"Itu ilegal!" - Jon Obi Mikel secara sensasional menuduh Arsenal berusaha curang untuk meraih gelar Premier League
"Kamu sudah menghabiskan hampir satu miliar!"
Mikel tidak menahan diri saat melontarkan kritik pedasnya di talkSPORT, mempertanyakan arah taktik klub raksasa London Utara tersebut mengingat pengeluaran transfer mereka yang besar. "Saat saya menonton Arsenal bermain saat ini, mereka hanya bergantung pada tendangan sudut. Kalian telah menghabiskan hampir satu miliar, Mikel Arteta... Dan kalian mengatakan kepada saya bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah melalui tendangan sudut? Itu konyol," ujarnya.
Arteta dituduh menghalangi bakat-bakat kreatif.
Mikel yakin bakat kreatif dalam skuad sedang terpendam karena Arteta fokus pada peningkatan kecil untuk mencapai target. Arsenal telah mencetak 21 gol dari tendangan bebas, tertinggi di liga, musim ini, dan hanya 35 dari 100 gol mereka di semua kompetisi yang berasal dari permainan terbuka. "Alasan satu-satunya mengapa para penggemar Arsenal tidak mengeluh... adalah karena mereka berada di puncak klasemen," kata Mikel. "Kreativitas yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki, semuanya hilang. Kita tidak melihatnya lagi."
Klaim 'ilegal' terkait tendangan bebas
Mikel mengkritik cara Arsenal mengelola lawan saat tendangan sudut, menyebutnya sebagai "putus asa" untuk mengakhiri kekeringan gelar selama 22 tahun. "Apa yang mereka lakukan saat tendangan bebas, menurut saya, itu ilegal. Pertama-tama, mereka menghalangi kiper, dan sekarang mereka mulai menarik pemain," lanjut Mikel. "Ketika Anda menahan permainan, ketika Anda menghalangi pemain untuk melompat, saya menonton pertandingan melawan Chelsea saat mereka bermain melawan kami. Declan Rice menarik, saya tidak tahu siapa, bek kiri, apa namanya [Jorrel Hato]?
"Dia menahan pemain itu sehingga dia tidak bisa melompat. Dan bagi saya, ya, dan bagi saya, bagaimana wasit tidak melihat itu? Bahkan jika bola masuk, bagaimana VAR tidak melihat itu? Dan bagi saya, PGMOL, mereka perlu segera bertindak dan menghentikan ini karena jika mereka tidak menghentikannya, semua tim akan mulai melakukannya.
"Dan menurut saya, itu ilegal. Itulah yang saya maksud, Arsenal mencoba curang untuk memenangkan Premier League. Mereka mencoba curang untuk memenangkan Premier League. Itu adalah tim yang putus asa untuk memenangkan Premier League, karena mereka tahu mereka belum memenangkan Premier League selama 22 tahun, 23 tahun. Dan sekarang mereka begitu putus asa, mereka ingin curang untuk melakukannya."
Pertanyaan tentang keabsahan kejuaraan
Mikel menyimpulkan dengan menolak mengakui kemungkinan kemenangan Arsenal dalam perebutan gelar. "Saya tidak akan mengakui mereka sebagai pemenang. Karena bagi saya, cara mereka memenangkan pertandingan itu ilegal. Itu ilegal. Kecuali Liga Premier saat ini, mulai akhir pekan ini, memberantas hal itu. Kami tidak ingin melihat hal itu dalam permainan," tambahnya. Ketika ditanya apakah dia akan mengikuti instruksi taktis tersebut, dia menjawab dengan tegas: "Tidak, Anda tidak bisa, karena dia [Arteta] telah menghabiskan satu miliar."
