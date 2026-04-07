"Itu kesalahan kiper, ya": Manuel Neuer bercanda soal gol yang kebobolan Bayern München saat melawan Real Madrid, dan seorang juara dunia menyebutnya "luar biasa hebat"

"Apakah yang pertama sudah masuk?" tanya Neuer dengan heran, saat reporter TV itu memberitahukannya. "Sungguh berani. Itu berarti kesalahan kiper," kata Neuer yang tetap ceria, meski baru saja menampilkan permainan luar biasa, sambil mengedipkan mata. Pemain berusia 40 tahun itu beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang terhadap tembakan para bintang Real Madrid seperti Mbappe dan Vinicius Junior, dan berperan penting dalam memastikan Bayern memiliki posisi awal yang baik untuk leg kedua di kandang sendiri pekan depan.

Di lini depan, Luis Diaz membawa FCB unggul pada menit ke-41, dan hanya sekitar 20 detik setelah kick-off babak kedua, Harry Kane menambah gol kedua. Di menit-menit akhir, Real masih berusaha menyamakan kedudukan, namun Bayern berhasil mencegahnya, juga berkat Neuer.

"Sayang sekali skornya tidak menjadi 2-0," kata kiper itu dengan sedikit kecewa. "Kita tahu betapa berbahayanya Real Madrid. Itu terlihat hari ini. Mereka memiliki banyak peluang dan juga membuang beberapa di antaranya."