"Itu handball!" - Pelatih Maroko berpendapat bahwa gol Prancis seharusnya tidak disahkan dan melihat sisi positif dari kekalahan di perempat final Piala Dunia

Meskipun merasa kecewa dengan gol pembuka Les Bleus, Ouahbi tetap bersikap lapang dada dengan memuji kualitas luar biasa yang dimiliki lawan-lawannya. Ia juga mencatat adanya tren peningkatan secara kolektif dalam performa para pemainnya, terutama terkait ketenangan mereka saat menguasai bola sepanjang babak kedua pertandingan.

Pelatih berusia 49 tahun itu menambahkan: "Kita harus mengakui bahwa kita bermain melawan tim yang sangat bagus. Kami mengalami kesulitan besar di babak pertama, dan Bounou melakukan penyelamatan hebat saat penalti. Di babak kedua, pertahanan kami lebih baik dan, yang terpenting, kami lebih tenang saat menguasai bola. Kami jauh lebih baik. Di babak pertama, sepertinya beberapa pemain masih berusaha menyesuaikan diri. Kami melihat bahwa para pemain yang sama itu memulai babak kedua dengan baik.

"Situasinya sulit di akhir pertandingan, tapi saya yakin kita harus terus percaya dan bekerja keras. Kita juga harus terus mengasah dasar-dasar permainan, memastikan bahwa saat ada cedera atau pemain yang kurang segar, kita memiliki cadangan pemain yang lebih banyak. Kita akan terus berjuang, kita tidak akan berhenti di sini. Kita sangat kecewa, kita menginginkan lebih, tapi kita harus menerimanya."