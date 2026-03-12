"Itu ilegal!" - Jon Obi Mikel secara sensasional menuduh Arsenal berusaha curang untuk meraih gelar Premier League

Mikel mengkritik cara Arsenal mengelola lawan saat tendangan sudut, menyebutnya sebagai "putus asa" untuk mengakhiri kekeringan gelar selama 22 tahun. "Apa yang mereka lakukan saat tendangan bebas, menurut saya, itu ilegal. Pertama-tama, mereka menghalangi kiper, dan sekarang mereka mulai menarik pemain," lanjut Mikel. "Ketika Anda menahan permainan, ketika Anda menghalangi pemain untuk melompat, saya menonton pertandingan melawan Chelsea saat mereka bermain melawan kami. Declan Rice menarik, saya tidak tahu siapa, bek kiri, apa namanya [Jorrel Hato]?

"Dia menahan pemain itu sehingga dia tidak bisa melompat. Dan bagi saya, ya, dan bagi saya, bagaimana wasit tidak melihat itu? Bahkan jika bola masuk, bagaimana VAR tidak melihat itu? Dan bagi saya, PGMOL, mereka perlu segera bertindak dan menghentikan ini karena jika mereka tidak menghentikannya, semua tim akan mulai melakukannya.

"Dan menurut saya, itu ilegal. Itulah yang saya maksud, Arsenal mencoba curang untuk memenangkan Premier League. Mereka mencoba curang untuk memenangkan Premier League. Itu adalah tim yang putus asa untuk memenangkan Premier League, karena mereka tahu mereka belum memenangkan Premier League selama 22 tahun, 23 tahun. Dan sekarang mereka begitu putus asa, mereka ingin curang untuk melakukannya."