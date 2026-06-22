Terutama pola permainan kaku yang diterapkan oleh tim-tim di zona degradasi liga utama Jerman menjadi duri dalam daging bagi pria kelahiran Mallorca ini. Riera hanya bisa mengejek gaya permainan mereka: "Tim-tim di sepertiga bawah klasemen semuanya bermain dengan cara yang persis sama. Jika dianalisis, rasanya seperti bermain melawan lawan yang sama setiap pekan."

Selain itu, bagi Riera, kesenjangan antara kemampuan finansial klub-klub tersebut dan kualitas sebenarnya di lapangan terlalu besar. “Jika kita membandingkan jumlah uang yang beredar di Jerman—20, 30, bahkan 40 juta euro—dengan jumlah di liga Slovenia. Ini bukanlah dunia yang berbeda, sama sekali tidak. Inilah kenyataannya,” katanya.