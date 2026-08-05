Ince menyampaikan simpati besar kepada Rashford setelah Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer permanen. Penyerang itu tampil mengesankan di Spanyol musim lalu, mencetak gol secara rutin dan menunjukkan fleksibilitasnya di berbagai posisi lini depan.

"Saya iba kepada Rashford, sungguh, karena saya pikir dia pemain yang fantastis," kata Ince. "Dia bisa bermain di sisi kiri dan dia bisa bermain di sisi kanan. Saya tidak yakin banyak orang melihatnya tahun lalu saat bermain untuk Barcelona, tetapi dia mencetak gol, dia menikmatinya, dan dia terlihat sebagai pemain yang benar-benar berbeda.

"Lalu ketika Anda berpikir Barcelona akan merekrutnya, mereka mendapatkan Anthony Gordon dan itu mematikan Rashford. Anda melihat di Piala Dunia keajaiban yang bisa dia bawa, dia punya talenta itu."