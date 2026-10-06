'Itu luar biasa' - Leny Yoro menikmati debut senior bersama Prancis saat Zinedine Zidane memuji bek Manchester United

Perkembangan yang stabil di level tim muda internasional berujung pada kesempatan tak terlupakan bagi youngster berbakat itu untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan publik Paris.

Berbicara kepada broadcaster Prancis Canal+ Foot setelah pertandingan tentang malam bersejarah yang disaksikan keluarganya, Yoro berkata: "Sejujurnya, saya rasa saya tidak mungkin bisa meminta sesuatu yang lebih baik. Laga kandang melawan Belgia, dengan keluarga saya ada di sana. Itu juga benar-benar pertandingan yang hebat.

"Tentu saja, kami berharap bisa mencatat clean sheet, tetapi kami meraih kemenangan, jadi kami tidak akan mengeluh. Itu luar biasa."