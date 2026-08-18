'Itu membuat saya sedikit sedih' - Fermin Lopez bereaksi setelah kehilangan nomor punggungnya kepada Rodri yang akan bergabung dengan Barcelona saat sang gelandang tiba dalam transfer senilai £65 juta

Setelah mendarat di Barcelona untuk menuntaskan kepindahannya senilai £65 juta, Rodri dikabarkan meminta nomor punggung ikoniknya, 16, angka yang sama yang ia kenakan dengan begitu gemilang selama tujuh tahun penuh trofi bersama Manchester City. Hal ini memaksa adanya perombakan di dalam skuad, dengan Fermin melepas nomor tersebut untuk mengambil nomor tujuh yang baru-baru ini ditinggalkan penyerang baru Paris Saint-Germain, Ferran Torres.

Merefleksikan perubahan itu, Fermin mengakui bahwa meski ia antusias menyambut masa depan, meninggalkan nomor lamanya terasa pahit-manis.

"Nomor tujuh adalah nomor yang selalu saya sukai dan pernah dipakai oleh beberapa pemain terhebat dalam sejarah kami," kata gelandang berusia 23 tahun itu dalam wawancara dengan Diari Ara. "Karena nomor itu tersedia, saya memintanya dan saya sangat senang memakainya."

Ia menambahkan: "Saya agak sedih melepas nomor 16 karena nomor itu punya tempat istimewa di hati saya setelah musim-musim ini bersama tim utama. Tapi saya yakin nomor itu akan berada di tangan yang tepat."