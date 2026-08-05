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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Itu membunuh Marcus Rashford' - Paul Ince kirim pesan transfer yang jelas kepada Manchester United setelah penolakan dari Barcelona

M. Rashford
Manchester United
Barcelona
LaLiga
Premier League

Paul Ince mendesak Manchester United untuk membatalkan rencana menjual Marcus Rashford setelah kepindahannya ke Barcelona ditolak. Mantan gelandang Manchester United itu meyakini manajer Michael Carrick bisa mengeluarkan seluruh potensi pemain internasional Inggris tersebut jelang musim baru Premier League.

  • Ince mendesak Rashford bertahan

    Ince mendesak Manchester United untuk mempertahankan Rashford setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir. Manchester United saat ini tengah berupaya melepas winger itu pada musim panas ini. Barcelona memilih untuk tidak merekrut sang penyerang secara permanen, dengan membeli Anthony Gordon sebagai gantinya. Terlepas dari keinginan Manchester United untuk melepasnya, Ince menegaskan bahwa mempertahankan Rashford di Old Trafford bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Ince meyakini Carrick memiliki pendekatan ideal untuk menghidupkan kembali karier sang penyerang di klub masa kecilnya.

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  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    Carrick didukung untuk memaksimalkan winger

    Mantan gelandang United itu sangat yakin Carrick bisa mengeluarkan performa terbaik dari pemain internasional Inggris tersebut. Ince menegaskan bahwa manajemen yang suportif bisa menjadi kunci untuk memulihkan performa sang pemain.

    "Saya hanya merasa Michael Carrick bisa mengeluarkan kemampuan terbaik darinya, saya benar-benar yakin," kata Ince kepada Oddschecker. "Saya pikir jika Anda merangkul Rashford, maka Anda akan melihat seorang pemain yang sangat, sangat bagus. Semoga itu yang terjadi. Tapi ada satu hal yang pasti, dia adalah pemain yang sangat, sangat bertalenta dan jika dia bahagia, dia akan tampil untuk Anda."

  • Penolakan Barcelona menjadi pukulan telak

    Ince menyampaikan simpati besar kepada Rashford setelah Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer permanen. Penyerang itu tampil mengesankan di Spanyol musim lalu, mencetak gol secara rutin dan menunjukkan fleksibilitasnya di berbagai posisi lini depan.

    "Saya iba kepada Rashford, sungguh, karena saya pikir dia pemain yang fantastis," kata Ince. "Dia bisa bermain di sisi kiri dan dia bisa bermain di sisi kanan. Saya tidak yakin banyak orang melihatnya tahun lalu saat bermain untuk Barcelona, tetapi dia mencetak gol, dia menikmatinya, dan dia terlihat sebagai pemain yang benar-benar berbeda.

    "Lalu ketika Anda berpikir Barcelona akan merekrutnya, mereka mendapatkan Anthony Gordon dan itu mematikan Rashford. Anda melihat di Piala Dunia keajaiban yang bisa dia bawa, dia punya talenta itu."

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  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Menatap kampanye baru

    Masa depan langsung Rashford masih belum pasti seiring United mempertimbangkan opsi mereka di bursa transfer. Namun, kepemimpinan Carrick yang sudah terbukti di Old Trafford menawarkan harapan untuk awal yang baru. Carrick berhasil membimbing Manchester United finis di posisi ketiga Premier League musim lalu, sekaligus memastikan kembali tampil di Liga Champions.

    Manchester United akan memulai kampanye Premier League 2026-27 mereka pada 22 Agustus melawan tim promosi Hull City, saat Rashford masih bisa tampil jika ia bertahan.

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