McAllister akhirnya angkat bicara soal periode sulit yang ia dan Gerrard jalani selama berada di Aston Villa. Meski datang ke Midlands dengan reputasi gemilang setelah mengakhiri dominasi Celtic di Skotlandia, duet itu kesulitan mengulang kesuksesan tersebut di Premier League.

Gerrard dipecat setelah hanya memenangi 13 dari 40 pertandingan yang dipimpinnya, catatan yang sangat kontras dengan dampak instan yang diberikan penggantinya, Unai Emery.

Berbicara secara eksklusif kepada Daily Star Sport tentang kesulitan yang dihadapi di Midlands, McAllister mencatat bahwa skuad mereka hampir langsung terganggu masalah kebugaran setibanya mereka di sana. "Tiga atau empat pemain yang mereka [Aston Villa] datangkan semuanya mengalami cedera dalam sebulan setelah tiba. Tapi apa pun yang Anda kemukakan sebagai alasan akan terdengar seperti dalih, jadi kami cenderung menghindari hal itu," jelas McAllister.

Ia juga mengakui kualitas skuad yang tersisa, seraya menambahkan: "Itu memang tidak terjadi. Inti dari para pemain yang digunakan manajer baru sebagian besar adalah pemain Steven, para pemain yang bekerja bersama Steven."