekali tidak. Inilah kenyataannya,” katanya.
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Riera mengkritik kualitas Bundesliga
Mantan pelatih Frankfurt itu bahkan sampai membandingkan secara langsung dengan tempat kerjanya dulu di Slovenia untuk memperkuat anggapan bahwa Bundesliga memiliki kelemahan. "Jika Celje bertanding melawan Frankfurt, mereka bisa bersaing. Saya tidak mengatakan bahwa mereka lebih baik, tapi mereka bisa bersaing. Perbedaannya lebih kecil daripada yang terlihat dari luar," jelas Riera.
Setelah akhir yang tidak membanggakan di kota metropolitan di tepi Sungai Main itu, tampaknya bab Jerman bagi pria berusia 45 tahun ini telah ditutup selamanya. Mengenai masa depannya, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: “Sejauh ini saya telah menerima beberapa panggilan telepon, tetapi jawaban saya adalah ‘Tidak’, karena saya ingin berkompetisi di level Eropa. Jadi, Liga Champions; jika bukan Liga Champions, maka Liga Europa; jika tidak, Liga Konferensi.”
Frankfurt memecat Riera setelah 14 pertandingan
Pada awal Februari, Riera secara mengejutkan menggantikan Dino Toppmöller di Frankfurt dan diharapkan dapat kembali menstabilkan klub tersebut, terutama lini pertahanannya yang rapuh. Namun, pelatih yang selama kariernya sebagai pemain aktif pernah membela klub-klub seperti Manchester City, Liverpool, atau Galatasaray ini justru lebih menonjol karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial dan, seperti yang terjadi di beberapa klub sebelumnya, terus-menerus menimbulkan kontroversi.
"Kami memang tidak cocok. Lihat saja, misalnya, Angelina Jolie yang cantik dan Brad Pitt yang menawan. Keduanya luar biasa, tapi mereka tidak cocok," katanya baru-baru ini. "Mengapa? Karena bukan hanya penampilan luar yang penting; detail-detail kecillah yang menentukan apakah sesuatu akan berhasil atau tidak."
Setelah 14 pertandingan, Eintracht memutuskan untuk memecat Riera. Ia hanya mampu meraih empat kemenangan.