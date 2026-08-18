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'Itu membuat saya sedikit sedih' - Fermin Lopez bereaksi setelah kehilangan nomor punggungnya kepada Rodri yang akan bergabung dengan Barcelona saat sang gelandang tiba dalam transfer senilai £65 juta
Fermin mengalah untuk pemenang Ballon d'Or
Setelah mendarat di Barcelona untuk menuntaskan kepindahannya senilai £65 juta, Rodri dikabarkan meminta nomor punggung ikoniknya, 16, angka yang sama yang ia kenakan dengan begitu gemilang selama tujuh tahun penuh trofi bersama Manchester City. Hal ini memaksa adanya perombakan di dalam skuad, dengan Fermin melepas nomor tersebut untuk mengambil nomor tujuh yang baru-baru ini ditinggalkan penyerang baru Paris Saint-Germain, Ferran Torres.
Merefleksikan perubahan itu, Fermin mengakui bahwa meski ia antusias menyambut masa depan, meninggalkan nomor lamanya terasa pahit-manis.
"Nomor tujuh adalah nomor yang selalu saya sukai dan pernah dipakai oleh beberapa pemain terhebat dalam sejarah kami," kata gelandang berusia 23 tahun itu dalam wawancara dengan Diari Ara. "Karena nomor itu tersedia, saya memintanya dan saya sangat senang memakainya."
Ia menambahkan: "Saya agak sedih melepas nomor 16 karena nomor itu punya tempat istimewa di hati saya setelah musim-musim ini bersama tim utama. Tapi saya yakin nomor itu akan berada di tangan yang tepat."
- Getty Images Sport
Pujian untuk gelandang terbaik di dunia
Terlepas dari sedikit kekecewaan pribadi terkait pertukaran jersey, Fermin penuh pujian untuk rekan setimnya di tim nasional itu. Gelandang tersebut sama sekali tidak meragukan kualitas yang dibawa Rodri ke Catalonia, dan menyebutnya sebagai rekrutan yang mampu mengubah klub. Dengan Barcelona dijadwalkan membuka kampanye La Liga mereka melawan Elche di Martinez Valero, kehadiran sosok jangkar papan atas di lini tengah seperti itu menjadi dorongan besar bagi rencana taktik Flick.
Lulusan La Masia itu menambahkan: "Dia pemain hebat. Pemenang Ballon d'Or dan juara dunia. Dia rekan setim saya di tim nasional dan dia gelandang terbaik di dunia. Dia akan memberi kami banyak hal."
Kabar keterkaitan Julian Alvarez
Kedatangan Rodri mungkin bukan urusan terakhir yang melibatkan mantan bintang Man City. Spekulasi masih santer bahwa Barcelona memburu penyerang Argentina Julian Alvarez untuk menjadi ujung tombak mereka. Flick dan direktur olahraga Deco telah mengidentifikasi sang striker sebagai target utama, meski negosiasi dengan Atletico Madrid tetap rumit. Lopez mengakui kualitas pemenang Piala Dunia 2022 itu, tetapi tetap berhati-hati untuk berkomentar soal pemain yang saat ini masih terikat kontrak dengan rival domestik.
"Saya menyukainya, dia pemain hebat, tetapi pada akhirnya dia adalah pemain Atlético de Madrid. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi," kata Fermin saat ditanya soal kabar tersebut. Namun, dia memang memberi isyarat tentang seberapa cocok sang penyerang dengan sistem saat ini di Camp Nou, seraya menambahkan: "Saya hanya bisa mengatakan bahwa di skuad kami, dengan cara kami bermain, saya rasa dia akan sangat cocok."
- Getty Images Sport
Selamat tinggal untuk Torres
Perubahan Fermin ke nomor punggung tujuh dimungkinkan oleh kepergian Torres, yang bergabung dengan PSG dalam kesepakatan senilai sekitar €50 juta. Fermin mengungkapkan bahwa ia menghubungi temannya itu untuk menyampaikan doa terbaiknya.
"Itu adalah keputusan pribadi, dan saya tidak memiliki semua informasinya, tetapi bagi saya itu disayangkan karena dia adalah rekan setim yang hebat dan pemain yang bagus," pungkas Fermin. "Saya mendoakan yang terbaik untuknya... Saya menulis kepadanya saat dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal. Itu adalah keputusan pribadi. Tidak perlu ada tekanan kepadanya untuk meyakinkannya. Dia membuat keputusan itu, dan saya senang jika dia senang."
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