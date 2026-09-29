Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Itu hal bodoh untuk dilakukan' - Bos baru Valencia Javier Aguirre menertawakan celetukan terkenal Piala Dunia 'Gordon, f*ck you'
Aguirre mengulas kembali bentrokan viral dengan Gordon
Manajer baru Valencia, Aguirre, meremehkan insiden viral adu mulutnya di tepi lapangan dengan Gordon saat babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kamera televisi menangkap pelatih veteran itu meneriakkan kata makian kepada winger tersebut sebelum keduanya tertawa bersama di pinggir lapangan. Mantan bos Meksiko itu menegaskan bahwa pertukaran panas tersebut tak lebih dari canda ringan di tengah intensitas kemenangan 3-2 England.
- AFP
Pelatih Meksiko mengenang percakapan di pinggir lapangan
Berbicara kepada para wartawan dalam presentasinya sebagai pelatih kepala Valencia, Aguirre ditanya bagaimana ia berencana menyapa sang penyerang ketika jalan mereka berpapasan di Spanyol. Sambil menutupi mulutnya di depan kerumunan pers, ia berkata: "Saya akan melakukannya seperti ini."
Mantan juru taktik Mallorca itu kemudian menambahkan: "Itu hal bodoh untuk dilakukan. Hal spontan di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia, hal-hal seperti ini bisa terjadi, itu saja."
Menegaskan kembali bahwa tidak ada permusuhan yang tersisa di antara keduanya, ia menambahkan: "Saya tidak akan memikirkannya terus. Saya menyapanya dengan hangat, ada foto yang sangat bagus, mungkin saya akan memintanya menandatanganinya untuk anak-anak saya. Dia berbicara bahasa Spanyol dengan baik, orang itu."
Winger Barcelona tepis kekhawatiran soal konfrontasi
Gordon, yang menuntaskan kepindahan pada musim panas dari Newcastle United ke Barcelona, sebelumnya menepis konfrontasi itu sebagai olok-olok yang bernada baik setelah duel fisik sengit di sisi lapangan.
Merefleksikan pertukaran itu, Gordon berkata: "Saya mengingatnya. Itu cuma sedikit candaan. Dengan semua panasnya suasana dan tensi di sekitar pertandingan, itu cuma sedikit candaan. Saya baru saja melewati full-back itu di sepanjang sisi lapangan jadi itu semacam pujian darinya. Setidaknya begitulah cara saya memaknainya."
- NurPhoto
Misi bertahan hidup dimulai di Valencia
Aguirre ditunjuk hingga akhir musim untuk menggantikan Carlos Corberan, dengan tugas membawa klub menjauh dari ancaman degradasi. Laga kompetitif pertama pelatih 67 tahun itu akan berlangsung pada Minggu, 11 Oktober, saat timnya bertandang menghadapi Racing Santander. Sementara itu, reuni di tepi lapangannya dengan Gordon harus menunggu hingga akhir Januari, ketika Valencia bertandang ke markas Barcelona di La Liga.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami