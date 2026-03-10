Menjelang pertandingan leg pertama babak 16 besar FC Bayern München melawan Atalanta Bergamo, ketiga mantan pemain profesional tersebut, dalam kapasitas mereka sebagai pakar Amazon Prime Video, membahas beban besar yang harus ditanggung Jonas Urbig untuk menggantikan Neuer yang kembali mengalami cedera - dan mereka tidak henti-hentinya memuji kiper nomor satu yang telah lama membela klub juara Jerman dan tim nasional tersebut.
Diterjemahkan oleh
"Itu juga sedikit kurang dihargai menurut saya": Juara dunia memuji Manuel Neuer dan membandingkannya dengan Lionel Messi
"Setiap kali kebobolan gol, kamu merasa: Manuel Neuer pasti bisa menahannya. Warisan Manuel Neuer memang sangat berat," kata Kramer saat bergabung dalam diskusi di pinggir lapangan. Hummels menanggapi: "Itu adalah jejak terbesar yang bisa kamu ikuti - di posisi kiper di seluruh dunia."
Menurut Kramer, "agak kurang dihargai" bahwa Neuer akan berusia 40 tahun pada akhir Maret, tetapi tetap menunjukkan performa yang sangat baik. "Bagi saya, dia adalah Messi dalam permainan penjaga gawang. Dia telah menjadi penjaga gawang nomor satu di dunia selama lebih dari 20 tahun."
Neuer merevolusi permainan penjaga gawang dalam kariernya yang panjang, terutama melalui kemampuannya dalam mengolah bola. Itulah sebabnya Höwedes teringat akan awal kariernya di Schalke 04, di mana Neuer belum bisa membuktikan kemampuannya sebagai penjaga gawang yang bisa ikut bermain. "Ketika saya menjadi pemain profesional, Manu masih nomor dua di belakang Frank Rost. Dia selalu bermain sebagai bek kanan di lapangan. Apakah Anda melihat ada perbedaan? Secara teknis, kita semua tahu bahwa dia sangat bagus," katanya.
Hummels menambahkan: "Dia adalah satu-satunya kiper yang pernah bermain bersama saya yang berpikir seperti pemain lapangan dalam situasi tertentu. Dia menciptakan ruang seperti pemain lapangan. Tapi saya tidak ingin berlebihan: Dia tidak bisa bermain sebagai pemain lapangan di Bundesliga." Neuer sendiri baru-baru ini mengatakan kepada France Footballbahwa dia juga bisa memulai karier profesional di luar gawang: "Misalnya, itu mungkin terjadi di tim liga ketiga yang bermain dengan menguasai bola."
- Getty
Hummels membagikan anekdot aneh tentang Neuer: "Lalu dia akan menendangmu."
Bagi Hummels, tidak diragukan lagi bahwa penjaga gawang yang telah lama menjadi andalan di tim DFB dan selama beberapa tahun di FC Bayern ini adalah "penjaga gawang terbaik sepanjang masa". Dia menekankan: "Baru setelah dia pensiun, orang akan benar-benar menyadari betapa hebatnya dia. Dan betapa besar kontribusinya terhadap semua gelar yang diraih dalam beberapa tahun terakhir."
Dalam pujian mereka, ketiganya juga membicarakan kenangan bersama Neuer. Ketika Kramer dengan senyum lebar bertanya kepada Hummels apakah dia pernah mencoba melewati kiper tersebut, Hummels mengaku: "Sayangnya, saya sering mencoba itu. Setelah itu, saya rasa saya melakukan sprint tercepat dalam karier saya. Karena, jika Anda melewatinya - Anda juga tahu itu - dia akan mengejar Anda dengan bola dan menendang Anda. Itu adalah tindakan mendidik."
Menurut Kramer, kehadiran Neuer sangat memengaruhi penyerang lawan. "Lihat saja final Piala Dunia 2014. Higuain bisa mencetak gol ke gawang kiper mana pun di dunia. Tapi karena ada Neuer, dia malah meleset 20 meter." Pemain Argentina itu gagal mencetak gol di pertengahan babak pertama dan gagal memanfaatkan peluang di depan Neuer. Hummels kemudian teringat dua tendangan penalti yang dia cetak dalam kariernya untuk BVB melawan Neuer.
"Kedua kali di DFB-Pokal, sekali di semifinal dan sekali di final. Gawang itu kecil. Yang di final masuk. Yang di semifinal tidak. Menurut saya, tendangan itu lebih baik daripada tendangan di final. Saya sangat beruntung. Ketika dia berdiri di depan Anda, itu seperti sebuah fenomena," kata mantan bek tengah itu: "Dia memiliki karisma yang begitu kuat sehingga Anda sendiri tidak percaya bisa mencetak gol."
Karier berakhir di musim panas? Masa depan Neuer masih belum jelas - Urbig siap menggantikan
Masa depan Neuer masih menjadi tanda tanya. Belum jelas apakah ia akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas nanti. Kapten Bayern ini terus-menerus mengalami cedera sepanjang musim ini. Saat melawan Gladbach, ia mengalami robekan otot, seperti yang terjadi tiga minggu sebelumnya saat melawan Bremen, dan digantikan oleh Urbig pada babak pertama - sehingga ia juga absen dalam pertandingan di Bergamo.
"Dia akan berusia 40 tahun pada bulan Maret," kata Eberl setelah pertandingan, "dan karena itu kami senang memiliki Jonas dan Ulle (Sven Ulreich; catatan editor) sebagai kiper cadangan yang sangat baik, sehingga Anda dapat menggantinya pada babak pertama tanpa mengubah apa pun dalam permainan."
Menurut Sport Bild, selama jeda pertandingan internasional dan sekitar ulang tahun ke-40 Neuer, klub dan mantan kiper tim nasional Jerman itu bakal ngobrol buat ngasih kejelasan. Jika kariernya berakhir, Urbig dapat sepenuhnya mengikuti jejaknya. Pemain berusia 22 tahun itu didatangkan FCB dari 1. FC Köln pada awal 2025 dan sejak itu secara hati-hati dibina di bawah bimbingan Neuer. Sejak itu, Urbig sesekali diturunkan, dan terakhir kali ia diturunkan beberapa kali berturut-turut karena Neuer harus absen akibat cedera.
Manuel Neuer: Statistik dan Data Kinerja
Tim Pertandingan Gol yang dicetak Pertandingan tanpa kebobolan FC Bayern 590 486 275 Schalke 04 203 194 80 Jerman 124 118 51