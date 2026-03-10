"Itu juga sedikit kurang dihargai menurut saya": Juara dunia memuji Manuel Neuer dan membandingkannya dengan Lionel Messi

"Setiap kali kebobolan gol, kamu merasa: Manuel Neuer pasti bisa menahannya. Warisan Manuel Neuer memang sangat berat," kata Kramer saat bergabung dalam diskusi di pinggir lapangan. Hummels menanggapi: "Itu adalah jejak terbesar yang bisa kamu ikuti - di posisi kiper di seluruh dunia."

Menurut Kramer, "agak kurang dihargai" bahwa Neuer akan berusia 40 tahun pada akhir Maret, tetapi tetap menunjukkan performa yang sangat baik. "Bagi saya, dia adalah Messi dalam permainan penjaga gawang. Dia telah menjadi penjaga gawang nomor satu di dunia selama lebih dari 20 tahun."

Neuer merevolusi permainan penjaga gawang dalam kariernya yang panjang, terutama melalui kemampuannya dalam mengolah bola. Itulah sebabnya Höwedes teringat akan awal kariernya di Schalke 04, di mana Neuer belum bisa membuktikan kemampuannya sebagai penjaga gawang yang bisa ikut bermain. "Ketika saya menjadi pemain profesional, Manu masih nomor dua di belakang Frank Rost. Dia selalu bermain sebagai bek kanan di lapangan. Apakah Anda melihat ada perbedaan? Secara teknis, kita semua tahu bahwa dia sangat bagus," katanya.

Hummels menambahkan: "Dia adalah satu-satunya kiper yang pernah bermain bersama saya yang berpikir seperti pemain lapangan dalam situasi tertentu. Dia menciptakan ruang seperti pemain lapangan. Tapi saya tidak ingin berlebihan: Dia tidak bisa bermain sebagai pemain lapangan di Bundesliga." Neuer sendiri baru-baru ini mengatakan kepada France Footballbahwa dia juga bisa memulai karier profesional di luar gawang: "Misalnya, itu mungkin terjadi di tim liga ketiga yang bermain dengan menguasai bola."