AFP
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"Itu kan tugasnya, bukan? - Roy Keane mengkritik pujian yang 'berlebihan' terhadap Thomas Tuchel setelah kemenangan perdana Inggris atas Kroasia di Piala Dunia"
Para pemain Inggris memuji kontribusi yang diberikan pada babak pertama
Inggris berhasil meraih kemenangan menegangkan 4-2 atas Kroasia pada Rabu malam dalam laga pembuka Grup L Piala Dunia. Di hadapan 70.389 penonton, jeda babak pertama menjadi sorotan.
Tuchel memberikan pidato yang mengubah suasana tim setelah timnya tertinggal 2-2. Harry Kane menyatakan: "Pujian untuk manajer. Manajer memberi kami pidato di babak pertama hanya untuk mengatakan, 'Dengar, jika kami kalah, kami kalah dengan cara kami sendiri.' Saya rasa kalian melihatnya di babak kedua, kami bermain habis-habisan dan mereka tidak bisa mengimbangi. Itulah standar yang harus kami tetapkan di setiap pertandingan, pujian untuk semua orang, pertandingan pertama di turnamen ini dan hasil yang luar biasa melawan tim yang tangguh."
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Keane mempertanyakan reaksi yang 'berlebihan'
Declan Rice sependapat dengan kaptennya mengenai kebangkitan tim tersebut, sambil menambahkan: "Dia luar biasa saat jeda babak pertama; kata-kata yang dia ucapkan menenangkan semua orang. Saya tak bisa berkata banyak, itu adalah salah satu momen di mana Anda berpikir, 'Wow, manajer yang hebat sekali'. Saya rasa saat kami turun ke lapangan di babak kedua, semua orang sudah rileks dan kami langsung bermain all-out."
Namun, mantan gelandang Republik Irlandia dan Manchester United, Keane, menyampaikan pandangan yang sangat bertolak belakang, dengan menepis sensasi yang mengelilingi Tuchel. Keane percaya bahwa pujian tersebut sama sekali tidak beralasan. Keane mengatakan di ITV: "Apakah ini reaksi yang berlebihan terhadap pidato motivasi di babak pertama? Apa yang seharusnya dia lakukan? Bukankah itu tugasnya? Itulah tugas manajer: memberi mereka informasi, lalu mereka turun ke lapangan dan menunjukkan performa terbaik. Itulah yang akan dilakukan manajer top mana pun: mengumpulkan mereka saat jeda babak pertama dan mengingatkan mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini agak berlebihan."
Menganalisis situasi di ruang ganti
Keane menjelaskan bahwa menilai suasana ruang ganti merupakan persyaratan dasar. Ia menambahkan: "Setiap pertandingan berbeda dan setiap situasi pun berbeda. Saya pernah bekerja dengan beberapa manajer hebat. Terkadang Anda masuk saat jeda babak pertama dan mengira akan mendapat teguran keras, tapi mereka justru bersikap lunak; terkadang Anda merasa bermain bagus, tapi mereka justru memberi teguran keras. Itu tergantung pada apa yang ia rasakan dalam pertandingan, apa yang menurutnya dibutuhkan para pemain. Ia sangat mumpuni untuk melakukan itu."
Tuchel menjelaskan pendekatannya ketika ditanya bagaimana ia membalikkan keadaan bagi Inggris, yang mencetak dua gol di babak kedua melawan Kroasia melalui Jude Bellingham dan pemain pengganti Marcus Rashford. Ia menyatakan saat mengungkapkan kata-katanya di ruang ganti: “Saya katakan, bahkan jika kami kalah, itu tidak akan mengubah pandangan saya terhadap 17 hari terakhir. Tapi mari kita lakukan dengan cara kita sendiri. Kita terlalu fokus pada hasil, terlalu fokus melindungi sesuatu yang sebenarnya tidak kita miliki saat ini. Gol kedua hanyalah contohnya. Menurut saya, kami bermain dengan tujuh pemain di lini belakang, namun tidak berhasil mempertahankan gawang. Jadi, untuk apa bermain dengan tujuh pemain di lini belakang? Jika terjadi sesuatu dan hasilnya tidak sesuai harapan, kami ingin memainkan pertandingan ini sesuai keinginan kami dan seperti cara kami bersatu selama 17 hari terakhir. Saya hanya berusaha mendorong mereka untuk berjuang habis-habisan."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Inggris telah menunjukkan performa yang mengesankan di awal perjalanan mereka di Piala Dunia setelah meraih tiga poin penuh dalam laga pembuka Grup L yang penuh tantangan. Tuchel dan timnya kini akan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Ghana pada hari Selasa, di mana kemenangan lagi akan memastikan mereka lolos ke babak 32 besar.
Setelah pertandingan tersebut, mereka akan menutup jadwal babak penyisihan grup dengan pertandingan melawan Panama pada hari Sabtu.