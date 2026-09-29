Berbicara kepada para wartawan dalam presentasinya sebagai pelatih kepala Valencia, Aguirre ditanya bagaimana ia berencana menyapa sang penyerang ketika jalan mereka berpapasan di Spanyol. Sambil menutupi mulutnya di depan kerumunan pers, ia berkata: "Saya akan melakukannya seperti ini."

Mantan juru taktik Mallorca itu kemudian menambahkan: "Itu hal bodoh untuk dilakukan. Hal spontan di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia, hal-hal seperti ini bisa terjadi, itu saja."

Menegaskan kembali bahwa tidak ada permusuhan yang tersisa di antara keduanya, ia menambahkan: "Saya tidak akan memikirkannya terus. Saya menyapanya dengan hangat, ada foto yang sangat bagus, mungkin saya akan memintanya menandatanganinya untuk anak-anak saya. Dia berbicara bahasa Spanyol dengan baik, orang itu."