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Gianni Infantino GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

'Itu bukan milik FIFA untuk dijual' - manuver kekuasaan Gianni Infantino senilai $20 miliar di Piala Dunia membuat jiwa sepakbola dijual, dan perlawanan menjadi terlalu mahal

FEATURES
Analysis
World Cup
World Cup

Langkah Gianni Infantino menjual saham dalam hak komersial FIFA merupakan bagian dari tren memprihatinkan yang mengikis jiwa dari olahraga profesional.

Awal pekan ini, Gianni Infantino sedikit marah.

Dalam unggahan Instagram 15 slide, Presiden FIFA itu menanggapi seluruh kritik terhadap Piala Dunia 2026. Unggahan itu pada dasarnya merupakan daftar panjang pencapaiannya, yang secara gamblang disertai bantahan terhadap setiap keluhan sebelum turnamen. Tulisannya terasa seperti putaran kemenangan dari seorang Presiden FIFA yang tahu bahwa ia nyaris sukses mendaratkan Piala Dunia Amerika Utara dengan sempurna.

Namun, itu juga sedikit keluar dari karakternya. Infantino selama ini selalu terlihat tenang dan terkendali. Ia berkhotbah, bukan berdebat. Ia menjelaskan, bukan membela diri. Ia berdiri di atas panggung, kepala plontos, setelan ramping, sepatu trainer putih terang, lalu masuk ke jargon ala TED Talk dan LinkedIn: "Inilah yang diajarkan sportswashing kepada saya tentang penjualan B2B" (atau semacam itu).

Namun, unggahan itu tampak mengungkap sesuatu yang lain: seorang presiden yang tersinggung, pongah, dan ingin mendapatkan bagiannya di bawah sorotan. Kini, Infantino melangkah lebih jauh lagi. Rencananya untuk membentuk perusahaan terpisah bagi kompetisi-kompetisi utama FIFA lalu "melepaskan" saham kepada investor swasta memicu kemarahan di kalangan penggemar, klub, dan federasi sepakbola. Bagi para pengkritik, Infantino kini sedang membidik jiwa sepakbola.

Namun, rencana Infantino seharusnya sama sekali tidak mengejutkan, baik jika melihat sosoknya maupun organisasinya.

Ya, ini adalah serangan. Ya, ini tidak autentik. Ya, ini mengkhawatirkan. Namun, rencana Infantino juga menunjukkan tren yang lebih luas dalam olahraga yang sudah mengemuka selama bertahun-tahun. Jiwa dari semua ini kurang lebih sudah hilang. Infantino dan FIFA hanya berusaha memberikan pukulan maut terakhir.

  • gianni infantinogetty

    FIFA mulai bergerak

    Pertama, petanya.

    Sejalan dengan sebagian besar urusan bisnis FIFA belakangan ini, semua ini berakar pada uang. Badan sepak bola dunia itu menghasilkan uang dari Piala Dunia, dalam jumlah sangat besar. FIFA diperkirakan akan menghasilkan sekitar $15 miliar dalam pendapatan sepanjang siklus 2023-26, hampir dua kali lipat total dari empat tahun sebelumnya. Segala hal dalam persiapan menuju turnamen tampak diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan: penjualan tiket, iklan untuk jeda hidrasi, kesepakatan hospitalitas bernilai tinggi, hingga penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub yang sangat kontroversial sebagai bukti konsep yang melelahkan. Ada potensi keuntungan yang sangat besar dari olahraga ini. FIFA tidak bodoh, mereka selalu mengetahui hal ini. Namun sekarang mereka mulai bergerak.

    Dan tren itu berlanjut di sini lewat rencana Infantino. Pertama kali dilaporkan pada Selasa pagi bahwa Infantino, tanpa memberi tahu satu pun federasi besar sepak bola, telah menyusun skema untuk meraup keuntungan besar dari pendapatan masif yang dihasilkan kompetisi-kompetisi utama FIFA. Ia berencana membentuk perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE), yang mengonsolidasikan operasi komersial dan penyelenggaraan acara FIFA, termasuk hak siar, sponsor, penjualan tiket, lisensi, dan pelaksanaan acara. FIFA dikabarkan menilai FFE akan bernilai sekitar $20 miliar. Mereka akan mempertahankan saham mayoritas, sementara FIFA menyatakan akan tetap memegang kendali penuh atas tata kelola sepak bola, kompetisi, kalender pertandingan, serta seluruh keputusan regulasi dan olahraga.

