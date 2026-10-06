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'Itu luar biasa' - Leny Yoro menikmati debut senior bersama Prancis saat Zinedine Zidane memuji bek Manchester United
Pemain muda menikmati debut internasional yang berkesan
Bek tengah Manchester United, Yoro, menandai debut seniornya bersama Prancis dengan penampilan matang dalam kemenangan comeback 4-1 atas Belgia di Stade de France. Dipasang sebagai starter bersama bek Chelsea Maxence Lacroix setelah hanya menjadi cadangan yang tidak dimainkan dalam tiga pertandingan sebelumnya, pemain 20 tahun itu menjawab tantangan. Setelah sempat tertinggal akibat gol pembuka Dodi Lukebakio, ia mencatatkan rekor sempurna dengan memenangi kesembilan duelnya untuk sukses meredam striker berpengalaman Romelu Lukaku.
- ABACAPRESS
Pencetak gol pada laga debut menikmati momen bersejarah itu
Perkembangan yang stabil di level tim muda internasional berujung pada kesempatan tak terlupakan bagi youngster berbakat itu untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan publik Paris.
Berbicara kepada broadcaster Prancis Canal+ Foot setelah pertandingan tentang malam bersejarah yang disaksikan keluarganya, Yoro berkata: "Sejujurnya, saya rasa saya tidak mungkin bisa meminta sesuatu yang lebih baik. Laga kandang melawan Belgia, dengan keluarga saya ada di sana. Itu juga benar-benar pertandingan yang hebat.
"Tentu saja, kami berharap bisa mencatat clean sheet, tetapi kami meraih kemenangan, jadi kami tidak akan mengeluh. Itu luar biasa."
Manajer memuji penampilan bertahan yang tenang
Wonderkid Old Trafford itu tampil disiplin dan tenang di lini belakang, yang menjadi fondasi bagi rentetan empat gol mematikan Prancis pada fase akhir laga. Merefleksikan adaptasi cepat mantan bek Lille itu pada debut seniornya, Zidane melontarkan pujian setinggi langit dalam konferensi pers usai pertandingan, dengan menyatakan: "Dia menjalani pertandingan yang hebat hari ini. Saya sangat senang untuknya. Dia menjalankan perannya dengan sangat baik."
- Getty Images Sport
Pemuncak klasemen yang tak terkalahkan menjaga momentum dominan
Kemenangan penuh pernyataan di Paris mengukuhkan posisi Prancis di puncak Grup A Nations League dengan 10 poin dari empat pertandingan, sekaligus memperpanjang awal tak terkalahkan mereka di bawah Zidane. Setelah meraih kepercayaan diri yang sangat berharga selama jeda internasional ini, Yoro kini kembali ke Carrington saat Manchester United menjalani jadwal Premier League yang tanpa henti. Menerjemahkan ketenangan di level internasional itu ke performa klub akan menjadi hal yang vital saat bek muda tersebut berupaya mengamankan tempat starter permanen di lini belakang Manchester United.
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