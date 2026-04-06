Penjaga gawang lawan Donnarumma, Nikola Vasilj, kemudian membongkar drama menjelang adu penalti tersebut sambil mengkritik keras sang juara Liga Champions atas perilakunya.

"Donnarumma mencoba merobek kertas saya yang berisi catatan tentang para penendang penalti Italia, tetapi untungnya staf teknis memiliki salinannya, kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk segala kemungkinan. Saya tidak tahu mereka memiliki lembar kedua di bangku cadangan, tetapi jelas bahwa tidak ada yang diserahkan pada kebetulan," kata Vasilj.

Vasilj menjelaskan rasa frustrasinya atas insiden tersebut: "Jujur, saya tidak percaya apa yang terjadi pada saya, ini pertama kalinya hal seperti ini menimpa saya. "Dengan Donnarumma kami mulai berdebat, lalu saya pergi ke wasit untuk mencoba meyakinkannya bahwa lawan saya pantas mendapat kartu kuning, perilakunya menurut saya benar-benar tidak sportif. Tapi pada akhirnya… saya tidak ingin berkata terlalu banyak… pada akhirnya kami menang dan beberapa orang mengatakan itu karma. Dan mungkin ya, ada sesuatu yang serupa dalam cerita ini."