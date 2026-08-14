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'Itu memang tidak terjadi' - Gary McAllister menjelaskan kesulitan Steven Gerrard di Aston Villa setelah awal yang dihantam cedera
Perjuangan di Villa Park
McAllister akhirnya angkat bicara soal periode sulit yang ia dan Gerrard jalani selama berada di Aston Villa. Meski datang ke Midlands dengan reputasi gemilang setelah mengakhiri dominasi Celtic di Skotlandia, duet itu kesulitan mengulang kesuksesan tersebut di Premier League.
Gerrard dipecat setelah hanya memenangi 13 dari 40 pertandingan yang dipimpinnya, catatan yang sangat kontras dengan dampak instan yang diberikan penggantinya, Unai Emery.
Berbicara secara eksklusif kepada Daily Star Sport tentang kesulitan yang dihadapi di Midlands, McAllister mencatat bahwa skuad mereka hampir langsung terganggu masalah kebugaran setibanya mereka di sana. "Tiga atau empat pemain yang mereka [Aston Villa] datangkan semuanya mengalami cedera dalam sebulan setelah tiba. Tapi apa pun yang Anda kemukakan sebagai alasan akan terdengar seperti dalih, jadi kami cenderung menghindari hal itu," jelas McAllister.
Ia juga mengakui kualitas skuad yang tersisa, seraya menambahkan: "Itu memang tidak terjadi. Inti dari para pemain yang digunakan manajer baru sebagian besar adalah pemain Steven, para pemain yang bekerja bersama Steven."
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Kehidupan setelah Arab Saudi
Setelah hengkang dari Aston Villa, Gerrard mencari awal baru di Liga Pro Saudi bersama Al-Ettifaq. Itu merupakan langkah menguntungkan yang ditujukan untuk membangun kembali reputasinya sebagai manajer jauh dari sorotan ketat kasta tertinggi sepakbola Inggris.
Sayangnya, langkah tersebut tidak berjalan sesuai rencana, dan ia meninggalkan klub itu atas kesepakatan bersama pada Januari 2025, tepat 18 bulan sebelum kontraknya seharusnya berakhir. Sejak kembali dari Timur Tengah, pria 46 tahun itu dikaitkan dengan sejumlah lowongan bergengsi, termasuk potensi kembali ke Rangers dan bahkan juga dikaitkan secara tentatif dengan mengambil alih Liverpool dalam jangka pendek
Meski kembali ke kursi pelatih tetap menjadi kemungkinan, Gerrard baru-baru ini menerima peran baru yang signifikan di luar kepelatihan. Telah dikonfirmasi bahwa mantan kapten Inggris itu akan memimpin liputan TNT Sports untuk Premier League dan Liga Champions musim ini, dengan mengambil peran yang lebih besar dalam tim siaran mereka.
McAllister meyakini langkah ini memberi Gerrard kesempatan untuk memulihkan diri setelah beberapa tahun yang berat di dunia kepelatihan. "Saya yakin jika ada proyek yang datang dan itu jenis pekerjaan yang tepat, dia akan ada di sana," kata McAllister.
Mimpi Gerrard untuk kembali ke Anfield
Ikatan antara Gerrard dan Liverpool tetap tak terpisahkan, dan mantan kapten itu tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk suatu hari kembali mengabdi kepada klub. Pada masa transisi sulit Liverpool musim lalu, Gerrard menyatakan kesediaan tanpa pamrih untuk membantu Liverpool dalam kapasitas apa pun yang dibutuhkan.
Merefleksikan hubungannya dengan raksasa Merseyside itu, Gerrard sebelumnya mengatakan: "Saya punya hubungan yang luar biasa dengan klub, selalu begitu, dan mungkin hubungan yang lebih kuat sejak saya pergi. Mereka selalu luar biasa. Di bidang apa pun saya bisa membantu klub, saya akan selalu berusaha melakukannya jika saya bisa. Tetapi saya rasa yang ingin Anda ketahui adalah apakah saya ingin melatih Liverpool pada suatu titik dalam hidup saya? Tentu saja, itu akan menjadi mimpi. Apakah saya siap untuk itu sekarang, untuk mengambil alihnya dalam jangka waktu tertentu? Mungkin tidak."
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Menunggu proyek yang tepat
Untuk saat ini, Gerrard tampaknya puas mengamati dari pinggir lapangan dan memberikan analisis sebagai pakar. Terlepas dari kaitan dengan pekerjaan di Burnley dan upaya kembali ke Ibrox yang gagal, McAllister menegaskan bahwa mantan koleganya itu tidak terburu-buru menandatangani kontrak pertama yang datang kepadanya.
Fokusnya adalah menemukan proyek yang menawarkan fondasi yang tepat untuk meraih kesuksesan, alih-alih sekadar kembali terjun ke persaingan demi pekerjaan semata.
Gerrard sendiri mengakui bahwa saat ini ia menemukan kepuasan dalam kehidupannya jauh dari tepi lapangan. Berbicara sebelum final Liga Champions musim lalu, ia mengatakan kepada TNT Sports: "Siapa yang tahu? Anda tidak pernah benar-benar menutup pintu, saya menikmati keseimbangan hidup dan kerja, melatih itu berat, penuh tantangan. Saya mendapat beberapa peluang yang sangat besar dan menikmati banyak di antaranya. Saat ini, waktu bersama keluarga, TNT, melakukan sedikit hal yang saya lakukan, bepergian, saya menikmatinya."
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