"Saya rasa yang pertama belum masuk, tapi saya tidak bisa memastikan," kata Neuer kepada Prime setelah pertandingan, merujuk pada insiden pada menit ke-74, di mana ia masih sempat menyentuh tendangan Kylian Mbappé dari jarak dekat, namun bertentangan dengan perkiraannya, ia tidak dapat mencegah bola melewati garis gawang.
"Itu kesalahan kiper, ya": Manuel Neuer bercanda soal gol yang kebobolan Bayern München saat melawan Real Madrid, dan seorang juara dunia menyebutnya "luar biasa hebat"
"Apakah yang pertama sudah masuk?" tanya Neuer dengan heran, saat reporter TV itu memberitahukannya. "Sungguh berani. Itu berarti kesalahan kiper," kata Neuer yang tetap ceria, meski baru saja menampilkan permainan luar biasa, sambil mengedipkan mata. Pemain berusia 40 tahun itu beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang terhadap tembakan para bintang Real Madrid seperti Mbappe dan Vinicius Junior, dan berperan penting dalam memastikan Bayern memiliki posisi awal yang baik untuk leg kedua di kandang sendiri pekan depan.
Di lini depan, Luis Diaz membawa FCB unggul pada menit ke-41, dan hanya sekitar 20 detik setelah kick-off babak kedua, Harry Kane menambah gol kedua. Di menit-menit akhir, Real masih berusaha menyamakan kedudukan, namun Bayern berhasil mencegahnya, juga berkat Neuer.
"Sayang sekali skornya tidak menjadi 2-0," kata kiper itu dengan sedikit kecewa. "Kita tahu betapa berbahayanya Real Madrid. Itu terlihat hari ini. Mereka memiliki banyak peluang dan juga membuang beberapa di antaranya."
Pujian besar untuk Manuel Neuer dari Bayern München: "Masih tetap kiper terbaik di dunia"
Neuer baru saja merayakan ulang tahun ke-40 pada akhir Maret. Apakah mantan penjaga gawang tim nasional Jerman itu akan tetap menjadi penjaga gawang Bayern setelah musim ini berakhir masih belum pasti. Kontrak Neuer yang akan berakhir pada akhir Juni belum diperpanjang hingga saat ini.
"Kita lihat besok, sekarang saya belum bisa mengatakan apa-apa," kata Neuer menanggapi pertanyaan apakah pertandingan intens di Madrid akan menimbulkan masalah fisik. Ia merasa "senang bersama para pemain, bersama tim, bersama staf pelatih. Segalanya mungkin dan itulah mengapa saya masih bermain meskipun sudah berusia 40 tahun," kata pemain berpengalaman itu.
"Penampilannya hari ini, itu sempurna," puji mantan rekan setim Neuer, Mats Hummels—yang juga rekan setimnya di tim juara dunia 2014—sebagai pakar TV di Prime. "Kita tidak perlu bertele-tele, penampilan kelas dunia," lanjut Hummels.
Mantan pemain tim nasional Christoph Kramer juga memuji penampilan Neuer: "Bahwa dia masih kiper terbaik di dunia - kita semua telah menyaksikan pertandingan hari ini - itu memang kenyataannya. Dan itu akan tetap demikian selama dia masih bermain. Menurut saya, dia luar biasa hebat."
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal
Waktu
Pertandingan
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Rabu, 15 April
21.00
FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)
Minggu, 19 April
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Rabu, 22 April
20.45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)