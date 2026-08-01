Getty Images Sport
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'Itu kelemahan saya' - bintang Barcelona Wojciech Szczesny membuat pengakuan jujur soal kebiasaan merokok yang 'tidak ingin ia lawan'
Kehidupan pribadi sang penjaga gawang
Kiper Barcelona Szczesny secara blak-blakan membahas kebiasaan merokoknya dalam sebuah wawancara dengan The Athletic. Penjaga gawang berusia 36 tahun itu mengakui kecanduan nikotin sebagai kebiasaan buruk yang belum bisa ia hentikan. Meski dipandang tidak profesional, pemain asal Polandia itu memilih untuk tetap sepenuhnya terbuka soal gaya hidupnya di luar lapangan.
- Getty Images Sport
Szczesny membuat pengakuan jujur
Mantan penjaga gawang Juventus itu menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga kejujuran terkait gaya hidup pribadinya. Ia berkata: "Ini mungkin tidak tampak sebagai hal paling profesional di dunia, tetapi saya adalah diri saya sendiri. Orang-orang tahu bahwa saya punya satu kecanduan yang tidak bisa saya hilangkan."
Ia bahkan menuturkan bahwa para pendukung Barcelona telah menciptakan chant yang secara jelas menyinggung kebiasaan merokoknya, seraya menambahkan: "Saya belum pernah punya chant sendiri sebelumnya, jadi itu sudah menjadi hal yang mengejutkan. Saya menikmatinya. Saya berusaha untuk seautentik mungkin, dan orang-orang tampaknya menghargainya."
Menekankan bahwa keterbukaannya soal ketergantungan nikotin menjadi alasan utama mengapa fans merasa terhubung dengannya, mantan kiper Arsenal itu menyatakan: "Saya membayangkan banyak pemain punya kecanduan tertentu, entah itu nikotin atau alkohol atau judi, saya tidak tahu. Tetapi ada satu pemain yang cukup terbuka soal itu, dan itu adalah saya. Dan itu adalah kecanduan yang bahkan tidak ingin saya lawan. Saya menerimanya, dan mungkin itu terasa autentik bagi orang-orang.
"Orang-orang tidak berpikir saya merokok karena mereka melihat foto tersembunyi saya dari paparazzi. Saya mengakui kecanduan saya, dan itu adalah kecanduan yang dimiliki banyak orang di dunia.
"Orang-orang mungkin bisa merasa relate dengan itu. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk merekomendasikan orang agar mulai merokok. Saya pikir itu hal yang buruk dan semua orang harus menghindarinya. Itu kelemahan saya, tetapi saya baik-baik saja dengan kelemahan itu."
Pendekatan santai di Barcelona
Szczesny begitu santai dalam menerima kerentanannya hingga ia bahkan mengenakan topi bertuliskan "perokok" saat parade trofi Barcelona. Tindakan itu menegaskan pendekatan yang sama sekali tidak berniat menutupi realitas kesehariannya dari sorotan publik. Pada akhirnya, tingkat autentisitas seperti ini membuat sang penjaga gawang mendapat respek tersendiri dari para pendukung setia klub.
- AFLOSPORT
Duel di antara tiang gawang
Szczesny masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2027. Pada musim 2025-26, ia tampil delapan kali di La Liga, kebobolan 15 gol tanpa sekali pun mencatatkan nirbobol, serta empat penampilan di Liga Champions yang membuatnya kebobolan enam gol. Kiper veteran itu kini bersiap menghadapi persaingan ketat dari kiper pilihan utama Joan Garcia menjelang musim baru.
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