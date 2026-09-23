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'Itu membunuhnya!' - Bos Man Utd Michael Carrick diperingatkan bahwa ia sedang MENGHANCURKAN Matheus Cunha dengan eksperimen taktik kontroversial
Cunha dipaksa memainkan peran penyerang yang tidak biasa
Cedera tulang kering Benjamin Sesko yang tak kunjung pulih membuat Manchester United sangat kekurangan opsi di lini serang. Pemain internasional Slovenia itu absen sepanjang pramusim dan kini kembali mengalami masalah yang sama, memaksa Carrick mencari solusi alternatif untuk memimpin lini depan.
Akibatnya, bos United itu menempatkan Cunha sebagai penyerang tengah dalam lima laga pertama Premier League musim ini. Rekrutan senilai £62 juta dari Wolves itu biasanya beroperasi di sisi kiri, tempat ia unggul dalam menusuk langsung pertahanan lawan. Marcus Rashford justru mengisi pos sayap tersebut, sehingga pemain Brasil itu digeser ke tengah.
- Every Second Media
Butt dan Rooney kecam pengaturan taktik
Mantan gelandang United, Nicky Butt, meyakini perubahan posisi itu sangat membatasi pengaruh sang penyerang. Berbicara di The Good, The Bad and The Football, Butt menyoroti kurangnya kedalaman di lini depan sambil mengkritik sistem serangan saat ini.
"Memainkan Cunha sebagai nomor sembilan membunuhnya," kata Butt. "Dia sama sekali tidak mendekati levelnya saat bermain dari sisi lapangan. Kami tidak punya No.9 selain Sesko, selain [Joshua] Zirkzee, tetapi dia terus pergi, bertahan, pergi, bertahan. Dan ketika dia masuk, dia tidak terlihat mendekati No.9 Manchester United."
Wayne Rooney menggemakan pendapat tersebut di The Overlap, dengan menunjukkan bahwa kekuatan terbesar Cunha adalah membawa bola ke depan, bukan bermain dengan punggung menghadap gawang. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu menegaskan bahwa dia akan langsung mengembalikan pemain yang datang pada 2025 itu ke posisi alaminya di sisi lapangan.
"Menurut saya, Cunha lebih baik di kiri," jelas Rooney. "Bermain dengan punggung menghadap gawang itu sangat sulit. Saat Anda bermain melebar dan menerima bola, kepala Anda menghadap ke depan. Dan atribut terbaik Cunha adalah menggiring bola. Saya akan mengubahnya beberapa pekan lalu... selama tidak ada No.9, saya lebih memilih Rashford daripada Cunha."
Dilema Zirkzee
Absennya para pemain lini depan yang masih berlanjut membuat Carrick pusing tujuh keliling, terutama mengingat status Zirkzee yang belum pasti dan pengambilan keputusannya yang menuai banyak kritik. Meski penyerang Belanda itu masih menjadi opsi, kecenderungannya kehilangan bola secara tidak perlu di area yang lebih dalam membuat para pengamat frustrasi.
Rooney menyarankan agar Zirkzee diberi peran sebagai starter, dengan catatan sang striker harus segera menghilangkan aksi-aksi yang tidak perlu dari permainannya. Mantan kapten England itu menuntut pendekatan yang lebih tegas dalam mengelola kebiasaan sang penyerang saat menguasai bola.
"Zirkzee sebenarnya pemain yang sangat bagus secara teknik," tambah Rooney. "Ada hal-hal lain dalam permainannya yang tidak begitu bagus dan saya serta para suporter frustrasi dengan flick yang dia lakukan. Saya akan bilang kepadanya, 'kamu akan jadi starter, kalau saya melihat kamu melakukan flick sialan itu sekali saja, kamu akan saya tarik keluar. Yang saya mau dari kamu hanya pegang bola dan menghubungkannya dengan para gelandang dan pemain sayapmu.'"
- Getty Images Sport
Jeda internasional memberi waktu untuk berefleksi
Dengan jeda internasional yang kini sudah dimulai, Carrick harus memutuskan apakah akan tetap bertahan dengan cetak biru serangannya yang kontroversial. Masalah tulang kering Sesko yang terus berulang berarti ia kemungkinan tidak akan langsung kembali, sehingga United menghadapi kekosongan mencolok di lini serang tengah menjelang rangkaian pertandingan berikutnya.
Saat kompetisi domestik kembali bergulir, sang manajer akan menghadapi tekanan besar untuk merombak lini depannya. Ia harus segera memilih antara melanjutkan eksperimen Cunha, menggeser Rashford ke tengah, atau memercayai Zirkzee untuk memimpin lini serang tanpa flair khasnya.
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