"Itu melanggar aturan!" - Mikel Arteta meluapkan KEMARAHAN kepada ofisial Liga Champions terkait keputusan penalti Eberechi Eze yang "sama sekali tidak dapat diterima"

Arteta tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya pasca-pertandingan setelah melihat keputusan penalti yang krusial dibatalkan di Metropolitano. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-78 ketika Eze — yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua — dijatuhkan oleh David Hancko, namun wasit Danny Makkelie justru membatalkan keputusan awalnya setelah tinjauan VAR yang cukup lama.

"Setelah kembali ke ruang ganti, berbicara dengan para pemain, dan menonton insiden penalti tersebut, hal ini sangat mengecewakan dan menjengkelkan karena melanggar aturan dan mengubah jalannya pertandingan," kata Arteta kepada TNT Sports. "Saya sangat, sangat kesal. Seluruh rangkaian kejadiannya. Ada kontak yang jelas. Anda membuat keputusan, Anda tidak bisa membatalkan keputusan itu setelah menontonnya 13 kali. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima di level ini. Itu adalah keputusan yang salah."