Tebas tetap bersikeras bahwa tuduhan awal terkait mantan petinggi perwasitan Jose Maria Enriquez Negreira sangat serius dan harus diselidiki secara menyeluruh. Namun, ia dengan marah menolak gagasan bahwa korupsi masih aktif terjadi pada 2026.

"Saya masih memegang pandangan yang persis sama terkait kasus Negreira: apa yang terjadi sangat serius dan harus diselidiki sampai tuntas," kata Tebas.

"Menyelidiki fakta-fakta yang berakhir bertahun-tahun lalu adalah satu hal, dan membangun narasi pada 2026 bahwa Negreira masih memengaruhi perwasitan Spanyol saat ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu keterlaluan. Dan mengulanginya dari Real Madrid TV tidak membuatnya menjadi benar."







