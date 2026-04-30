"Itu melanggar aturan!" - Mikel Arteta meluapkan KEMARAHAN kepada ofisial Liga Champions terkait keputusan penalti Eberechi Eze yang "sama sekali tidak dapat diterima"
Arteta tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya pasca-pertandingan setelah melihat keputusan penalti yang krusial dibatalkan di Metropolitano. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-78 ketika Eze — yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua — dijatuhkan oleh David Hancko, namun wasit Danny Makkelie justru membatalkan keputusan awalnya setelah tinjauan VAR yang cukup lama.
"Setelah kembali ke ruang ganti, berbicara dengan para pemain, dan menonton insiden penalti tersebut, hal ini sangat mengecewakan dan menjengkelkan karena melanggar aturan dan mengubah jalannya pertandingan," kata Arteta kepada TNT Sports. "Saya sangat, sangat kesal. Seluruh rangkaian kejadiannya. Ada kontak yang jelas. Anda membuat keputusan, Anda tidak bisa membatalkan keputusan itu setelah menontonnya 13 kali. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima di level ini. Itu adalah keputusan yang salah."
Kisah tiga insiden penalti
Pertandingan itu sendiri didominasi oleh keputusan-keputusan dari titik penalti, dimulai dengan gol pembuka yang dicetak Viktor Gyokeres untuk tim tamu. Striker asal Swedia itu dilanggar oleh Hancko pada babak pertama dan dengan tenang mengeksekusi penalti untuk membawa Arsenal memimpin. Namun, Atletico berhasil kembali ke dalam pertandingan setelah jeda melalui tendangan penalti mereka sendiri.
Julian Alvarez menyamakan kedudukan untuk tim asuhan Diego Simeone setelah Ben White dinilai melakukan handball di dalam kotak penalti, dengan Arteta mencatat: "Mereka konsisten dalam hal itu. Jika Anda akan memberikan penalti untuk hal semacam ini, Anda harus menerimanya."
Kontroversi bola tangan 'menodai' kompetisi tersebut
Keputusan untuk menghukum White telah memicu kembali perdebatan seputar aturan handball dalam kompetisi Eropa, terutama setelah insiden serupa di Paris awal pekan ini. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, mengunggah di media sosial untuk menyuarakan kekhawatirannya terkait standar wasit saat ini di Liga Champions.
Carragher menulis di X: "Liga Champions adalah kompetisi sepak bola terbaik sejauh ini, tetapi keputusan penalti atas handball ini benar-benar menjadi noda bagi kompetisi. Yang terjadi [malam tadi, saat PSG vs Bayern] lebih parah, tapi itu seharusnya bukan penalti terhadap White."
Terlepas dari keributan di luar, Arteta menolak untuk mengonfirmasi apakah protes resmi akan diajukan terkait insiden yang melibatkan Eze, dengan menyatakan: "Saya serahkan kepada klub untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan. Sekarang mereka tidak akan memberi kami penalti. Itu saja. Sudah berlalu."
The Gunners tetap optimis menjelang leg kedua
Terlepas dari kekecewaan atas keputusan terkait Eze, Arteta tetap optimis mengenai peluang Arsenal untuk melaju ke final. Ia memuji para pemainnya atas ketangguhan mereka di lingkungan yang tidak bersahabat, sambil mencatat bahwa hasil imbang di Madrid memberi mereka peluang untuk menyelesaikan tugas di London Utara pekan depan.
"Saya sangat bangga, saya mengatakan itu kepada para pemain, cara kami menghadapi situasi ini selama sembilan setengah bulan, sungguh luar biasa," tambah pelatih asal Spanyol itu. "Saya sangat menghargai apa yang telah mereka lakukan karena saya telah melihat beberapa tim terbaik di dunia di sini hancur dan kebobolan tiga atau empat gol. Kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan, dan sesuai rencana permainan kami, kami ingin memenangkannya. Setidaknya semuanya ada di tangan kami, di hadapan para pendukung kami. Kami ingin berada di final itu dan dalam waktu seminggu kami akan memiliki kesempatan untuk melakukannya."