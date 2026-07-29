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Gianni Infantino GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

'Itu bukan milik FIFA untuk dijual' - manuver kekuasaan Piala Dunia senilai $20 miliar dari Gianni Infantino menaruh jiwa sepakbola untuk dijual, dan membuat perlawanan terlalu mahal

Analysis
World Cup
World Cup

Langkah Gianni Infantino untuk menjual saham dalam hak komersial FIFA merupakan bagian dari tren memprihatinkan yang mengikis jiwa olahraga profesional.

Awal pekan ini, Gianni Infantino sedikit marah.

Dalam unggahan Instagram 15 slide, Presiden FIFA itu menanggapi semua kritik terhadap Piala Dunia 2026. Itu, pada dasarnya, adalah daftar panjang pencapaiannya, yang disertai, secara tegas, dengan bantahan atas setiap keluhan jelang turnamen. Itu terbaca seperti selebrasi kemenangan dari seorang Presiden FIFA yang tahu bahwa ia nyaris sepenuhnya berhasil menuntaskan Piala Dunia Amerika Utara.

Namun, itu juga sedikit di luar kebiasaannya. Infantino selama ini selalu terlihat dingin, tenang, dan terkendali. Ia berkhotbah, bukan berdebat. Ia menjelaskan, bukan membela diri. Ia berdiri di atas panggung, dengan kepala plontos, setelan ketat, sepatu kets putih terang, lalu masuk ke jargon LinkedIn ala TED Talk-nya: "Inilah yang diajarkan sportswashing kepada saya tentang penjualan B2B" (atau semacam itu).

Namun, unggahan itu tampak mengungkap sesuatu yang lebih: seorang presiden yang tersinggung, pongah, dan ingin mendapat porsi sorotan. Kini, Infantino melangkah satu tingkat lebih jauh. Rencananya untuk membentuk perusahaan terpisah bagi kompetisi-kompetisi utama FIFA lalu "melepas" saham kepada investor swasta telah memicu kemarahan di kalangan fan, klub, dan federasi sepak bola. Bagi para pengkritik, Infantino kini tengah membidik jiwa sepak bola.

Meski begitu, rencana Infantino seharusnya sama sekali tidak mengejutkan, baik jika melihat sosoknya maupun organisasinya.

Ya, ini adalah serangan. Ya, ini tidak autentik. Ya, ini mengkhawatirkan. Namun, rencana Infantino juga menunjukkan tren yang lebih luas dalam olahraga yang sudah mendidih selama bertahun-tahun. Jiwa dari semua ini kurang lebih sudah hilang. Infantino dan FIFA hanya sedang berusaha memberikan pukulan mati terakhir.

  • gianni infantinogetty

    FIFA mengambil langkahnya

    Pertama, petanya.

    Sejalan dengan sebagian besar bisnis FIFA belakangan ini, semua ini berakar pada uang. Badan pengatur sepakbola dunia itu menghasilkan uang dari Piala Dunia, dan jumlahnya sangat besar. FIFA diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sekitar $15 miliar sepanjang siklus 2023-26, hampir dua kali lipat total dari empat tahun sebelumnya. Segala hal menjelang turnamen tampak diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan: penjualan tiket, iklan untuk jeda hidrasi, kesepakatan hospitalitas bernilai tinggi, penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub yang sangat kontroversial sebagai bukti konsep yang berat. Ada potensi keuntungan yang sangat besar dari olahraga ini. FIFA tidak bodoh, mereka selalu mengetahui hal ini. Namun sekarang mereka mulai bergerak.

    Dan tren itu berlanjut di sini lewat rencana Infantino. Pertama kali dilaporkan pada Selasa pagi bahwa Infantino, tanpa memberi tahu federasi-federasi besar sepakbola mana pun, telah menyiapkan skema untuk meraup keuntungan besar dari pendapatan masif yang dihasilkan kompetisi-kompetisi utama FIFA. Ia berencana membentuk perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE), yang mengonsolidasikan operasi komersial dan penyelenggaraan acara FIFA, termasuk hak siar, sponsor, penjualan tiket, lisensi, dan pelaksanaan acara. FIFA disebut menilai FFE akan memiliki valuasi sekitar $20 miliar. Mereka akan mempertahankan saham mayoritas, sementara FIFA mengatakan akan tetap memegang kendali penuh atas tata kelola sepakbola, kompetisi, kalender pertandingan, dan seluruh keputusan regulasi serta olahraga.

