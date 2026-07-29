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Gianni Infantino GFXGOAL
Thomas Hindle

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'Itu bukan milik FIFA untuk dijual' - manuver kuasa Piala Dunia senilai $20 miliar dari Gianni Infantino mempertaruhkan jiwa sepak bola, dan membuat perlawanan menjadi terlalu mahal

FEATURES
Analysis
World Cup
World Cup

Langkah Gianni Infantino untuk menjual saham dalam hak komersial FIFA merupakan bagian dari tren yang mengecewakan dan mengikis jiwa olahraga profesional.

Awal pekan ini, Gianni Infantino sedikit marah.

Dalam unggahan Instagram 15 slide, Presiden FIFA itu menanggapi seluruh kritik terhadap Piala Dunia 2026. Unggahan itu pada dasarnya merupakan daftar panjang pencapaiannya, yang secara jelas disertai bantahan atas setiap keluhan yang muncul sebelum turnamen. Tulisan itu terasa seperti selebrasi kemenangan dari seorang Presiden FIFA yang tahu bahwa ia nyaris sempurna menuntaskan Piala Dunia Amerika Utara.

Namun, itu juga sedikit keluar dari karakternya. Infantino selama ini selalu terlihat santai, tenang, dan terkendali. Ia berkhotbah, bukan berdebat. Ia menjelaskan, bukan membela diri. Ia berdiri di atas panggung, kepala plontos, setelan ketat, sepatu sneakers putih terang, lalu masuk ke jargon ala TED Talk dan LinkedIn: "Inilah yang diajarkan sportswashing kepada saya tentang penjualan B2B" (atau semacam itu).

Namun, unggahan itu tampaknya mengungkap sesuatu yang lebih: seorang presiden yang tersinggung, pongah, dan ingin mendapat porsi sorotan. Kini, Infantino melangkah lebih jauh lagi. Rencananya untuk membentuk perusahaan terpisah bagi kompetisi-kompetisi utama FIFA lalu “menjual” saham kepada investor swasta telah memicu kemarahan di kalangan penggemar, klub, dan federasi sepakbola. Bagi para pengkritiknya, Infantino kini sedang mengincar jiwa sepakbola.

Namun, rencana Infantino seharusnya sama sekali bukan kejutan, baik jika melihat sosoknya maupun organisasinya.

Ya, ini adalah sebuah serangan. Ya, ini tidak autentik. Ya, ini mengkhawatirkan. Namun, rencana Infantino juga menunjukkan tren yang lebih luas dalam olahraga yang sudah mengemuka selama bertahun-tahun. Jiwa dari semua ini kurang lebih sudah hilang. Infantino dan FIFA hanya sedang berusaha memberikan pukulan maut terakhir.

  • gianni infantinogetty

    FIFA bergerak

    Pertama, petanya.

    Sejalan dengan sebagian besar bisnis FIFA belakangan ini, semua ini berakar pada uang. Badan pengatur sepakbola dunia itu menghasilkan uang dari Piala Dunia, dalam jumlah besar. FIFA diperkirakan akan menghasilkan sekitar $15 miliar dalam pendapatan sepanjang siklus 2023-26, hampir dua kali lipat total dari empat tahun sebelumnya. Segala hal menjelang turnamen tampak diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan: penjualan tiket, iklan untuk jeda hidrasi, kesepakatan hospitality bernilai besar, hingga penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub yang sangat kontroversial sebagai bukti konsep yang melelahkan. Ada potensi keuntungan yang sangat besar dari olahraga ini. FIFA bukan organisasi yang bodoh, mereka selalu mengetahui hal ini. Namun sekarang mereka mulai bergerak.

    Dan tren itu berlanjut di sini melalui rencana Infantino. Pertama kali dilaporkan pada Selasa pagi bahwa Infantino, tanpa memberi tahu satu pun federasi besar sepakbola, telah merancang sebuah skema untuk meraup keuntungan besar dari pendapatan masif yang dihasilkan kompetisi unggulan FIFA. Ia berencana membentuk perusahaan baru, bernama FIFA Forward Enterprise (FFE), yang akan mengonsolidasikan operasi komersial dan penyelenggaraan acara FIFA, termasuk hak siar, sponsor, penjualan tiket, lisensi, dan pelaksanaan acara. FIFA dikabarkan menilai FFE akan bernilai sekitar $20 miliar. Mereka akan mempertahankan kepemilikan mayoritas, sementara FIFA mengatakan akan tetap memegang kendali penuh atas tata kelola sepakbola, kompetisi, kalender pertandingan, serta seluruh keputusan regulasi dan olahraga.

