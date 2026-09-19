AFP
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'Itu bukan sebuah kesalahan' - Lois Openda merefleksikan masa sulit di Juventus setelah menemukan performa terbaiknya di Lyon
Openda kembali menemukan ketajamannya di depan gawang
Didatangkan dari RB Leipzig dengan biaya yang dilaporkan sebesar €42,8 juta, Openda gagal memberikan dampak di Juventus di bawah asuhan Igor Tudor dan Luciano Spalletti. Penyerang Belgia berusia 26 tahun itu hanya menjadi starter dalam sembilan dari 34 penampilannya musim lalu setelah kalah bersaing dari Dusan Vlahovic dan Jonathan David dalam urutan pilihan. Kini dipinjamkan ke Lyon, ia langsung tampil apik dengan mencatatkan dua gol dan satu assist dalam delapan pertandingan pertamanya.
- AFP
Pemain Belgia membela transfer ke Turin
Meski kesulitan di depan gawang dan gagal masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026, Openda menegaskan kampanye tunggalnya di Italia tetap bermanfaat bagi kariernya.
Membahas pembicaraan awalnya dengan klub dan sifat taktis Serie A, ia mengatakan kepada L'Equipe: "Saya berbicara dengan Damien Comolli, yang saat itu menjadi direktur klub, dan ia menjelaskan bagaimana ia berniat menggunakan saya di liga yang sulit. Di Italia, tim yang benar-benar memanfaatkan kedalaman adalah Inter. Roma baru mulai memahaminya."
Penyerang Belgia itu kemudian menjelaskan persaingan di lini serang dan alasan ia memutuskan untuk pindah: "Pelatih menginginkan saya, tetapi Vlahovic dan David sudah bermain di posisi saya. Saya punya chemistry yang bagus dengan David, tetapi tim tidak terbiasa bermain dengan pemain yang berlari di belakang garis pertahanan, dan Vlahovic cenderung terlalu lama memegang bola sendiri.
"Saya mencoba mendapatkan kesempatan, dan terkadang saya berhasil, tetapi menjelang akhir musim, saya menyadari bahwa untuk bermain, saya harus pergi. Itu bukan kesalahan, dan itu memungkinkan saya menggarap aspek-aspek yang belum pernah saya pertimbangkan. Saya tahu persis apa yang akan saya hadapi, dan saya yakin dalam keadaan yang berbeda, hasilnya akan lebih baik."
Kesulitan di Turin memicu kepindahan cepat
Catatan hanya dua gol di semua kompetisi sepanjang musim 2025-26 membuat Openda tersisih di Turin, sehingga membuka jalan bagi kepindahan sementara. Kepindahannya dengan status pinjaman ke Lyon langsung membuahkan hasil, dengan tiga kontribusi golnya sudah melampaui seluruh catatannya dari musim lalu. Namun, masa depan jangka panjangnya tetap terkait dengan raksasa Italia itu, dengan kontraknya di Juventus berlaku hingga Juni 2030.
- AFP
Ujian krusial Ligue 1
Setelah mengumpulkan delapan poin dari empat pertandingan pembuka musim ini, Lyon dijadwalkan bertandang ke Rennes pada Sabtu. Laga ini menjadi ujian penting, dengan Rennes berada satu posisi dan dua poin di atas Lyon di klasemen. Openda akan berusaha menjaga ketajamannya untuk membantu timnya meraih poin penuh dan tetap kokoh di papan atas Ligue 1.
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