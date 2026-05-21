Jesus mungkin sedang berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa bersama Arsenal, namun hatinya tetap terikat erat pada Palmeiras. Penyerang yang bergabung dengan The Gunners dari Manchester City pada tahun 2022 ini mengungkapkan bahwa ia terus memantau mantan timnya dan menyimpan keinginan yang mendalam untuk kembali mengenakan seragam hijau Palmeiras sebelum kariernya berakhir.

"Saya memikirkannya setiap hari, saya mengikuti mereka. Saya menonton pertandingan kemarin, sayangnya mereka kalah [dari Cerro Porteno]. Itu adalah impian saya, saya sudah menegaskan bahwa suatu hari nanti saya akan kembali, saya hanya tidak tahu kapan, apakah hari ini, besok, jadi saya memikirkannya setiap hari," kata Jesus kepada ESPN.