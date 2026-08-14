McAllister akhirnya angkat bicara soal periode sulit yang ia dan Gerrard lalui selama mereka berada di Aston Villa. Meski datang ke Midlands dengan reputasi mentereng setelah mengakhiri dominasi Celtic di Skotlandia, duet itu kesulitan mengulangi kesuksesan tersebut di Premier League.

Gerrard dipecat setelah hanya memenangkan 13 dari 40 pertandingan yang dipimpinnya, catatan yang sangat kontras dengan dampak instan yang diberikan penggantinya, Unai Emery.

Berbicara secara eksklusif kepada Daily Star Sport tentang kesulitan yang dihadapi di Midlands, McAllister menyoroti bahwa skuad hampir langsung terhambat masalah kebugaran setibanya mereka di sana. "Tiga atau empat rekrutan yang mereka [Aston Villa] datangkan semuanya mengalami cedera dalam sebulan setelah bergabung. Tetapi apa pun yang Anda kemukakan sebagai alasan akan terdengar seperti dalih, jadi kami cenderung menghindari hal itu," jelas McAllister.

Ia juga mengakui kualitas skuad yang tersisa, dengan menambahkan: "Itu memang tidak terjadi. Inti pemain yang digunakan manajer baru sebagian besar adalah pemain Steven, para pemain yang bekerja dengan Steven."