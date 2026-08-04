AFP
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'Itu bukan pilihan saya' - Dominik Szoboszlai angkat bicara soal perselisihan di Liverpool dengan Curtis Jones dan membuka ambisi menjadi wakil kapten
Kontroversi kapten di New York
Insiden itu terjadi setelah kemenangan Liverpool atas tim League One tersebut di New York, ketika tensi tampak memanas saat peluit akhir berbunyi. Laporan menyebutkan bahwa Jones frustrasi dengan keputusan untuk memberikan ban kapten kepada Kostas Tsimikas, bukan kepadanya, setelah Szoboszlai ditarik keluar. Situasi dilaporkan meningkat sampai pada titik ketika pemain asal Yunani itu melepaskan ban kapten dan melemparkannya ke tanah dalam panasnya momen.
Berbicara mengenai insiden tersebut, Szoboszlai menegaskan bahwa media telah membesar-besarkan arti dari pertukaran itu. Ia berkata: "Itu sama sekali bukan perdebatan di antara kami bertiga. Kami hanya mendiskusikan sesuatu di lapangan. Yang sebenarnya terjadi kemudian kalian buat jadi sangat besar. Tapi lain kali kami akan mengatasinya di ruang ganti. Tapi tidak, tidak ada yang marah kepada siapa pun."
Ia menambahkan: "Semuanya sudah beres. Kami baik-baik saja, semuanya. Tidak, belum ada percakapan apa pun soal wakil kapten. Jelas kami punya Virgil sebagai kapten. Kami punya Alisson. Kami punya Joe Gomez. Jadi sama sekali tidak ada percakapan."
- Getty Images Sport
Ambisi untuk peran kepemimpinan
Terlepas dari upaya untuk meminimalkan dramanya, pengakuan Szoboszlai bahwa ia akan menyambut peluang untuk menjadi wakil kapten permanen menyoroti adanya kekosongan dalam kelompok kepemimpinan. Setelah kepergian bek kiri yang telah lama membela klub, Andy Robertson, satu tempat terbuka di belakang kapten van Dijk.
Meski Szoboszlai menghormati hierarki yang sudah mapan dari para pemain senior seperti Alisson dan Gomez, kesediaannya untuk melangkah maju mencerminkan pengaruhnya yang kian besar di dalam skuad sejak kedatangannya dari RB Leipzig.
"Saya sangat bangga bisa (menjadi kapten saat tur). Dan kita lihat saja nanti. Itu bukan pilihan saya. Belum ditetapkan. Jika Anda ditawari jabatan wakil kapten di Liverpool, Anda pasti akan menerimanya. Itu akan menjadi momen yang membanggakan bagi saya. Tapi saya menghormati semua orang. Jadi bagaimana pun, siapa pun nantinya, kami akan mengikuti mereka," kata Szoboszlai.
Ketidakpastian soal masa depan Jones
Meski perselisihan soal ban kapten sudah diredakan, masa depan jangka panjang Jones tetap menjadi bahan spekulasi besar saat tenggat waktu transfer semakin dekat. Gelandang itu saat ini hanya memiliki sisa kontrak kurang dari satu tahun, menempatkan Liverpool dalam posisi sulit karena mereka ingin menghindari kehilangan talenta binaan sendiri secara cuma-cuma.
Inter Milan sangat agresif dalam upayanya memburu pemain serbabisa berusia 23 tahun itu, setelah tiga tawaran terpisah mereka sudah lebih dulu ditolak oleh petinggi Anfield. Liverpool dikabarkan menetapkan harga minimum £35 juta untuk Jones, dan menolak ditekan agar melepasnya dengan harga murah meski masa kontraknya terus menipis.
- AFP
Ujian realitas pramusim di lapangan
Terlepas dari drama kapten dan pembicaraan transfer, hasil Liverpool di lapangan menjadi pengingat tegas akan pekerjaan yang masih diperlukan sebelum aksi kompetitif dimulai. Kekalahan 4-2 baru-baru ini dari Leeds United di Amerika Serikat menjadi pemeriksaan realitas, ketika Liverpool menyia-nyiakan keunggulan awal melawan tim yang makin percaya diri berkat upaya perekrutan agresif Andoni Iraola.
Szoboszlai sendiri mengakui bahwa skuad saat ini terlibat dalam proyek jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dari para penggemar, "Kami semua berada di perahu yang sama, dan kami menginginkan yang terbaik untuk klub dan untuk satu sama lain. Kami punya kapten, van Dijk, dan kami akan mematuhi semua yang dia dan manajer katakan."
"Kami mungkin bukan yang tertua di tim, tetapi kami sudah berada di sini sejak lama. Kami ingin meraih kesuksesan musim ini, ini adalah proyek jangka panjang karena kami memiliki manajer baru dan tim telah berubah," kata Szoboszlai.
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