    Bagian yang mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi berikutnya. FIFA berencana menghimpun hingga $4,2 miliar dengan menjual saham minoritas non-pengendali hingga total 20 persen dari FFE. Jika rencana ini disetujui, masing-masing dari 211 asosiasi anggota FIFA bisa mengakses pendanaan langsung hingga $20 juta, ditambah $20 juta lagi dalam pendanaan pengembangan FIFA Forward selama siklus 2027-30. Itu menjadi bagian dari paket bernilai lebih dari $10 miliar hingga 2038. Investor swasta, tanpa diragukan lagi, akan memiliki kepentingan langsung terhadap performa komersial kompetisi-kompetisi utama FIFA, dan kapan kompetisi itu dimainkan. Namun FIFA menegaskan bahwa mereka akan tetap memegang kendali atas seluruh keputusan sepakbola. Oh, dan federasi-federasi sepakbola kabarnya memiliki waktu hingga 19 Sept. untuk memberikan persetujuan; jika tidak, mereka akan menerima paket pendanaan yang lebih kecil, yang kabarnya bernilai sekitar $10 juta pada siklus berikutnya. FIFA membutuhkan dukungan setidaknya 106 asosiasi, plus persetujuan dari Dewan FIFA, untuk mengubah lanskap sepakbola global.

    Sudah paham semua itu? Bagus.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    "Itu bukan milik FIFA untuk dijual"

    Kemarahan muncul seketika. UEFA mengeluarkan pernyataan bernada keras yang mengecam proposal itu bahkan sebelum FIFA mengumumkannya secara resmi.

    "Ini melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar oleh institusi pengelola sepakbola. UEFA menanggapi ini dengan sangat serius. Setiap asosiasi sepakbola nasional juga seharusnya demikian. Setiap pemangku kepentingan juga seharusnya demikian: liga, klub, pemain, suporter, pemerintah, dan semua orang yang peduli pada masa depan permainan ini. Jiwa dan tata kelola sepakbola bukanlah aset untuk diperjualbelikan, terutama tanpa transparansi sama sekali mengenai siapa yang akan diuntungkan secara finansial. Tidak satu pun dari kita adalah pemilik sepakbola. Ini bukan milik FIFA untuk dijual," demikian bunyi pernyataan itu.

    Setelah itu, terungkap bahwa FIFA pada dasarnya berusaha mendorong hal ini secepat mungkin. Mereka menawarkan pembayaran satu kali hingga $20 juta mulai 1 Januari 2027, bersamaan dengan pendanaan pengembangan FIFA Forward hingga $20 juta selama siklus 2027-30. UEFA merespons dengan pernyataan marah lainnya.

    "UEFA mengetahui ada penolakan yang signifikan dan terus berkembang terhadap skema FIFA. FIFA tidak bisa terus menggunakan olahraga kita untuk memperkaya diri mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kita bisa mengembangkan permainan ini dengan cara yang benar."

    Perlu diakui, pada titik ini, bahwa cukup lucu UEFA kini menjadi pihak yang benar setelah berulang kali memperluas dan mengomersialkan Liga Champions. Namun, Super League bukan ulah mereka: UEFA menentangnya sejak awal.

    FA Inggris, FA Jerman, dan banyak kelompok suporter semuanya telah mengecam langkah tersebut atau menyatakan kekhawatiran serius. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, yang jelas bukan teladan seorang pria dengan kompas moral, mengatakan di media sosial bahwa "Tidak seorang pun berhak menjual permainan kita." Blatter mungkin pembawa pesan yang sangat bermasalah, tetapi setidaknya dia mencintai sepakbola.

    Namun, mungkin tidak mengejutkan, respons dari tempat lain agak beragam. Presiden FA Ceko David Trunda secara terbuka mendukung gagasan itu, meski asosiasi tersebut diperkirakan baru akan membahas posisinya secara resmi pada Agustus. CONCACAF, yang patut dicatat U.S. Soccer merupakan anggotanya, menyatakan kekhawatiran atas kurangnya transparansi, dan meminta FIFA menerapkan "tata kelola yang baik." Namun, mereka tidak secara langsung mengecam rencana tersebut. Konfederasi Sepakbola Asia mengambil nada yang serupa.

