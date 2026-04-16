“Itu memang bisa membawa kemenangan” - Ryan Yates, ahli taktik licik Nottingham Forest, mendapat pujian dari mantan kapten The Reds, Henri Lansbury

Lansbury tetap menjadi panutan meski telah gantung sepatu pada tahun 2023 di usia 32 tahun. Ia merasa senang telah berperan, sekecil apa pun itu, dalam membantu pemain seperti Yates untuk mewujudkan potensi mereka.

Setelah melihat Yates masuk ke skuad tim utama Forest menjelang akhir masa baktinya di Trentside, Lansbury mengatakan bahwa gelandang serba bisa itu adalah seorang profesional teladan: “Tepat sekali, dan dia telah membuktikannya. Jelas saat saya masih di sana, dia mulai menonjol dan Anda selalu melihat dia dan Joe Worrall adalah mereka yang benar-benar akan menonjol di kelompok usia itu dan mereka terus maju serta tampil cemerlang. Saya sangat senang melihat itu.”

Forest selalu bangga dengan pengembangan pemain muda - dengan pemain seperti Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid, dan Brennan Johnson yang muncul dari sistem tersebut.

Lansbury mengatakan tentang kebutuhan The Reds untuk tetap berpegang pada filosofi tersebut, yang menjadi jauh lebih sulit setelah status Liga Premier aman dan setiap poin sangat berharga: “Tentu saja, peluangnya semakin sempit dan banyak klub jelas akan membeli pemain jika Anda masuk ke Liga Premier.

“Sungguh menyenangkan melihat anak-anak muda lulus dari akademi dan kemudian mendapat kesempatan di tim utama. Jika mereka bisa terus menghasilkan pemain muda, mereka sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Jelas, jika melihat kembali daftar pemain yang telah lulus dari sana, itu bukan daftar yang buruk, bukan?”