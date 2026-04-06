AFP
Diterjemahkan oleh
"Itu karma!" - Gianluigi Donnarumma dikritik habis-habisan karena perilaku "tidak sportif" setelah kiper tersebut mengungkap trik licik bintang Man City saat Italia kalah di Piala Dunia
Donnarumma dituduh melakukan trik kotor
Donnarumma menjadi sosok yang kontroversial di mata para pemain dan suporter Bosnia-Herzegovina setelah upayanya mengganggu lawan-lawan Azzurri menjelang adu penalti yang digelar pasca hasil imbang 1-1 pada final play-off. Pada satu titik, kiper Manchester City itu mencoba merebut selembar kertas yang berisi rincian rencana penalti lawan, namun wasit segera turun tangan untuk memastikan situasi antara kedua kiper tersebut tidak memburuk. Dia juga dituduh berkonfrontasi dengan anggota tim tuan rumah lainnya dalam upaya untuk mendapatkan keunggulan psikologis, namun pada akhirnya timnya tersingkir dengan kekalahan memalukan 3-1 dalam adu penalti, yang membuat Bosnia-Herzegovina lolos ke Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Karma menghantam Azzurri
Penjaga gawang lawan Donnarumma, Nikola Vasilj, kemudian membongkar drama menjelang adu penalti tersebut sambil mengkritik keras sang juara Liga Champions atas perilakunya.
"Donnarumma mencoba merobek kertas saya yang berisi catatan tentang para penendang penalti Italia, tetapi untungnya staf teknis memiliki salinannya, kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk segala kemungkinan. Saya tidak tahu mereka memiliki lembar kedua di bangku cadangan, tetapi jelas bahwa tidak ada yang diserahkan pada kebetulan," kata Vasilj.
Vasilj menjelaskan rasa frustrasinya atas insiden tersebut: "Jujur, saya tidak percaya apa yang terjadi pada saya, ini pertama kalinya hal seperti ini menimpa saya. "Dengan Donnarumma kami mulai berdebat, lalu saya pergi ke wasit untuk mencoba meyakinkannya bahwa lawan saya pantas mendapat kartu kuning, perilakunya menurut saya benar-benar tidak sportif. Tapi pada akhirnya… saya tidak ingin berkata terlalu banyak… pada akhirnya kami menang dan beberapa orang mengatakan itu karma. Dan mungkin ya, ada sesuatu yang serupa dalam cerita ini."
Seorang pahlawan remaja muncul di Zenica
Sementara Donnarumma menjadi sorotan karena perilakunya, seorang pahlawan nasional baru telah muncul di Bosnia. Afan Cizmic, seorang ball boy berusia 14 tahun, mendadak viral di internet berkat perannya dalam pertarungan taktis tersebut. Cizmic berhasil mengambil "lembar contekan" milik Donnarumma—yang berisi data tentang para penendang penalti Bosnia—dari dekat garis gawang, tempat lembaran itu disembunyikan di bawah handuk.
Sejak itu, remaja tersebut telah difoto bersama lembaran tersebut dan menjadi simbol kemenangan bersejarah Bosnia. Popularitas tindakan tersebut begitu besar sehingga muncul gerakan di negara itu untuk menghadiahkan pemuda tersebut dengan perjalanan ke Piala Dunia sebagai bagian dari delegasi resmi.
Cizmic menegaskan bahwa ia melihat selembar kertas berisi detail penendang penalti Bosnia-Herzegovina yang disembunyikan di samping handuk pemain Italia itu di dekat gawangnya.
“Saya melihat ada sesuatu di samping handuk itu dan langsung menyadari apa itu. Saya mengambilnya dan menyembunyikannya. Di sana terdapat semua informasi tentang pemain kami, dan tanpa daftar itu, Donnarumma harus bertindak berdasarkan insting,” katanya.
- Getty Images Sport
Italia kini harus merenungkan bencana lainnya
Dengan absennya Italia dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, perhatian kini beralih ke reformasi total dalam struktur tim nasional. Pelatih Gennaro Gattuso telah mengundurkan diri, begitu pula presiden Federasi Sepak Bola Italia.
Sementara itu, Bosnia-Herzegovina akan mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan mereka ke Amerika Utara, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah bersama Kanada, Qatar, dan Swiss.