  • InfantinoGetty Images

    Badai yang akan datang

    Namun, ini sebenarnya sudah mengemuka sejak beberapa waktu lalu.

    European Super League adalah contoh yang cukup baik, meski dalam skala yang lebih kecil. Pada 2021, 12 klub dari Inggris, Spanyol, dan Italia mengumumkan rencana untuk membentuk kompetisi tandingan beranggotakan 20 tim yang akan mencakup 15 anggota permanen dan membuat klub-klub paling terkemuka saling berhadapan secara lebih rutin. Kepentingan mereka sebagian besar bersifat komersial, dengan hak siar bernilai sangat besar, tanpa diragukan lagi, dipertaruhkan jika mereka mampu menghadirkan laga-laga level tinggi dari pekan ke pekan. JPMorgan, yang menangani pendanaan untuk FFE, menjadi penyandang dana proyek tersebut, dengan menggelontorkan €3,25 miliar untuk memulainya. Liga itu dibatalkan setelah gelombang protes besar-besaran dari suporter, liga, dan federasi sepak bola. Itu adalah tembakan peringatan yang, jika melihat ke belakang, seharusnya ditanggapi lebih serius.

    Infantino pernah mencoba langkah ini sebelumnya. Pada 2018, ia mendukung tawaran senilai $25 miliar yang didukung SoftBank dari Jepang untuk membiayai kompetisi-kompetisi baru, termasuk Piala Dunia Antarklub putra yang diperluas. UEFA melawan, tetapi fondasinya sudah diletakkan. Infantino pada akhirnya mendapatkan turnamennya, dengan AS sebagai tuan rumah tunggal, meski kesepakatan hak siar itu tidak terwujud seperti yang semula dimaksudkan. FIFA mengadakan pembicaraan mengenai kesepakatan senilai $1 miliar yang dilaporkan dengan Apple TV+, tetapi negosiasi kemudian gagal, sementara Fox Sports dan NBC dilaporkan menolak mengajukan penawaran. DAZN pada akhirnya membayar jumlah yang kurang lebih sama. Lalu datang lagi kesepakatan besar lain senilai $1 miliar: SURJ Sports Investment, anak perusahaan dari dana kekayaan negara Arab Saudi, mengakuisisi sekitar 10 persen saham DAZN. Arab Saudi, tentu saja, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

    Lalu ada pula hubungan Infantino yang sangat dekat dengan Presiden Donald Trump. Ia menghadiri pelantikan Trump sebelum memberinya Peace Prize baru milik FIFA pada undian Piala Dunia 2026 atas apa yang disebut sebagai upayanya dalam mempromosikan perdamaian. Trump, pada gilirannya, dilaporkan telah mengusulkan Infantino sebagai kandidat untuk, ya, ini benar, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan latar belakang itu, patut dicatat bahwa Thrive Eternal, yang dipimpin Joshua Kushner, saudara dari menantu laki-laki Trump, Jared Kushner, memimpin kelompok investor yang diusulkan untuk FFE.


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  • Adam SilverGetty Images

    Bagian dari tren yang lebih besar

    Semua ini memang, secara halus, terasa menjijikkan. Namun faktanya, ini hanyalah bagian dari tren yang lebih besar dalam olahraga.

    NBA mengumumkan pada 2025 bahwa mereka sedang menjajaki liga Eropa, yang kini rencananya akan diluncurkan pada musim gugur 2027. Lebih dari 20 grup mengajukan penawaran untuk bergabung dengan liga itu pada akhir Juni. Beberapa, di pasar-pasar utama, melampaui $1 miliar, lebih tinggi daripada valuasi separuh klub di Premier League Inggris. Laporan menyebut NBA Europe akan menjadi pesaing langsung EuroLeague, kompetisi basket yang sudah berada pada level tinggi dan secara rutin mengirim beberapa pemain terbaiknya ke Amerika Serikat. NBA dilaporkan berencana menyalurkan sekitar $10 miliar ke seluruh ekosistem basket Eropa selama dekade pertama liga tersebut. FIBA telah mendukung proyek itu.

