"Itu cuma omong kosong" - Michael Carrick menanggapi seruan Wayne Rooney agar Man Utd menunjuk mantan gelandang tersebut sebagai manajer tetap

Desakan agar Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer tetap Manchester United semakin menguat setelah kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada Minggu lalu. Rooney mengatakan kepada BBC Radio 5 Live bahwa mantan gelandang tersebut adalah orang yang tepat untuk memimpin klub.

"Seratus persen dia harus [mendapatkan pekerjaan itu]. Saya sudah mengatakan ini. Saya tahu ini akan terjadi dengan Michael Carrick. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Saya tahu karakternya, kepribadiannya," katanya. "Tim ini membutuhkan kepemimpinan yang tenang, tetapi juga seseorang yang memahami klub dan para pemain yang membutuhkan kasih sayang, dan dia telah memberikannya kepada mereka. Kita telah melihat para pemain bermain dengan kualitas yang lebih baik, lebih kompak sebagai tim, dan mereka terlihat seperti tim yang sangat kuat. Bagi saya, mengapa harus menggantinya? Dia memiliki persentase kemenangan terbaik di antara manajer Manchester United mana pun setelah sebanyak itu pertandingan. Bagi saya, dia harus mendapatkan posisi itu."