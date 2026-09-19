'Itu bukan sebuah kesalahan' - Lois Openda merefleksikan masa sulit di Juventus setelah menemukan performa terbaiknya di Lyon

Meski kesulitan di depan gawang dan gagal masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026, Openda menegaskan kampanye tunggalnya di Italia tetap bermanfaat bagi kariernya.

Membahas pembicaraan awalnya dengan klub dan sifat taktis Serie A, ia mengatakan kepada L'Equipe: "Saya berbicara dengan Damien Comolli, yang saat itu menjadi direktur klub, dan ia menjelaskan bagaimana ia berniat menggunakan saya di liga yang sulit. Di Italia, tim yang benar-benar memanfaatkan kedalaman adalah Inter. Roma baru mulai memahaminya."

Penyerang Belgia itu kemudian menjelaskan persaingan di lini serang dan alasan ia memutuskan untuk pindah: "Pelatih menginginkan saya, tetapi Vlahovic dan David sudah bermain di posisi saya. Saya punya chemistry yang bagus dengan David, tetapi tim tidak terbiasa bermain dengan pemain yang berlari di belakang garis pertahanan, dan Vlahovic cenderung terlalu lama memegang bola sendiri.

"Saya mencoba mendapatkan kesempatan, dan terkadang saya berhasil, tetapi menjelang akhir musim, saya menyadari bahwa untuk bermain, saya harus pergi. Itu bukan kesalahan, dan itu memungkinkan saya menggarap aspek-aspek yang belum pernah saya pertimbangkan. Saya tahu persis apa yang akan saya hadapi, dan saya yakin dalam keadaan yang berbeda, hasilnya akan lebih baik."