    Bagian yang mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. FIFA berencana menghimpun hingga $4,2 miliar dengan menjual saham minoritas non-pengendali dengan total hingga 20 persen di FFE. Jika rencana itu disetujui, masing-masing dari 211 asosiasi anggota FIFA dapat mengakses hingga $20 juta dalam pendanaan langsung, ditambah $20 juta lagi dalam pendanaan pengembangan FIFA Forward selama siklus 2027-30. Itu menjadi bagian dari paket bernilai lebih dari $10 miliar hingga 2038. Investor swasta, tanpa diragukan lagi, akan memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja komersial kompetisi besar FIFA, serta kapan kompetisi itu dimainkan. Namun, FIFA menegaskan bahwa mereka akan tetap memegang kendali atas seluruh keputusan sepakbola. Oh, dan federasi sepakbola kabarnya memiliki waktu hingga 19 Sept. untuk menyetujui; jika tidak, mereka akan menerima paket pendanaan yang lebih kecil, yang kabarnya bernilai sekitar $10 juta selama siklus berikutnya. FIFA membutuhkan dukungan setidaknya 106 asosiasi, ditambah persetujuan dari Dewan FIFA, untuk membentuk ulang lanskap sepakbola global.

    Sudah paham semua itu? Bagus.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    'Itu bukan milik FIFA untuk dijual'

    Kemarahan muncul seketika. UEFA mengeluarkan pernyataan bernada keras yang mengecam proposal tersebut bahkan sebelum FIFA bisa mengumumkannya secara resmi.

    “Ini melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilampaui oleh lembaga-lembaga pengatur sepakbola. UEFA menanggapi ini dengan sangat serius. Setiap asosiasi sepakbola nasional juga harus demikian. Begitu pula setiap pemangku kepentingan: liga, klub, pemain, suporter, pemerintah, dan semua orang yang peduli pada masa depan permainan ini. Jiwa dan tata kelola sepakbola bukanlah aset untuk diperjualbelikan, terutama tanpa transparansi sama sekali mengenai siapa yang akan mendapat keuntungan secara finansial. Tak satu pun dari kita adalah pemilik sepakbola. Ini bukan milik FIFA untuk dijual,” demikian bunyi pernyataan itu.

    Setelah itu, terungkap bahwa FIFA pada dasarnya sedang berusaha mendorong hal ini secepat mungkin. Mereka menawarkan pembayaran satu kali hingga $20 juta mulai 1 Januari 2027, disertai pendanaan pengembangan FIFA Forward hingga $20 juta selama siklus 2027-30. UEFA merespons dengan pernyataan marah lainnya.

    "UEFA tahu ada penolakan yang signifikan dan terus berkembang terhadap skema FIFA. FIFA tidak bisa terus menggunakan olahraga kita untuk memperkaya diri mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kita bisa mengembangkan permainan ini dengan cara yang benar."

    Perlu diakui, pada titik ini, bahwa cukup lucu UEFA kini menjadi pihak yang benar setelah berulang kali memperluas dan mengomersialkan Liga Champions. Namun, Super League bukanlah ulah mereka: UEFA menentangnya sejak awal.

    FA Inggris, FA Jerman, dan banyak kelompok suporter semuanya telah mengecam langkah tersebut atau menyatakan kekhawatiran serius. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, yang jelas bukan teladan cemerlang soal kompas moral, mengatakan di media sosial bahwa "Tak seorang pun berhak menjual permainan kita." Blatter mungkin pembawa pesan yang sangat bermasalah, tetapi setidaknya ia mencintai sepakbola.

