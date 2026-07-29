'Itu bukan milik FIFA untuk dijual'

Awal pekan ini, Gianni Infantino sedikit marah.

Dalam unggahan Instagram 15 slide, Presiden FIFA itu menanggapi seluruh kritik terhadap Piala Dunia 2026. Unggahan itu pada dasarnya merupakan daftar panjang pencapaiannya, yang secara jelas disertai bantahan atas setiap keluhan yang muncul sebelum turnamen. Tulisan itu terasa seperti selebrasi kemenangan dari seorang Presiden FIFA yang tahu bahwa ia nyaris sempurna menuntaskan Piala Dunia Amerika Utara.

Namun, itu juga sedikit keluar dari karakternya. Infantino selama ini selalu terlihat santai, tenang, dan terkendali. Ia berkhotbah, bukan berdebat. Ia menjelaskan, bukan membela diri. Ia berdiri di atas panggung, kepala plontos, setelan ketat, sepatu sneakers putih terang, lalu masuk ke jargon ala TED Talk dan LinkedIn: "Inilah yang diajarkan sportswashing kepada saya tentang penjualan B2B" (atau semacam itu).

Namun, unggahan itu tampaknya mengungkap sesuatu yang lebih: seorang presiden yang tersinggung, pongah, dan ingin mendapat porsi sorotan. Kini, Infantino melangkah lebih jauh lagi. Rencananya untuk membentuk perusahaan terpisah bagi kompetisi-kompetisi utama FIFA lalu “menjual” saham kepada investor swasta telah memicu kemarahan di kalangan penggemar, klub, dan federasi sepakbola. Bagi para pengkritiknya, Infantino kini sedang mengincar jiwa sepakbola.

Namun, rencana Infantino seharusnya sama sekali bukan kejutan, baik jika melihat sosoknya maupun organisasinya.

Ya, ini adalah sebuah serangan. Ya, ini tidak autentik. Ya, ini mengkhawatirkan. Namun, rencana Infantino juga menunjukkan tren yang lebih luas dalam olahraga yang sudah mengemuka selama bertahun-tahun. Jiwa dari semua ini kurang lebih sudah hilang. Infantino dan FIFA hanya sedang berusaha memberikan pukulan maut terakhir.