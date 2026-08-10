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'Itu keputusannya!' Enzo Maresca kirim pesan transfer yang jelas kepada Omar Marmoush setelah brace ke gawang Atletico Madrid
Marmoush bersinar di Seoul lewat dua gol
Marmoush mengingatkan jajaran petinggi Manchester City akan ketajamannya pada Minggu, dengan mencetak dua gol luar biasa dalam kemenangan uji coba 3-1 atas Atletico Madrid. Penyerang internasional Mesir itu menjadi penampil paling menonjol dalam laga yang digelar di Seoul tersebut, memperlihatkan naluri mencetak gol yang mendorong City merekrutnya dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025.
Sejak tiba di Manchester, pemain berusia 27 tahun itu kesulitan memantapkan diri sebagai pilihan reguler di tim. Sepanjang masanya di klub, Marmoush hanya mencatatkan 22 kali menjadi starter di Premier League, ditambah 15 penampilan lainnya sebagai pemain pengganti.
- Getty Images Sport
Maresca menanggapi spekulasi transfer
Berbicara kepada media setelah kemenangan di Korea Selatan, Maresca blak-blakan soal situasi sulit yang sedang dihadapi sang striker. Juru taktik asal Italia itu menarik paralel antara situasi Marmoush dan kiper James Trafford, yang baru-baru ini pergi ke Leeds United demi mencari kesempatan bermain reguler di tim utama.
Ditanya soal masa depan Marmoush, Maresca berkata: 'Jawabannya harus mirip dengan jawaban saya tentang James Trafford. Para pemain bekerja setiap hari, mereka ingin bermain jadi ketika mereka tidak bermain, mereka tidak senang. Omar tidak banyak bermain tahun lalu jadi keinginannya mungkin adalah bermain lebih banyak menit. Itu tidak berarti dia tidak akan bermain lebih banyak menit di sini, tetapi itu juga keputusannya, dan dia perlu memutuskan.'
Perkembangan pramusim di bawah rezim baru
Tur pramusim City di Asia dijalani tanpa beberapa figur kunci, termasuk Erling Haaland, Rodri, dan Rayan Cherki. Selain itu, pemain timnas Inggris Elliot Anderson, Marc Guehi, dan Nico O'Reilly juga absen setelah partisipasi mereka di Piala Dunia. Meski kehilangan nama-nama besar tersebut, Maresca mengungkapkan kepuasannya terhadap cara para anggota skuad yang tersedia beradaptasi dengan tuntutan taktik dan filosofinya sejak ia mengambil alih dari Pep Guardiola.
Maresca berkata: "Saya sangat senang. Terutama karena para pemain sejak kami memulai bersikap terbuka. Mereka ingin memahami dan ingin belajar mengapa kami melakukan berbagai hal. Saya tahu bahwa ketika Anda bergabung dengan klub baru, Anda mencoba menerapkan pola-pola baru atau ide-ide yang berbeda. Yang paling penting adalah kami semakin membaik. Jalannya masih sangat panjang untuk meningkatkan banyak hal. Tetapi saya bisa melihat kami mencoba apa yang kami lakukan dalam latihan, dan kami semakin baik dalam hal itu."
- Getty Images Sport
Jalan ke depan untuk Manchester City
Manchester City akan secara resmi memulai musim baru mereka pada 16 Agustus saat menghadapi Arsenal di Community Shield. Man City kemudian akan membuka kampanye Premier League mereka dengan menjamu Bournemouth pada 23 Agustus, saat mereka berupaya merebut kembali gelar liga yang lepas dari jangkauan mereka dalam dua musim terakhir.
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