    Namun, mungkin tidak mengherankan, reaksi dari tempat lain agak beragam. Presiden FA Ceko David Trunda secara terbuka mendukung gagasan itu, meski asosiasi tersebut diperkirakan belum akan secara resmi membahas posisinya hingga Agustus. CONCACAF, yang patut dicatat, U.S. Soccer merupakan anggotanya, menyatakan kekhawatiran atas kurangnya transparansi, dan meminta FIFA menerapkan "tata kelola yang baik". Namun, mereka tidak mengecam rencana itu secara langsung. Konfederasi Sepakbola Asia menyampaikan nada yang serupa.

  • InfantinoGetty Images

    Badai yang akan datang

    Meski begitu, ini sebenarnya sudah mengemuka sejak beberapa waktu lalu.

    European Super League adalah contoh yang cukup baik, meski dalam skala yang lebih kecil. Pada 2021, 12 klub dari Inggris, Spanyol, dan Italia mengumumkan rencana untuk membentuk kompetisi tandingan berisi 20 tim yang akan mencakup 15 anggota permanen dan membuat klub-klub paling terkemuka saling berhadapan secara lebih rutin. Kepentingan mereka sebagian besar bersifat komersial, dengan hak siar bernilai sangat besar, tanpa diragukan lagi, yang dipertaruhkan jika mereka mampu menghadirkan pertandingan level tinggi dari pekan ke pekan. JPMorgan, yang menangani pendanaan untuk FFE, menjadi penyandang dana proyek tersebut, dengan mengucurkan €3,25 miliar untuk memulainya. Liga itu dibatalkan setelah gelombang protes besar dari suporter, liga, dan federasi sepakbola. Itu adalah tembakan peringatan yang, jika dipikir-pikir lagi, seharusnya ditanggapi lebih serius.

    Infantino pernah mencoba langkah ini sebelumnya. Pada 2018, ia mendukung tawaran senilai $25 miliar yang didukung SoftBank dari Jepang untuk membiayai kompetisi-kompetisi baru, termasuk Piala Dunia Antarklub putra yang diperluas. UEFA menolak, tetapi fondasinya sudah diletakkan. Infantino pada akhirnya mendapatkan turnamennya, dengan AS sebagai tuan rumah tunggal, meski kesepakatan hak siar itu tidak terwujud seperti yang semula direncanakan. FIFA mengadakan pembicaraan mengenai kesepakatan senilai $1 miliar yang dilaporkan dengan Apple TV+, tetapi negosiasi itu kemudian gagal, sementara Fox Sports dan NBC dilaporkan menolak mengajukan tawaran. DAZN pada akhirnya membayar dengan nilai yang kurang lebih sama. Lalu datang kesepakatan penting lain senilai $1 miliar: SURJ Sports Investment, anak perusahaan dari dana kekayaan negara Arab Saudi, mengakuisisi sekitar 10 persen saham DAZN. Arab Saudi, tentu saja, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

    Lalu ada hubungan Infantino yang luar biasa dekat dengan Presiden Donald Trump. Ia menghadiri pelantikan Trump sebelum menghadiahkan FIFA’s new Peace Prize kepadanya pada undian Piala Dunia 2026 atas dugaan upayanya mempromosikan perdamaian. Trump, pada gilirannya, dilaporkan telah mengusulkan Infantino sebagai kandidat untuk, ya, ini benar adanya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan latar belakang itu, patut dicatat bahwa Thrive Eternal, yang dipimpin Joshua Kushner, saudara dari menantu Trump, Jared Kushner, memimpin kelompok investor yang diusulkan untuk FFE.


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  • Adam SilverGetty Images

    Bagian dari tren yang lebih besar

    Semua ini memang, kalau dibilang secara halus, agak menjijikkan. Namun faktanya, ini hanyalah bagian dari tren yang lebih besar dalam olahraga.

    NBA mengumumkan pada 2025 bahwa mereka sedang menjajaki liga Eropa, yang kini mereka rencanakan untuk diluncurkan pada musim gugur 2027. Lebih dari 20 grup mengajukan penawaran untuk bergabung dengan liga itu pada akhir Juni. Beberapa, di pasar-pasar besar, melampaui $1 miliar, lebih tinggi daripada valuasi setengah klub di Premier League Inggris. Laporan-laporan mengindikasikan bahwa NBA Europe akan menjadi pesaing langsung EuroLeague, kompetisi basket yang sudah berada di level tinggi dan secara rutin mengirim beberapa pemain terbaiknya ke Amerika Serikat. NBA dilaporkan berencana mendistribusikan sekitar $10 miliar ke seluruh ekosistem basket Eropa selama dekade pertama liga tersebut. FIBA telah mendukung proyek itu.