    Bagian yang mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi berikutnya. FIFA berencana menggalang hingga $4,2 miliar dengan menjual saham minoritas non-pengendali dengan total hingga 20 persen dari FFE. Jika rencana ini disetujui, masing-masing dari 211 asosiasi anggota FIFA dapat mengakses hingga $20 juta dalam pendanaan langsung, ditambah $20 juta lagi dalam pendanaan pengembangan FIFA Forward selama siklus 2027-30. Itu menjadi bagian dari paket bernilai lebih dari $10 miliar hingga 2038. Investor swasta, tanpa diragukan lagi, akan memiliki kepentingan langsung terhadap performa komersial kompetisi-kompetisi utama FIFA, dan kapan kompetisi itu dimainkan. Namun, FIFA menegaskan bahwa mereka akan tetap memegang kendali atas seluruh keputusan sepak bola. Oh, dan federasi-federasi sepak bola kabarnya memiliki waktu hingga 19 September untuk menyetujui; jika tidak, mereka akan menerima paket pendanaan yang lebih kecil, yang kabarnya bernilai sekitar $10 juta pada siklus berikutnya. FIFA membutuhkan dukungan setidaknya 106 asosiasi, plus persetujuan dari Dewan FIFA, untuk mengubah lanskap sepak bola global.

    Sudah paham semua itu? Bagus.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    "Itu bukan milik FIFA untuk dijual"

    Kemarahan muncul seketika. UEFA mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam proposal tersebut bahkan sebelum FIFA secara resmi mengumumkannya.

    “Ini melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilewati oleh institusi pengelola sepakbola. UEFA menanggapi ini dengan sangat serius. Setiap asosiasi sepakbola nasional juga seharusnya begitu. Setiap pemangku kepentingan juga seharusnya begitu: liga, klub, pemain, suporter, pemerintah, dan semua orang yang peduli pada masa depan permainan ini. Jiwa dan tata kelola sepakbola bukan aset untuk diperdagangkan, terlebih tanpa transparansi sama sekali mengenai siapa yang akan mendapat keuntungan finansial. Tak seorang pun dari kita adalah pemilik sepakbola. Ini bukan milik FIFA untuk dijual,” demikian bunyi pernyataan itu.

    Setelah itu, terungkap bahwa FIFA pada dasarnya sedang mencoba mendorong hal ini secepat mungkin. Mereka menawarkan pembayaran satu kali hingga $20 juta mulai 1 Januari 2027, disertai hingga $20 juta dalam pendanaan pengembangan FIFA Forward selama siklus 2027-30. UEFA merespons dengan pernyataan marah lainnya.

    "UEFA tahu ada penolakan yang signifikan dan terus berkembang terhadap skema FIFA. FIFA tidak bisa terus menggunakan olahraga kita untuk memperkaya diri mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kita bisa mengembangkan permainan ini dengan cara yang benar."

    Patut diakui, pada titik ini, bahwa cukup lucu UEFA kini menjadi pihak yang baik setelah berulang kali memperluas dan mengomersialkan Liga Champions. Namun Super League bukan ulah mereka: UEFA menentangnya sejak awal.

    FA Inggris, FA Jerman, dan banyak kelompok suporter semuanya telah mengecam langkah tersebut atau menyatakan keprihatinan serius. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, yang jelas bukan contoh cemerlang sosok dengan kompas moral, mengatakan di media sosial bahwa "Tak seorang pun berhak menjual permainan kita." Blatter mungkin adalah pembawa pesan yang sangat bermasalah, tetapi setidaknya dia mencintai sepakbola.

