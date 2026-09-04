Mantan ofisial Premier League Dean merilis pernyataan melalui media sosial untuk membela rekam jejaknya setelah gelombang kecaman.

Kontroversi mencuat setelah Dean mengakui di podcast Jamie Vardy's Having a Party bahwa ia dulu menghibur dirinya sendiri saat pertandingan dengan tantangan pribadi. Ini termasuk melihat berapa lama ia bisa bertahan tanpa meniup peluitnya dan mencoba tetap berada di dalam lingkaran tengah lapangan untuk periode permainan yang lama.

Pria 56 tahun itu kini telah memperjelas posisinya, dengan menegaskan bahwa komentarnya bernada ringan dan bukan cerminan dari standar profesionalnya.