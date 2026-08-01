'Itu kelemahan saya' - bintang Barcelona Wojciech Szczesny membuat pengakuan jujur soal kebiasaan merokok yang 'tidak ingin ia lawan'

Mantan penjaga gawang Juventus itu menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga kejujuran terkait gaya hidup pribadinya. Ia berkata: "Ini mungkin tidak tampak sebagai hal paling profesional di dunia, tetapi saya adalah diri saya sendiri. Orang-orang tahu bahwa saya punya satu kecanduan yang tidak bisa saya hilangkan."

Ia bahkan menuturkan bahwa para pendukung Barcelona telah menciptakan chant yang secara jelas menyinggung kebiasaan merokoknya, seraya menambahkan: "Saya belum pernah punya chant sendiri sebelumnya, jadi itu sudah menjadi hal yang mengejutkan. Saya menikmatinya. Saya berusaha untuk seautentik mungkin, dan orang-orang tampaknya menghargainya."

Menekankan bahwa keterbukaannya soal ketergantungan nikotin menjadi alasan utama mengapa fans merasa terhubung dengannya, mantan kiper Arsenal itu menyatakan: "Saya membayangkan banyak pemain punya kecanduan tertentu, entah itu nikotin atau alkohol atau judi, saya tidak tahu. Tetapi ada satu pemain yang cukup terbuka soal itu, dan itu adalah saya. Dan itu adalah kecanduan yang bahkan tidak ingin saya lawan. Saya menerimanya, dan mungkin itu terasa autentik bagi orang-orang.

"Orang-orang tidak berpikir saya merokok karena mereka melihat foto tersembunyi saya dari paparazzi. Saya mengakui kecanduan saya, dan itu adalah kecanduan yang dimiliki banyak orang di dunia.

"Orang-orang mungkin bisa merasa relate dengan itu. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk merekomendasikan orang agar mulai merokok. Saya pikir itu hal yang buruk dan semua orang harus menghindarinya. Itu kelemahan saya, tetapi saya baik-baik saja dengan kelemahan itu."