Getty
Diterjemahkan oleh
“Itu memang bisa membawa kemenangan” - Ryan Yates, ahli taktik licik Nottingham Forest, mendapat pujian dari mantan kapten The Reds, Henri Lansbury
- Getty
Yates sedang mewujudkan impian setiap pendukung Forest
Yates, lulusan akademi City Ground yang telah mencatatkan lebih dari 260 penampilan untuk klub idola masa kecilnya, bukanlah sekadar sosok yang gemar mengolok-olok orang. Energi tak terbatasnya, dedikasi sepenuh hati terhadap tim, dan kemampuannya mencetak gol-gol penting telah memastikan bahwa ia tetap menjadi satu-satunya pemain yang tersisa dari skuad Forest yang berhasil promosi ke Liga Premier pada tahun 2022.
Sebagai pahlawan lokal, ia telah mewarisi tanggung jawab tambahan sepanjang perjalanannya - dengan pria ramah berusia 28 tahun ini menjadi wajah publik dari tim yang sejak kecil ia impikan untuk wakili. Yates mewujudkan impian para penonton yang memadati tribun, yang berarti ia akan melakukan apa saja - bahkan jika itu berarti melanggar aturan sesekali - untuk menghadirkan senyuman bagi para pendukung Forest dan kerutan di wajah lawan.
Mengapa kemampuan Yates untuk memancing emosi lawan merupakan hal yang baik
Mantan kapten Liverpool, Lansbury, sama sekali tidak mempermasalahkan pendekatan tersebut. Mantan pemain timnas Inggris U-21 ini—yang mendukung kampanye ‘Check Your Bally’s’ yang akan menggalang dana untuk Bulan Kesadaran Kanker Testis selama akhir pekan Liga Premier mendatang—menjawab kepada GOAL ketika ditanya apakah kualitas Yates sangat penting bagi perjuangan Forest: “Tentu saja, itu salah satu hal utamanya. Dulu saya juga sedikit menyukainya, bukan karena sering melakukan diving nakal di sana-sini, tapi untuk mengganggu konsentrasi tim lawan.
“Itu memang bisa memenangkan pertandingan dan ketika Anda membuat satu atau dua pemain lawan benar-benar frustrasi, mereka jadi kehilangan konsentrasi dan itu sangat membantu, terutama di Liga Premier saat ini.
“Saya suka menonton Yatesy bermain dan saya sangat senang dia menjadi kapten di sana. Saat dia mengenakan ban kapten, dia benar-benar memimpin dengan memberi contoh, semua yang dia lakukan—dia melakukan tekel, bekerja keras, dan menguasai dasar-dasar permainan dengan baik, yang sangat menyenangkan untuk dilihat.”
- Bally Bet
Lansbury menggalang kesadaran untuk kampanye penting
Lansbury akan menjadi penonton yang antusias saat Yates turun ke lapangan bersama Forest dalam laga-laga Liga Europa dan Liga Premier mendatang melawan Porto dan Burnley. Pada pertandingan terakhir tersebut, ia akan menyebarkan pesan tentang sebuah gerakan yang sangat penting.
Menjelaskan apa itu kampanye ‘Check Your Bally’s’, Lansbury berkata: “Bally’s dan Oddballs telah bekerja sama. Jelas saya telah menjalani tes kanker pada 2016 dan bagi mereka untuk datang dan mengambil alih lapangan Forest merupakan tanda penghormatan yang sangat besar kepada mereka.
“Dan bagi saya yang terlibat di dalamnya, saya tidak sabar untuk benar-benar membantu meningkatkan kesadaran dan menggalang donasi untuk amal ini. Jika kampanye ini membuat satu orang memeriksakan diri dan kemudian menyelamatkan satu nyawa serta mendeteksinya lebih awal, peluang untuk sembuh jika dideteksi lebih awal jauh lebih tinggi daripada jika dibiarkan terlalu lama.”
Bintang-bintang hasil binaan sendiri: Lulusan akademi Forest yang menonjol
Lansbury tetap menjadi panutan meski telah gantung sepatu pada tahun 2023 di usia 32 tahun. Ia merasa senang telah berperan, sekecil apa pun itu, dalam membantu pemain seperti Yates untuk mewujudkan potensi mereka.
Setelah melihat Yates masuk ke skuad tim utama Forest menjelang akhir masa baktinya di Trentside, Lansbury mengatakan bahwa gelandang serba bisa itu adalah seorang profesional teladan: “Tepat sekali, dan dia telah membuktikannya. Jelas saat saya masih di sana, dia mulai menonjol dan Anda selalu melihat dia dan Joe Worrall adalah mereka yang benar-benar akan menonjol di kelompok usia itu dan mereka terus maju serta tampil cemerlang. Saya sangat senang melihat itu.”
Forest selalu bangga dengan pengembangan pemain muda - dengan pemain seperti Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid, dan Brennan Johnson yang muncul dari sistem tersebut.
Lansbury mengatakan tentang kebutuhan The Reds untuk tetap berpegang pada filosofi tersebut, yang menjadi jauh lebih sulit setelah status Liga Premier aman dan setiap poin sangat berharga: “Tentu saja, peluangnya semakin sempit dan banyak klub jelas akan membeli pemain jika Anda masuk ke Liga Premier.
“Sungguh menyenangkan melihat anak-anak muda lulus dari akademi dan kemudian mendapat kesempatan di tim utama. Jika mereka bisa terus menghasilkan pemain muda, mereka sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Jelas, jika melihat kembali daftar pemain yang telah lulus dari sana, itu bukan daftar yang buruk, bukan?”
- Bally Bet
Periksa Bally's Anda: Apa, kapan, di mana, dan mengapa
Sebagai bagian dari kampanye kesadaran ‘Check Your Bally’s’ dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Testis, Bally Bet akan menyumbangkan £100 kepada The OddBalls Foundation untuk setiap pemeriksaan VAR di Liga Premier akhir pekan ini.
Pemeriksaan VAR telah menjadi bagian yang akrab dalam pertandingan modern, dengan para penggemar sering kali menunggu sementara keputusan penting ditinjau berulang kali. Akhir pekan ini, momen-momen tersebut akan berfungsi sebagai pengingat akan sesuatu yang lebih penting. Setiap kali pertandingan dihentikan untuk pemeriksaan, Bally Bet akan memberikan sumbangan, mengaitkan gagasan pemeriksaan di lapangan dengan pentingnya memeriksa diri sendiri di luar lapangan.
Bally Bet akan membantu The OddBalls Foundation meningkatkan kesadaran yang sangat penting melalui pengambilalihan khusus pada hari pertandingan Nottingham Forest vs Burnley di Liga Premier pada 19 April.
Dengan memanfaatkan kebiasaan alami para penggemar sepak bola, Bally Bet akan menyebarkan pesan ‘Check Your Bally’s’ melalui layar LED stadion, layar besar, dan program pertandingan, mengingatkan para pendukung bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada offside, penalti, dan gol penentu di menit-menit akhir. The OddBalls Foundation akan hadir di City Ground, menawarkan kesempatan kepada para penggemar untuk berbicara dengan para profesional terlatih.