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'Itu keterlaluan!' - Javier Tebas melancarkan serangan pedas kepada Real Madrid TV atas klaim kasus Negreira yang 'palsu'
Tebas bidik Madrid
Tebas telah menyampaikan pesan tegas kepada Madrid terkait reaksi berkelanjutan mereka terhadap kasus Negreira. Presiden La Liga itu dengan kuat membela organisasinya sambil mengecam tindakan terbaru Real Madrid TV.
Kanal resmi klub tersebut secara konsisten menayangkan materi yang mempertanyakan integritas perwasitan Spanyol. Tebas meyakini siaran-siaran ini mendorong agenda yang berbahaya dan tidak akurat, yang merusak seluruh liga. Terlepas dari rivalitas sengit antara dua klub terbesar di Spanyol, bos liga itu menegaskan bahwa penyebaran informasi keliru tidak membantu siapa pun.
Menggiring narasi palsu
Tebas tetap bersikeras bahwa tuduhan awal terkait mantan petinggi perwasitan Jose Maria Enriquez Negreira sangat serius dan harus diselidiki secara menyeluruh. Namun, ia dengan marah menolak gagasan bahwa korupsi masih aktif terjadi pada 2026.
"Saya masih memegang pandangan yang persis sama terkait kasus Negreira: apa yang terjadi sangat serius dan harus diselidiki sampai tuntas," kata Tebas.
"Menyelidiki fakta-fakta yang berakhir bertahun-tahun lalu adalah satu hal, dan membangun narasi pada 2026 bahwa Negreira masih memengaruhi perwasitan Spanyol saat ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu keterlaluan. Dan mengulanginya dari Real Madrid TV tidak membuatnya menjadi benar."
Percaya pada proses peradilan
Kasus Negreira saat ini berada di tangan sistem hukum Spanyol. Tebas menegaskan bahwa pengadilan harus diberi ruang untuk menentukan apakah pembayaran yang dilakukan Barcelona memengaruhi promosi dan degradasi wasit. Ia mempertanyakan apa yang diharapkan para pengkritik agar dilakukan La Liga selagi investigasi pidana masih berlangsung.
"Biarkan hakim menyelidiki, biarkan semua bukti diperiksa, dan biarkan perkara ini dibawa sampai tuntas," tambahnya. "Namun sementara itu, apa yang diinginkan sebagian orang? Apakah mereka ingin FC Barcelona dan kepemimpinan mereka saat ini disingkirkan sepenuhnya dari LALIGA? Apakah mereka ingin LALIGA mengambil alih peran pengadilan, menjatuhkan putusannya sendiri, dan menerapkan hukuman bahkan sebelum ada putusan hukum?"
- AFP
Menunggu vonis akhir
Penyelidikan hukum terkait skandal Negreira akan terus bergulir di pengadilan Spanyol dalam beberapa bulan ke depan. Sampai proses hukum itu sepenuhnya selesai, La Liga tidak akan mengambil tindakan sepihak terhadap Barcelona.
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