    International Series milik NFL telah meluas melampaui London, dengan sembilan pertandingan dijadwalkan di tujuh kota di tujuh negara pada 2026. Di sisi komersial, Global Markets Program milik NFL mengizinkan tim untuk menegosiasikan hak pemasaran di masing-masing negara guna "membangun kesadaran merek". Seluruh 32 tim berpartisipasi, dengan hak dimiliki di 22 pasar internasional.

    Bahkan lanskap football kampus pun sedang berubah di AS. Modal swasta kini telah masuk ke olahraga NCAA. University of Utah bermitra dengan Otro Capital pada Desember lalu, membentuk perusahaan berorientasi laba untuk mengelola operasi komersial yang terkait dengan program atletiknya. Utah tetap memegang kendali, sementara Otro memegang saham minoritas. Big 12 telah menyepakati kesepakatan dengan RedBird Capital dan Weatherford Capital yang menawarkan jalur kredit opsional hingga $30 juta untuk masing-masing sekolah. RedBird, yang patut dicatat, juga berinvestasi di Paramount, yang mungkin akan berguna ketika konferensi itu harus menegosiasikan ulang hak siar pada 2031.

    Para pria berkuasa berjas telah menarik kendali dari balik layar selama bertahun-tahun. Infantino hanya salah satu dari mereka.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Mengapa perlawanan akan sia-sia

    Namun, mungkin bagian yang paling mematahkan semangat di sini adalah bahwa sepak bola seharusnya selalu menjadi olahraga yang mampu melampaui kerakusan korporasi.

    Perlawanan terhadap Liga Super menjadi bukti konsep yang baik bahwa organisasi kolektif bisa membantu melawan investasi dari luar. Perluasan Liga Champions UEFA, keberhasilan Piala Dunia Antarklub, dan pujian umum terhadap Piala Dunia putra 48 tim tentu menjadi pukulan bagi kaum tradisionalis, tetapi entah bagaimana kemurnian olahraga ini selalu bertahan. Bahkan wacana laga domestik yang dimainkan di luar negeri pun sempat memberi harapan tersendiri.

    Namun, ketika hal-hal seperti ini terjadi di level tertinggi, menjadi sulit untuk melihat bagaimana bisa ada perlawanan terhadap gelombang yang terus naik. UEFA adalah penentang terbesar di sini, dan tentu memiliki sejumlah kekuatan. Mereka sebelumnya berhasil mengancam akan memboikot kompetisi. Fakta bahwa Eropa benar-benar adalah pusat sepak bola global juga tetap tidak berubah.

    Mereka dikabarkan sedang mempertimbangkan boikot lain, dengan pertemuan darurat juga masuk agenda. Namun, jika dihitung, penolakan itu mungkin tidak cukup. Masing-masing dari 211 asosiasi anggota FIFA memiliki satu suara di Kongres. Berapa banyak dari 163 negara yang tidak berpartisipasi di Piala Dunia 2026 akan menolak prospek pendanaan hingga $40 juta? Bahkan tim yang lolos untuk pertama kalinya seperti Curaçao, Tanjung Verde, dan Uzbekistan mungkin melihat uang itu sebagai hal krusial untuk memastikan 2026 bukan sekadar kejutan sesaat. Pendanaan yang diusulkan itu tanpa diragukan lagi akan memperkuat upaya tersebut.

    Karena itu, menyerukan UEFA untuk “menunjukkan ketegasan” hanya akan berdampak sampai titik tertentu. Federasi-federasi terkaya mungkin akan berkata tidak. Mereka bahkan mungkin mengancam boikot. Namun, terlalu banyak pihak lain yang berpotensi mendapat keuntungan terlalu besar untuk mengikuti langkah itu. Itulah bagian yang paling menyeramkan: rencana ini mungkin terasa salah secara moral, tetapi menolaknya bisa terbukti mustahil secara finansial. Infantino tidak perlu memenangkan perdebatannya. Ia hanya perlu membuat kata tidak menjadi terlalu mahal untuk diucapkan.