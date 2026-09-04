AFP
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'Itu cuma saya bercanda!' - Mike Dean menanggapi reaksi keras setelah mengungkapkan bahwa ia memainkan 'mini game' saat pertandingan Premier League
Dean buka suara soal bomshell 'mini games'
Mantan ofisial Premier League Dean merilis pernyataan melalui media sosial untuk membela rekam jejaknya setelah gelombang kecaman.
Kontroversi mencuat setelah Dean mengakui di podcast Jamie Vardy's Having a Party bahwa ia dulu menghibur dirinya sendiri saat pertandingan dengan tantangan pribadi. Ini termasuk melihat berapa lama ia bisa bertahan tanpa meniup peluitnya dan mencoba tetap berada di dalam lingkaran tengah lapangan untuk periode permainan yang lama.
Pria 56 tahun itu kini telah memperjelas posisinya, dengan menegaskan bahwa komentarnya bernada ringan dan bukan cerminan dari standar profesionalnya.
- AFP
Dean membela rekam jejak kepemimpinannya sebagai wasit
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Instagram-nya, Dean menanggapi gelombang reaksi keras atas pengakuan mengejutkan soal 'mini games' yang mendominasi headline sepakbola.
Ia menulis: "Sepanjang 25 tahun saya sebagai wasit profesional, saya selalu menerapkan Laws of the Game sebaik kemampuan saya. Pendekatan saya sebagai wasit selalu membiarkan permainan mengalir dan kapan pun memungkinkan saya lebih memilih menerapkan ambang batas tinggi untuk kontak, yang disukai para pemain. Namun, jika saya melihat tekel pelanggaran yang mengharuskan saya mengambil tindakan yang tepat, saya akan memberikannya dari posisi yang benar."
Pengakuan aneh dari lingkaran tengah lapangan
Komentar asli yang memicu perselisihan itu sangat blak-blakan, ketika Dean menggambarkan cara dia dan tim perwasitannya mencari "kesenangan" saat laga-laga Premier League yang intens.
Berbicara di podcast tersebut, ia merinci laga-laga tertentu: "Dulu ada pertandingan-pertandingan yang kami jalani, sebagai lucu-lucuan, kami biasa bilang, 'Baik, sekarang kita kick-off, ya? Lihat berapa lama kami bisa berjalan tanpa meniup peluit.' Kami melakukan itu beberapa kali di Premier League, tentu sebelum VAR. Pernah berjalan 20–25 menit tanpa meniup peluit beberapa kali. Biarkan saja, biarkan saja, biarkan saja."
- AFP
Dean mengungkap ‘gim mini’ lainnya
Dean tidak berhenti pada tantangan meniup peluit, dan kemudian menjelaskan lebih lanjut bagaimana ia membatasi pergerakannya sebagai bagian dari permainan rahasia ini. Ia menambahkan: "Saya dulu melakukan hal lain di Premier League. Saya dulu berdiri di lingkaran tengah dan melihat berapa lama saya bisa tetap berada di lingkaran tengah sebelum saya harus keluar. Itu hanya saya bercanda. Anak-anak itu biasanya berada di pinggir lapangan sambil berkata 'kamu tidak bisa'. Saya bilang 'saya akan mencobanya'. Saya hanya berlari-lari, tetapi tidak keluar dari situ. Pernah sekitar 15 menit dalam satu pertandingan, tanpa meninggalkan lingkaran tengah."
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