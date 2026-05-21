"Itu impianku" - Gabriel Jesus "terus memikirkan" kemungkinan kepulangannya ke Palmeiras menjelang tahun terakhir kontraknya di Arsenal
Sebuah reuni impian sedang dipersiapkan
Jesus mungkin sedang berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa bersama Arsenal, namun hatinya tetap terikat erat pada Palmeiras. Penyerang yang bergabung dengan The Gunners dari Manchester City pada tahun 2022 ini mengungkapkan bahwa ia terus memantau mantan timnya dan menyimpan keinginan yang mendalam untuk kembali mengenakan seragam hijau Palmeiras sebelum kariernya berakhir.
"Saya memikirkannya setiap hari, saya mengikuti mereka. Saya menonton pertandingan kemarin, sayangnya mereka kalah [dari Cerro Porteno]. Itu adalah impian saya, saya sudah menegaskan bahwa suatu hari nanti saya akan kembali, saya hanya tidak tahu kapan, apakah hari ini, besok, jadi saya memikirkannya setiap hari," kata Jesus kepada ESPN.
Kesetiaan kepada Verdão
Meskipun minat dari klub-klub lain di Brasil maupun luar negeri tak terhindarkan bagi pemain sekelasnya, Jesus telah menegaskan bahwa hanya ada satu tujuan baginya saat tiba waktunya untuk meninggalkan Eropa. Hubungannya dengan Palmeiras lebih dari sekadar hubungan profesional; ini adalah ikatan pribadi yang tetap tak terputus sejak kepergiannya ke Inggris pada 2017.
"Masa depan ada di tangan Tuhan, ini adalah klub yang sangat saya sayangi, saya adalah penggemar yang sangat antusias, saya sudah sering mengatakannya dan pilihan saya saat kembali ke Brasil akan selalu jatuh pada Palmeiras," tambah Jesus. Sikap tegas ini pasti akan menggembirakan para penggemar setia Alviverde, yang mengingatnya sebagai sensasi remaja yang membantu memimpin kebangkitan mereka kembali ke puncak sepak bola Brasil.
Menelusuri jejak karier yang cemerlang
Jesus pertama kali mencuri perhatian pada Maret 2015, dan dengan cepat menjadi bintang utama akademi Palmeiras. Selama masa baktinya yang singkat namun berkesan bersama tim senior, ia berhasil meraih gelar Copa do Brasil pada tahun debutnya dan menyusulnya dengan gelar Brasileirao yang bersejarah pada 2016. Yang luar biasa, kemenangan liga tersebut mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun bagi klub tersebut - sebuah prestasi yang kini telah diulangi Jesus bersama Arsenal dengan membantu mereka meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade.
Setelah kesuksesannya di Brasil, Jesus pindah ke Manchester City, di mana ia menjadi salah satu pemain Brasil paling berprestasi dalam sejarah Liga Premier. Dengan empat gelar liga bersama City dan satu lagi bersama Arsenal, ia sejajar dengan Fernandinho dengan lima medali juara, hanya tertinggal dari kiper Ederson yang memiliki enam medali. Rekam jejaknya tak terbantahkan, meskipun performa mencetak golnya belakangan ini sedikit menurun, dengan lima gol dalam 26 penampilan musim ini.
Menyikapi masa depan Arsenal yang tak pasti
Dengan kontraknya di Emirates yang akan berakhir pada musim panas 2027, Jesus kini berada di persimpangan penting dalam kariernya. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, sering memuji etos kerja dan fleksibilitas sang penyerang, namun seiring dengan terus beredarnya kabar bahwa klub tersebut dikaitkan dengan penyerang-penyerang baru di bursa transfer, masa depan sang pemain asal Brasil bersama tim pun mulai dipertanyakan.