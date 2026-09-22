'Itu keputusan yang mudah!' - Lewis Hall mengungkap alasan ia menolak Manchester United demi memimpin era baru Newcastle di bawah Matthias Jaissle

Menanggapi spekulasi musim panas seputar Manchester United, Hall menegaskan rumor transfer itu tidak mengganggu konsentrasinya. "Tidak, sejujurnya, itu tidak [memengaruhi saya]," katanya kepada Chronicle Live. "Saya kira kapan pun Anda dikaitkan dengan tim lain, Anda tahu bahwa Anda melakukan sesuatu dengan benar. Saya kira itu adalah penghargaan atas performa Anda sendiri dan bagaimana Anda sebagai pemain, bagaimana Anda sebagai pribadi. Saya memandang itu sebagai hal positif, tetapi pada saat yang sama, saya tahu betapa saya suka bermain di sini dan saya tahu sejak manajer datang, saya tahu ambisi dan apa yang ingin kami capai."

Menjelaskan seberapa cepat Jaissle meyakinkannya untuk mengikat masa depannya dengan klub, Hall menambahkan: "Setelah tidak banyak percakapan, tidak banyak sesi latihan, saya tahu bahwa manajer akan benar-benar bagus untuk klub ini dan saya tahu bahwa sebagai tim, mendatangkan pemain baru dan meningkatkan skuad sangat penting dan begitu kami melakukan itu, keputusan untuk meneken kontrak benar-benar tidak perlu dipikirkan lagi."

Hall juga melontarkan pujian untuk gaya kepelatihan Jaissle, dengan mengatakan: "Dia sosok yang top. Dia sangat baik kepada saya. Dia memberi saya kebebasan untuk mengekspresikan diri selama saya melakukan tugas bertahan dan berlari sesuai tuntutan posisi ini, yang pekerjaannya cukup banyak. Tetapi saya senang melakukannya selama itu menguntungkan tim. Dia telah menjadi sosok positif bagi semua orang yang datang sejauh ini."



