"Itu cuma bercanda" - Penggemar Man City yang viral karena insiden "botol" itu mengirim pesan kepada para pemain Arsenal yang mengejeknya setelah kemenangan gelar Liga Premier
Para bintang Arsenal membalas setelah meraih gelar juara
Seorang pendukung Manchester City yang viral musim ini karena berpura-pura mengumpulkan air mata para penggemar Arsenal ke dalam botol, telah menanggapi setelah menjadi sasaran perayaan dari skuad asuhan Mikel Arteta. Arsenal memastikan gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun setelah City gagal mengalahkan Bournemouth di Vitality Stadium. Hasil tersebut memicu perayaan meriah di kalangan para pemain The Gunners, yang banyak di antaranya menyinggung narasi “bottlers” yang telah lama melekat pada klub tersebut.
Gabriel Magalhaes memposting gambar yang membandingkan reaksi Rehman selama musim ini di Instagram, disertai dengan keterangan: “Terlalu banyak berpikir?” Bukayo Saka dan Myles Lewis-Skelly juga bercanda tentang kritik tersebut dalam sebuah video di ruang ganti sambil memegang botol sampanye.
Rehman menegaskan bahwa tidak ada rasa dendam
Rehman berbicara langsung kepada skuad Arsenal setelah perebutan gelar berakhir dan menegaskan bahwa ia tidak merasa kecewa atas hasil tersebut. Pendukung City itu juga bercanda mengenai harapan Arsenal untuk meraih gelar ganda bersejarah dengan memenangkan Liga Champions.
Dia mengatakan kepada talkSPORT: "Dengar, teman-teman, nikmatilah. Kalian butuh 22 tahun untuk memenangkan gelar juara, ya, atau menjadi juara liga. Jujur, saya tidak kecewa dengan hal itu. Itu hanya lelucon yang kalian bawa ke tingkat yang ekstrem. Nikmati saja momen ini. Jika kalian bisa mempertahankannya, bagus. Dan jika kalian memenangkan Liga Champions, mungkin saya harus pindah ke bulan. Tapi tidak, saya mendoakan kalian beruntung."
Arsenal akhirnya mengakhiri masa-masa penuh kekecewaan yang telah berlangsung bertahun-tahun
Kemenangan Arsenal dalam perebutan gelar juara menandai berakhirnya masa-masa sulit di mana mereka berulang kali gagal mengungguli tim Manchester City asuhan Pep Guardiola yang dominan. The Gunners selalu finis sebagai runner-up dalam tiga musim sebelumnya sebelum akhirnya berhasil meraih gelar juara musim ini. Kemenangan ini juga menandai gelar liga pertama Arsenal sejak era ‘The Invincibles’ pada tahun 2004.
Perhatian kini tertuju pada kejayaan di Liga Champions
Arsenal kini akan mengalihkan fokusnya ke final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Budapest akhir bulan ini. Kemenangan akan memastikan gelar ganda bersejarah di Liga Premier dan Liga Champions bagi tim asuhan Arteta.