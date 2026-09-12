Amorim memberikan penilaian jujur soal kontribusi Modric setelah AC Milan bermain imbang 2-2 secara kacau melawan Lazio, dengan menyiratkan bahwa legenda Kroasia itu kewalahan menghadapi intensitas laga yang serba terburu-buru.

AC Milan sempat terlihat menuju kekalahan telak di Stadio Olimpico setelah penampilan lesu pada babak pertama membuat mereka tertinggal 2-0. Meski tim akhirnya bangkit untuk mengamankan satu poin, Amorim cepat menegaskan bahwa minimnya struktur dalam permainan justru merugikan playmaker veterannya, yang ditarik keluar setelah serangkaian kesalahan yang tidak biasa.

Berbicara kepada DAZN Italia setelah peluit akhir, juru taktik asal Portugal itu tidak menutupi kesulitan yang dihadapi gelandang bintangnya di tengah sengitnya pertandingan. "Kami harus benar-benar bagus saat menguasai bola agar bisa merasa nyaman dalam pertandingan. Jika penguasaan bola terus berganti sepanjang laga, maka itu bukan pertandingan yang cocok untuk Luka," aku Amorim.