    International Series milik NFL telah meluas melampaui London, dengan sembilan pertandingan dijadwalkan berlangsung di tujuh kota di tujuh negara pada 2026. Dari sisi komersial, Global Markets Program milik NFL memungkinkan tim menegosiasikan hak pemasaran di masing-masing negara untuk "membangun kesadaran merek". Seluruh 32 tim ikut serta, dengan hak yang dimiliki di 22 pasar internasional.

    Bahkan lanskap football perguruan tinggi di AS juga berubah. Modal swasta kini telah masuk ke olahraga NCAA. University of Utah bermitra dengan Otro Capital pada Desember lalu, membentuk perusahaan berorientasi profit untuk mengelola operasi komersial yang terkait dengan program atletiknya. Utah tetap memegang kendali, sementara Otro memegang saham minoritas. Big 12 telah menyepakati kesepakatan dengan RedBird Capital dan Weatherford Capital yang menawarkan jalur kredit opsional hingga $30 juta untuk masing-masing sekolah. RedBird, yang menariknya juga berinvestasi di Paramount, bisa jadi akan berguna ketika konferensi itu harus menegosiasikan ulang hak siar pada 2031.

    Para pria berkuasa berjas telah menarik kendali dari balik layar selama bertahun-tahun. Infantino hanyalah salah satunya.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Mengapa perlawanan akan sia-sia

    Namun, mungkin bagian yang paling memprihatinkan di sini adalah bahwa sepak bola selalu dianggap sebagai olahraga yang mampu melampaui kerakusan korporasi.

    Perlawanan terhadap Liga Super menjadi bukti konsep yang baik bahwa organisasi kolektif dapat membantu menangkis investasi dari luar. Perluasan Liga Champions UEFA, kesuksesan Piala Dunia Antarklub, dan pujian umum terhadap Piala Dunia putra 48 tim tentu menjadi pukulan bagi kaum tradisionalis, tetapi sesuatu tentang kemurnian olahraga ini selalu bertahan. Bahkan wacana pertandingan domestik yang dimainkan di luar negeri sempat memberi harapan tertentu.

    Namun, ketika hal-hal ini terjadi di level tertinggi, menjadi sulit untuk melihat bagaimana bisa ada perlawanan terhadap gelombang yang terus naik. UEFA adalah penentang terbesar di sini, dan tentu memiliki kekuatan tertentu. Mereka sebelumnya berhasil mengancam akan memboikot kompetisi. Selain itu, tetap ada fakta bahwa Eropa benar-benar adalah pusat sepak bola global.

    Mereka dikabarkan sedang mempertimbangkan boikot lain, dengan pertemuan darurat juga berpotensi digelar. Namun, jika dihitung-hitung, oposisi itu mungkin tidak cukup. Masing-masing dari 211 asosiasi anggota FIFA memiliki satu suara di Kongres. Berapa banyak dari 163 negara yang tidak berpartisipasi di Piala Dunia 2026 yang akan menolak prospek pendanaan hingga $40 juta? Bahkan tim yang lolos untuk pertama kalinya seperti Curaçao, Cape Verde, dan Uzbekistan mungkin memandang uang itu sebagai hal krusial untuk memastikan 2026 bukan sekadar kejadian sekali saja. Pendanaan yang diusulkan itu tanpa diragukan lagi akan memperkuat upaya tersebut.

    Karena itu, menyerukan kepada UEFA untuk “menunjukkan ketegasan” hanya akan membawa dampak sejauh itu saja. Federasi-federasi terkaya mungkin akan berkata tidak. Mereka bahkan mungkin mengancam boikot. Namun, terlalu banyak pihak lain yang bisa memperoleh terlalu banyak keuntungan untuk ikut melakukan hal yang sama. Itulah bagian yang paling menyeramkan: rencana itu mungkin terasa salah secara moral, tetapi menolaknya bisa terbukti mustahil secara finansial. Infantino tidak perlu memenangkan perdebatan. Ia hanya perlu membuat kata tidak menjadi terlalu mahal.