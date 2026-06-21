"Itu kan tugasnya, bukan? - Roy Keane mengkritik pujian yang 'berlebihan' terhadap Thomas Tuchel setelah kemenangan perdana Inggris atas Kroasia di Piala Dunia"

Keane menjelaskan bahwa menilai suasana ruang ganti merupakan persyaratan dasar. Ia menambahkan: "Setiap pertandingan berbeda dan setiap situasi pun berbeda. Saya pernah bekerja dengan beberapa manajer hebat. Terkadang Anda masuk saat jeda babak pertama dan mengira akan mendapat teguran keras, tapi mereka justru bersikap lunak; terkadang Anda merasa bermain bagus, tapi mereka justru memberi teguran keras. Itu tergantung pada apa yang ia rasakan dalam pertandingan, apa yang menurutnya dibutuhkan para pemain. Ia sangat mumpuni untuk melakukan itu."

Tuchel menjelaskan pendekatannya ketika ditanya bagaimana ia membalikkan keadaan bagi Inggris, yang mencetak dua gol di babak kedua melawan Kroasia melalui Jude Bellingham dan pemain pengganti Marcus Rashford. Ia menyatakan saat mengungkapkan kata-katanya di ruang ganti: “Saya katakan, bahkan jika kami kalah, itu tidak akan mengubah pandangan saya terhadap 17 hari terakhir. Tapi mari kita lakukan dengan cara kita sendiri. Kita terlalu fokus pada hasil, terlalu fokus melindungi sesuatu yang sebenarnya tidak kita miliki saat ini. Gol kedua hanyalah contohnya. Menurut saya, kami bermain dengan tujuh pemain di lini belakang, namun tidak berhasil mempertahankan gawang. Jadi, untuk apa bermain dengan tujuh pemain di lini belakang? Jika terjadi sesuatu dan hasilnya tidak sesuai harapan, kami ingin memainkan pertandingan ini sesuai keinginan kami dan seperti cara kami bersatu selama 17 hari terakhir. Saya hanya berusaha mendorong mereka untuk berjuang habis-habisan."