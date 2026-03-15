"Itu cuma omong kosong" - Michael Carrick menanggapi seruan Wayne Rooney agar Man Utd menunjuk mantan gelandang tersebut sebagai manajer tetap
Rooney mendukung Carrick untuk posisi di United
Desakan agar Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer tetap Manchester United semakin menguat setelah kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada Minggu lalu. Rooney mengatakan kepada BBC Radio 5 Live bahwa mantan gelandang tersebut adalah orang yang tepat untuk memimpin klub.
"Seratus persen dia harus [mendapatkan pekerjaan itu]. Saya sudah mengatakan ini. Saya tahu ini akan terjadi dengan Michael Carrick. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Saya tahu karakternya, kepribadiannya," katanya. "Tim ini membutuhkan kepemimpinan yang tenang, tetapi juga seseorang yang memahami klub dan para pemain yang membutuhkan kasih sayang, dan dia telah memberikannya kepada mereka. Kita telah melihat para pemain bermain dengan kualitas yang lebih baik, lebih kompak sebagai tim, dan mereka terlihat seperti tim yang sangat kuat. Bagi saya, mengapa harus menggantinya? Dia memiliki persentase kemenangan terbaik di antara manajer Manchester United mana pun setelah sebanyak itu pertandingan. Bagi saya, dia harus mendapatkan posisi itu."
Carrick mengabaikan spekulasi seputar posisi manajer
Meskipun mendapat dukungan penuh dari pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, Carrick menolak untuk terlena. Dengan tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan, manajer sementara ini telah membawa Setan Merah unggul enam poin atas Chelsea dalam perebutan tiket Liga Champions.
Ketika ditanya tentang mengabaikan pembicaraan di masa depan, ia tertawa. "Tidak ada banyak keributan... Itu hanya keributan jika kamu mendengarkannya," katanya. "Itu tidak memengaruhi saya sama sekali. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa, menikmatinya, dan kami terus berjuang untuk lebih banyak lagi. Apa pun yang akan terjadi, akan terjadi."
Fernandes tampil gemilang di bawah asuhan pelatih sementara
Salah satu faktor utama di balik kesuksesan ini adalah Bruno Fernandes, yang mencatatkan tonggak sejarah saat melawan Villa. Gelandang serang asal Portugal ini menjadi pemain ketiga dalam sejarah Manchester United di Liga Premier yang mencetak 100 gol dan 100 assist, menyusul Rooney dan Ryan Giggs.
Fernandes memberikan assist kepada Casemiro dan Matheus Cunha, sehingga total assistnya musim ini menjadi 16. "Bruno telah melakukannya dalam waktu yang lama," kata Carrick. "Di momen-momen penting, dia biasanya ada di sana. Mungkin dia bisa memecahkan rekor dalam satu musim... Itu terjadi secara alami, tapi jika dia melakukannya, dia telah menciptakan gol bagi kami, jadi saya akan senang."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Man Utd?
Manchester United saat ini menduduki posisi ketiga di klasemen Liga Premier dengan 54 poin dari 30 pertandingan. Hal ini membuat mereka berada di posisi yang menguntungkan untuk lolos ke Liga Champions, dengan keunggulan tiga poin atas Aston Villa yang berada di peringkat keempat dan selisih enam poin dari Chelsea.
Tim asuhan Carrick masih memiliki delapan pertandingan liga tersisa untuk mengamankan posisi empat besar. Mereka akan menjamu Leeds United, Brentford, Liverpool, dan Nottingham Forest, serta bertandang ke Bournemouth, Chelsea, Sunderland, dan laga penutup musim di kandang Brighton.
