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'Itu memang tidak terjadi' - Gary McAllister menjelaskan kesulitan Steven Gerrard di Aston Villa setelah start yang dihantam cedera
Perjuangan di Villa Park
McAllister akhirnya angkat bicara soal periode sulit yang ia dan Gerrard lalui selama mereka berada di Aston Villa. Meski datang ke Midlands dengan reputasi mentereng setelah mengakhiri dominasi Celtic di Skotlandia, duet itu kesulitan mengulangi kesuksesan tersebut di Premier League.
Gerrard dipecat setelah hanya memenangkan 13 dari 40 pertandingan yang dipimpinnya, catatan yang sangat kontras dengan dampak instan yang diberikan penggantinya, Unai Emery.
Berbicara secara eksklusif kepada Daily Star Sport tentang kesulitan yang dihadapi di Midlands, McAllister menyoroti bahwa skuad hampir langsung terhambat masalah kebugaran setibanya mereka di sana. "Tiga atau empat rekrutan yang mereka [Aston Villa] datangkan semuanya mengalami cedera dalam sebulan setelah bergabung. Tetapi apa pun yang Anda kemukakan sebagai alasan akan terdengar seperti dalih, jadi kami cenderung menghindari hal itu," jelas McAllister.
Ia juga mengakui kualitas skuad yang tersisa, dengan menambahkan: "Itu memang tidak terjadi. Inti pemain yang digunakan manajer baru sebagian besar adalah pemain Steven, para pemain yang bekerja dengan Steven."
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Kehidupan setelah Arab Saudi
Setelah hengkang dari Aston Villa, Gerrard mencari awal baru di Saudi Pro League bersama Al-Ettifaq. Itu adalah langkah menguntungkan yang ditujukan untuk membangun kembali reputasinya sebagai manajer, jauh dari sorotan intens kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Sayangnya, petualangan itu tidak berjalan sesuai rencana, dan ia meninggalkan klub atas kesepakatan bersama pada Januari 2025, tepat 18 bulan sebelum kontraknya seharusnya berakhir. Sejak kembali dari Timur Tengah, pria 46 tahun itu dikaitkan dengan beberapa lowongan pekerjaan bergengsi, termasuk potensi kembali ke Rangers dan bahkan kaitan awal dengan mengambil alih Liverpool dalam jangka pendek
Meski kembali ke kursi pelatih tetap menjadi kemungkinan, Gerrard baru-baru ini menerima peran baru yang signifikan di luar kepelatihan. Telah dikonfirmasi bahwa mantan kapten Inggris itu akan memimpin liputan TNT Sports untuk Premier League dan Liga Champions musim ini, dengan mengambil peran yang lebih besar dalam tim siaran mereka.
McAllister meyakini langkah ini memberi Gerrard kesempatan untuk memulihkan diri setelah beberapa tahun yang berat di dunia kepelatihan. "Saya yakin jika ada proyek yang datang dan itu jenis pekerjaan yang tepat, dia akan ada di sana," kata McAllister.
Mimpi Gerrard untuk kembali ke Anfield
Ikatan antara Gerrard dan Liverpool tetap tak terpisahkan, dan mantan kapten itu tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk suatu hari kembali mengabdi kepada klub. Pada masa transisi sulit Liverpool musim lalu, Gerrard mengungkapkan kesediaannya tanpa pamrih untuk membantu Liverpool dalam kapasitas apa pun yang dibutuhkan.
Merefleksikan hubungannya dengan raksasa Merseyside itu, Gerrard sebelumnya berkata: "Saya punya hubungan yang luar biasa dengan klub ini, saya selalu punya, dan mungkin hubungan itu malah semakin kuat sejak saya pergi. Mereka selalu luar biasa. Di bidang apa pun saya bisa membantu klub, saya akan selalu mencoba melakukannya jika saya bisa. Tapi saya kira yang ingin Anda ketahui adalah apakah saya ingin melatih Liverpool pada suatu titik dalam hidup saya? Tentu saja, itu akan menjadi mimpi. Apakah saya siap untuk itu saat ini, untuk mengambil alihnya dalam jangka waktu tertentu? Mungkin belum."
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Menunggu proyek yang tepat
Untuk saat ini, Gerrard tampaknya puas mengamati dari pinggir lapangan dan memberikan analisis sebagai pakar. Meski dikaitkan dengan pekerjaan di Burnley dan kepulangan ke Ibrox yang gagal terwujud, McAllister menegaskan bahwa mantan koleganya itu tidak terburu-buru menandatangani kontrak pertama yang datang kepadanya.
Fokusnya adalah menemukan proyek yang menawarkan fondasi yang tepat untuk meraih kesuksesan, alih-alih sekadar kembali ke persaingan demi mendapatkan pekerjaan.
Gerrard sendiri mengakui bahwa saat ini ia menemukan kepuasan dalam hidupnya jauh dari area teknis. Berbicara sebelum final Liga Champions musim lalu, ia mengatakan kepada TNT Sports: "Siapa yang tahu? Anda tidak pernah menutup pintu, saya menikmati keseimbangan antara pekerjaan dan hidup, melatih itu berat, penuh tantangan. Saya punya beberapa peluang yang sangat besar dan menikmati banyak dari itu. Saat ini, waktu bersama keluarga, TNT, melakukan hal-hal yang saya lakukan, bepergian, saya menikmatinya."
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