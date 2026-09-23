Mantan gelandang United, Nicky Butt, meyakini perubahan posisi itu sangat membatasi pengaruh sang penyerang. Berbicara di The Good, The Bad and The Football, Butt menyoroti kurangnya kedalaman di lini depan sambil mengkritik sistem serangan saat ini.

"Memainkan Cunha sebagai nomor sembilan membunuhnya," kata Butt. "Dia sama sekali tidak mendekati levelnya saat bermain dari sisi lapangan. Kami tidak punya No.9 selain Sesko, selain [Joshua] Zirkzee, tetapi dia terus pergi, bertahan, pergi, bertahan. Dan ketika dia masuk, dia tidak terlihat mendekati No.9 Manchester United."

Wayne Rooney menggemakan pendapat tersebut di The Overlap, dengan menunjukkan bahwa kekuatan terbesar Cunha adalah membawa bola ke depan, bukan bermain dengan punggung menghadap gawang. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu menegaskan bahwa dia akan langsung mengembalikan pemain yang datang pada 2025 itu ke posisi alaminya di sisi lapangan.

"Menurut saya, Cunha lebih baik di kiri," jelas Rooney. "Bermain dengan punggung menghadap gawang itu sangat sulit. Saat Anda bermain melebar dan menerima bola, kepala Anda menghadap ke depan. Dan atribut terbaik Cunha adalah menggiring bola. Saya akan mengubahnya beberapa pekan lalu... selama tidak ada No.9, saya lebih memilih Rashford daripada Cunha."



