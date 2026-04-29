"Itu butuh keberanian!" Insiden menegangkan antara kiper Bayern, Manuel Neuer, dan pengambil bola PSG

Hal yang sama juga tidak dilakukan oleh rekan-rekan setimnya setelah itu. Dayot Upamecano mencetak gol sundulan menjadi 3-5 setelah tendangan bebas dari Joshua Kimmich, sementara Luis Diaz yang tampil luar biasa memperkecil ketertinggalan berkat aksi individu yang memukau dan umpan matang dari Harry Kane. Dan pada akhirnya, fakta bahwa Neuer sendiri mencetak rekor yang kurang membanggakan di Liga Champions pun tidak terlalu berpengaruh.

Untuk pertama kalinya sejak dimulainya pencatatan data terperinci pada tahun 2010, seorang kiper harus kebobolan lima gol dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions tanpa mampu melakukan satu penyelamatan pun. Namun, Neuer hampir tidak bisa disalahkan atas hal itu.

"Kita sudah melihat gol-golnya. Sulit untuk menahan satu gol pun. Dua kali situasinya sangat tipis, di mana saya mungkin bisa menjangkaunya atau menyentuh bola," jelasnya setelah pertandingan. Bahkan saat penalti Dembele yang membuat skor menjadi 2-3 menjelang akhir babak pertama, Neuer berada di sudut yang tepat, namun harus membiarkan bola melewatinya.

"Lima gol tentu saja mengganggu pertahanan dan kiper, itu jelas. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami melihat ke depan," tegas Neuer dan menunjukkan keyakinannya untuk leg kedua dalam seminggu di hadapan pendukung tuan rumah di Allianz Arena: "Jika kami dalam performa bagus, kami bisa menyulitkan pertahanan lawan. Dan kami juga bisa bermain lebih baik di lini belakang daripada yang kami lakukan hari ini."

Dan di Allianz Arena, setidaknya dia bisa mengandalkan para pengambil bola miliknya sendiri