"Itu bukan milik FIFA untuk dijual"

Awal pekan ini, Gianni Infantino sedikit marah.

Dalam unggahan Instagram 15 slide, Presiden FIFA itu menanggapi semua kritik terhadap Piala Dunia 2026. Itu, pada dasarnya, adalah daftar panjang pencapaiannya, yang disertai, secara tegas, dengan bantahan atas setiap keluhan jelang turnamen. Itu terbaca seperti selebrasi kemenangan dari seorang Presiden FIFA yang tahu bahwa ia nyaris sepenuhnya berhasil menuntaskan Piala Dunia Amerika Utara.

Namun, itu juga sedikit di luar kebiasaannya. Infantino selama ini selalu terlihat dingin, tenang, dan terkendali. Ia berkhotbah, bukan berdebat. Ia menjelaskan, bukan membela diri. Ia berdiri di atas panggung, dengan kepala plontos, setelan ketat, sepatu kets putih terang, lalu masuk ke jargon LinkedIn ala TED Talk-nya: "Inilah yang diajarkan sportswashing kepada saya tentang penjualan B2B" (atau semacam itu).

Namun, unggahan itu tampak mengungkap sesuatu yang lebih: seorang presiden yang tersinggung, pongah, dan ingin mendapat porsi sorotan. Kini, Infantino melangkah satu tingkat lebih jauh. Rencananya untuk membentuk perusahaan terpisah bagi kompetisi-kompetisi utama FIFA lalu "melepas" saham kepada investor swasta telah memicu kemarahan di kalangan fan, klub, dan federasi sepak bola. Bagi para pengkritik, Infantino kini tengah membidik jiwa sepak bola.

Meski begitu, rencana Infantino seharusnya sama sekali tidak mengejutkan, baik jika melihat sosoknya maupun organisasinya.

Ya, ini adalah serangan. Ya, ini tidak autentik. Ya, ini mengkhawatirkan. Namun, rencana Infantino juga menunjukkan tren yang lebih luas dalam olahraga yang sudah mendidih selama bertahun-tahun. Jiwa dari semua ini kurang lebih sudah hilang. Infantino dan FIFA hanya sedang berusaha memberikan pukulan mati terakhir.