"Itu cuma bercanda" - Penggemar Man City yang viral karena insiden "botol" itu mengirim pesan kepada para pemain Arsenal yang mengejeknya setelah kemenangan gelar Liga Premier

Seorang pendukung Manchester City yang viral musim ini karena berpura-pura mengumpulkan air mata para penggemar Arsenal ke dalam botol, telah menanggapi setelah menjadi sasaran perayaan dari skuad asuhan Mikel Arteta. Arsenal memastikan gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun setelah City gagal mengalahkan Bournemouth di Vitality Stadium. Hasil tersebut memicu perayaan meriah di kalangan para pemain The Gunners, yang banyak di antaranya menyinggung narasi “bottlers” yang telah lama melekat pada klub tersebut.

Gabriel Magalhaes memposting gambar yang membandingkan reaksi Rehman selama musim ini di Instagram, disertai dengan keterangan: “Terlalu banyak berpikir?” Bukayo Saka dan Myles Lewis-Skelly juga bercanda tentang kritik tersebut dalam sebuah video di ruang ganti sambil memegang botol sampanye.