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'Itu keputusan yang mudah!' - Lewis Hall mengungkap alasan ia menolak Manchester United demi memimpin era baru Newcastle di bawah Matthias Jaissle
Hall mengikat masa depan jangka panjangnya dengan Newcastle
Hall telah mengikat masa depannya bersama Newcastle dengan menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya bertahan di St James' Park hingga musim panas 2031. Bek berusia 22 tahun itu sempat menjadi subjek ketertarikan besar dari Manchester United pada bursa transfer musim panas, tetapi Newcastle dengan tegas menolak segala pendekatan yang berpotensi datang.
Hall juga sama-sama ingin bertahan di Tyneside setelah diyakinkan oleh visi yang jelas dari pelatih kepala yang baru ditunjuk, Jaissle. Keputusan sang bek sudah membuahkan hasil, dengan bek sayap itu menikmati awal musim yang kuat dan mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Newcastle atas Hull City untuk mengangkat tim ke peringkat kesembilan di Premier League.
Lulusan akademi Chelsea itu juga kembali dipanggil ke tim nasional Inggris setelah sebelumnya gagal mendapatkan tempat dalam skuad Piala Dunia.
- Getty Images Sport
"Itu keputusan yang sangat mudah!"
Menanggapi spekulasi musim panas seputar Manchester United, Hall menegaskan rumor transfer itu tidak mengganggu konsentrasinya. "Tidak, sejujurnya, itu tidak [memengaruhi saya]," katanya kepada Chronicle Live. "Saya kira kapan pun Anda dikaitkan dengan tim lain, Anda tahu bahwa Anda melakukan sesuatu dengan benar. Saya kira itu adalah penghargaan atas performa Anda sendiri dan bagaimana Anda sebagai pemain, bagaimana Anda sebagai pribadi. Saya memandang itu sebagai hal positif, tetapi pada saat yang sama, saya tahu betapa saya suka bermain di sini dan saya tahu sejak manajer datang, saya tahu ambisi dan apa yang ingin kami capai."
Menjelaskan seberapa cepat Jaissle meyakinkannya untuk mengikat masa depannya dengan klub, Hall menambahkan: "Setelah tidak banyak percakapan, tidak banyak sesi latihan, saya tahu bahwa manajer akan benar-benar bagus untuk klub ini dan saya tahu bahwa sebagai tim, mendatangkan pemain baru dan meningkatkan skuad sangat penting dan begitu kami melakukan itu, keputusan untuk meneken kontrak benar-benar tidak perlu dipikirkan lagi."
Hall juga melontarkan pujian untuk gaya kepelatihan Jaissle, dengan mengatakan: "Dia sosok yang top. Dia sangat baik kepada saya. Dia memberi saya kebebasan untuk mengekspresikan diri selama saya melakukan tugas bertahan dan berlari sesuai tuntutan posisi ini, yang pekerjaannya cukup banyak. Tetapi saya senang melakukannya selama itu menguntungkan tim. Dia telah menjadi sosok positif bagi semua orang yang datang sejauh ini."
Manchester United jajaki berbagai opsi saat Newcastle menetapkan ambisi tinggi
Manchester United pada akhirnya urung bergerak setelah Newcastle menegaskan sikap mereka yang tidak bisa dinegosiasikan. Namun, petinggi Old Trafford tetap ingin memperkuat lini pertahanan mereka pada musim panas tahun depan dan telah menilai opsi bek kiri alternatif, termasuk Ferdi Kadioglu dari Brighton, Ian Maatsen dari Aston Villa, dan Jorge Salinas dari Racing Santander.
Meski mengamankan Hall hingga 2031 merupakan pernyataan besar bagi Newcastle, sang bek mengakui bahwa bertahan di klub itu dalam jangka panjang akan bergantung pada terpenuhinya ambisi bersama.
"Saya kira begitu," kata Hall ketika ditanya apakah kontrak barunya mencerminkan masa tinggal jangka panjang. "Saya pikir ketika Anda berada di sebuah tim, Anda tidak berpikir terlalu jauh ke masa depan. Jelas, saya sangat berterima kasih atas kontrak yang saya terima dan kepercayaan yang saya dapatkan dari dewan direksi dan dari manajer serta hal-hal seperti itu. Tetapi saya hanya menjalaninya dari satu laga ke laga berikutnya, hanya berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk klub ini. Kami punya ambisi dan selama kami mencapai ambisi ini dan mencapai apa yang ingin kami capai, saya yakin saya akan berada di sini untuk waktu yang lama."
- Getty Images Sport
Tugas internasional menanti sebelum dorongan di kompetisi domestik
Setelah penampilan tajamnya dalam mencetak gol melawan Hull City, Hall kini mengalihkan fokus ke tugas internasional setelah berhasil kembali masuk ke skuad Inggris.
Sekembalinya ke Tyneside, Hall akan berusaha membantu Newcastle membangun konsistensi di bawah Jaissle saat Newcastle United berupaya naik lebih jauh di klasemen Premier League.
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