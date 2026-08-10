Tur pramusim City di Asia dijalani tanpa beberapa figur kunci, termasuk Erling Haaland, Rodri, dan Rayan Cherki. Selain itu, pemain timnas Inggris Elliot Anderson, Marc Guehi, dan Nico O'Reilly juga absen setelah partisipasi mereka di Piala Dunia. Meski kehilangan nama-nama besar tersebut, Maresca mengungkapkan kepuasannya terhadap cara para anggota skuad yang tersedia beradaptasi dengan tuntutan taktik dan filosofinya sejak ia mengambil alih dari Pep Guardiola.

Maresca berkata: "Saya sangat senang. Terutama karena para pemain sejak kami memulai bersikap terbuka. Mereka ingin memahami dan ingin belajar mengapa kami melakukan berbagai hal. Saya tahu bahwa ketika Anda bergabung dengan klub baru, Anda mencoba menerapkan pola-pola baru atau ide-ide yang berbeda. Yang paling penting adalah kami semakin membaik. Jalannya masih sangat panjang untuk meningkatkan banyak hal. Tetapi saya bisa melihat kami mencoba apa yang kami lakukan dalam latihan, dan kami semakin baik dalam hal itu."