    Namun, mungkin tidak mengejutkan, reaksi dari tempat lain agak beragam. Presiden FA Ceko David Trunda secara terbuka mendukung gagasan itu, meski asosiasi tersebut diperkirakan belum akan secara resmi membahas posisinya hingga Agustus. CONCACAF, yang antara lain beranggotakan U.S. Soccer, menyatakan kekhawatiran atas kurangnya transparansi, dan meminta FIFA menerapkan "tata kelola yang baik." Namun, mereka tidak mengecam rencana itu secara langsung. Konfederasi Sepakbola Asia menyampaikan nada serupa.

  • InfantinoGetty Images

    Badai yang akan datang

    Meski begitu, ini sebenarnya sudah lama mengemuka.

    Liga Super Eropa adalah contoh yang cukup baik, meski dalam skala yang lebih kecil. Pada 2021, 12 klub dari Inggris, Spanyol, dan Italia mengumumkan rencana untuk membentuk kompetisi tandingan berisi 20 tim yang akan mencakup 15 anggota permanen dan membuat klub-klub paling terkemuka saling berhadapan secara lebih rutin. Kepentingan mereka sebagian besar bersifat komersial, dengan hak siar bernilai sangat besar, tanpa diragukan lagi, dipertaruhkan jika mereka mampu menyajikan pertandingan-pertandingan level tinggi dari pekan ke pekan. JPMorgan, yang menangani pendanaan untuk FFE, menjadi penyandang dana proyek tersebut, dengan menggelontorkan €3,25 miliar untuk memulainya. Liga itu dibatalkan setelah gelombang protes besar-besaran dari para penggemar, liga, dan federasi sepakbola. Itu adalah tembakan peringatan yang, jika melihat ke belakang, seharusnya ditanggapi lebih serius.

    Infantino pernah mencoba langkah ini sebelumnya. Pada 2018, ia mendukung tawaran senilai $25 miliar yang didukung SoftBank dari Jepang untuk membiayai kompetisi-kompetisi baru, termasuk Piala Dunia Antarklub putra yang diperluas. UEFA menolak, tetapi fondasinya sudah diletakkan. Infantino pada akhirnya mendapatkan turnamennya, dengan AS menjadi satu-satunya tuan rumah, meski kesepakatan hak siar itu tidak terwujud seperti yang semula direncanakan. FIFA mengadakan pembicaraan mengenai kesepakatan yang dilaporkan bernilai $1 miliar dengan Apple TV+, tetapi negosiasi itu runtuh, sementara Fox Sports dan NBC dilaporkan menolak mengajukan tawaran. DAZN pada akhirnya membayar sekitar jumlah yang sama. Lalu datang kesepakatan penting lain senilai $1 miliar: SURJ Sports Investment, anak perusahaan dari dana kekayaan negara Arab Saudi, mengakuisisi sekitar 10 persen saham DAZN. Arab Saudi, tentu saja, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

    Lalu ada hubungan Infantino yang sangat dekat dengan Presiden Donald Trump. Ia menghadiri pelantikan Trump sebelum memberinya Peace Prize baru milik FIFA pada undian Piala Dunia 2026 atas dugaan upayanya mempromosikan perdamaian. Trump, pada gilirannya, dilaporkan telah mengusulkan Infantino sebagai kandidat untuk, ya, ini benar, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan latar belakang itu, patut dicatat bahwa Thrive Eternal, yang dipimpin Joshua Kushner, saudara dari menantu Trump, Jared Kushner, memimpin kelompok investor yang diusulkan untuk FFE.


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  • Adam SilverGetty Images

    Bagian dari tren yang lebih besar

    Semua ini memang terasa, setidaknya, agak menjijikkan. Namun faktanya, ini hanyalah bagian dari tren yang lebih besar dalam olahraga.

    NBA mengumumkan pada 2025 bahwa mereka sedang menjajaki liga Eropa, yang kini direncanakan akan diluncurkan pada musim gugur 2027. Lebih dari 20 grup mengajukan penawaran untuk bergabung dengan liga tersebut pada akhir Juni. Beberapa, di pasar-pasar besar, melampaui $1 miliar, lebih tinggi daripada valuasi setengah dari klub-klub Premier League Inggris. Laporan menyebut NBA Europe akan menjadi pesaing langsung EuroLeague, kompetisi basket yang sudah berada di level tinggi dan secara rutin mengirim beberapa pemain terbaiknya ke Amerika Serikat. NBA dikabarkan berencana mendistribusikan sekitar $10 miliar ke seluruh ekosistem basket Eropa selama dekade pertama liga tersebut. FIBA telah mendukung proyek ini.

