AFP
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"Itu handball!" - Pelatih Maroko berpendapat bahwa gol Prancis seharusnya tidak disahkan dan melihat sisi positif dari kekalahan di perempat final Piala Dunia
Atlas Lions tersingkir
Perjalanan luar biasa Maroko di Piala Dunia akhirnya terhenti di babak perempat final setelah dikalahkan 2-0 oleh Prancis di Boston. Tim asuhan Ouahbi awalnya memiliki harapan besar untuk mengalahkan favorit turnamen tersebut ketika kiper Yassine Bounou berhasil menggagalkan tendangan penalti Mbappe di babak pertama. Namun, ketangguhan mereka akhirnya patah pada menit ke-60 akibat gol yang dicetak oleh bintang Real Madrid tersebut, sebelum gol tambahan dari Ousmane Dembele enam menit kemudian memastikan kemenangan mutlak bagi raksasa Eropa tersebut.
- AFP
Ouahbi menyesalkan keputusan wasit
Setelah pertandingan yang sengit itu, Ouahbi mengkritik wasit Facundo Tello karena membiarkan gol pembuka Prancis tetap sah. Manajer tersebut bersikeras bahwa gelandang Prancis, Adrien Rabiot, secara sengaja menyentuh bola dengan tangan sebelum bola itu direbut oleh Mbappé, yang kemudian melesakkannya ke gawang Maroko.
Berbicara kepada beIN Sports, Ouahbi mengatakan: "Gol itu berasal dari situasi... bola yang diperebutkan, beberapa orang berhenti karena melihat adanya handball. Itu memang handball, saya tidak tahu apakah seharusnya dianulir atau tidak, saya tidak tahu."
Pelatih melihat tren yang positif
Meskipun merasa kecewa dengan gol pembuka Les Bleus, Ouahbi tetap bersikap lapang dada dengan memuji kualitas luar biasa yang dimiliki lawan-lawannya. Ia juga mencatat adanya tren peningkatan secara kolektif dalam performa para pemainnya, terutama terkait ketenangan mereka saat menguasai bola sepanjang babak kedua pertandingan.
Pelatih berusia 49 tahun itu menambahkan: "Kita harus mengakui bahwa kita bermain melawan tim yang sangat bagus. Kami mengalami kesulitan besar di babak pertama, dan Bounou melakukan penyelamatan hebat saat penalti. Di babak kedua, pertahanan kami lebih baik dan, yang terpenting, kami lebih tenang saat menguasai bola. Kami jauh lebih baik. Di babak pertama, sepertinya beberapa pemain masih berusaha menyesuaikan diri. Kami melihat bahwa para pemain yang sama itu memulai babak kedua dengan baik.
"Situasinya sulit di akhir pertandingan, tapi saya yakin kita harus terus percaya dan bekerja keras. Kita juga harus terus mengasah dasar-dasar permainan, memastikan bahwa saat ada cedera atau pemain yang kurang segar, kita memiliki cadangan pemain yang lebih banyak. Kita akan terus berjuang, kita tidak akan berhenti di sini. Kita sangat kecewa, kita menginginkan lebih, tapi kita harus menerimanya."
- AFP
Maroko mengarahkan langkahnya ke masa depan
Setelah kekalahan tersebut, fokus utama Maroko beralih ke upaya memperkuat kedalaman skuad guna mengatasi masalah kebugaran dan cedera, sekaligus memastikan generasi baru pemainnya semakin matang dalam menerapkan gaya permainan dasar mereka. Sementara itu, Prancis melaju ke babak semifinal di Dallas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia, dengan Mbappé yang terus memburu rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia milik Lionel Messi.
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