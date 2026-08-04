Insiden itu terjadi setelah kemenangan Liverpool atas tim League One tersebut di New York, ketika tensi tampak memanas saat peluit akhir berbunyi. Laporan menyebutkan bahwa Jones frustrasi dengan keputusan untuk memberikan ban kapten kepada Kostas Tsimikas, bukan kepadanya, setelah Szoboszlai ditarik keluar. Situasi dilaporkan meningkat sampai pada titik ketika pemain asal Yunani itu melepaskan ban kapten dan melemparkannya ke tanah dalam panasnya momen.

Berbicara mengenai insiden tersebut, Szoboszlai menegaskan bahwa media telah membesar-besarkan arti dari pertukaran itu. Ia berkata: "Itu sama sekali bukan perdebatan di antara kami bertiga. Kami hanya mendiskusikan sesuatu di lapangan. Yang sebenarnya terjadi kemudian kalian buat jadi sangat besar. Tapi lain kali kami akan mengatasinya di ruang ganti. Tapi tidak, tidak ada yang marah kepada siapa pun."

Ia menambahkan: "Semuanya sudah beres. Kami baik-baik saja, semuanya. Tidak, belum ada percakapan apa pun soal wakil kapten. Jelas kami punya Virgil sebagai kapten. Kami punya Alisson. Kami punya Joe Gomez. Jadi sama sekali tidak ada percakapan."