    International Series milik NFL telah meluas melampaui London, dengan sembilan pertandingan dijadwalkan berlangsung di tujuh kota di tujuh negara pada 2026. Dari sisi komersial, Global Markets Program NFL memungkinkan tim-tim menegosiasikan hak pemasaran di masing-masing negara untuk "membangun kesadaran merek". Seluruh 32 tim berpartisipasi, dengan hak yang dimiliki di 22 pasar internasional.

    Bahkan lanskap football kampus juga berubah di AS. Modal swasta kini telah masuk ke olahraga NCAA. University of Utah bermitra dengan Otro Capital pada Desember lalu, membentuk perusahaan berorientasi laba untuk mengelola operasi komersial yang terhubung dengan program atletiknya. Utah tetap memegang kendali, sementara Otro memiliki saham minoritas. Big 12 telah menyepakati kesepakatan dengan RedBird Capital dan Weatherford Capital yang menawarkan jalur kredit opsional hingga $30 juta untuk masing-masing sekolah. RedBird, secara mencolok, juga berinvestasi di Paramount, yang mungkin akan berguna saat konferensi itu harus menegosiasikan ulang hak siar pada 2031.

    Para pria berkuasa berjas telah menarik tali dari belakang layar selama bertahun-tahun. Infantino hanya salah satu dari mereka.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Mengapa perlawanan akan sia-sia

    Namun mungkin bagian yang paling mematahkan semangat di sini adalah bahwa sepak bola seharusnya selalu menjadi olahraga yang mampu melampaui keserakahan korporat.

    Perlawanan terhadap Liga Super menjadi bukti yang baik bahwa organisasi kolektif dapat membantu melawan investasi dari luar. Perluasan Liga Champions UEFA, keberhasilan Piala Dunia Antarklub, dan pujian umum terhadap Piala Dunia putra 48 tim jelas merupakan pukulan bagi kaum tradisionalis, tetapi kemurnian olahraga ini selalu bertahan dalam kadar tertentu. Bahkan wacana menggelar pertandingan domestik di luar negeri sempat memberi harapan tersendiri.

    Namun, ketika hal-hal seperti ini terjadi di level tertinggi, menjadi sulit untuk melihat bagaimana penolakan terhadap gelombang yang terus naik itu bisa terjadi. UEFA adalah penentang terbesar di sini, dan tentu memiliki kekuatan tertentu. Mereka sebelumnya berhasil mengancam akan memboikot kompetisi. Selain itu, tetap ada fakta bahwa Eropa memang adalah pusat sepak bola global.

    Mereka dikabarkan sedang mempertimbangkan boikot lain, dengan pertemuan darurat juga berpotensi digelar. Namun jika dihitung-hitung, oposisi itu mungkin tidak cukup. Masing-masing dari 211 asosiasi anggota FIFA memiliki satu suara di Kongres. Berapa banyak dari 163 negara yang tidak berpartisipasi di Piala Dunia 2026 akan menolak peluang pendanaan hingga $40 juta? Bahkan peserta debutan seperti Curacao, Cape Verde, dan Uzbekistan mungkin melihat uang itu sebagai hal krusial untuk memastikan 2026 bukan sekadar kejadian satu kali. Pendanaan yang diusulkan tanpa diragukan lagi akan memperkuat upaya tersebut.

    Jadi, menyerukan UEFA untuk “menunjukkan ketegasan” hanya akan berdampak sampai batas tertentu. Federasi-federasi terkaya mungkin akan berkata tidak. Mereka bahkan bisa mengancam boikot. Namun, terlalu banyak pihak lain yang akan mendapatkan keuntungan terlalu besar untuk ikut melakukan hal serupa. Itulah bagian yang paling mengerikan: rencana ini mungkin terasa salah secara moral, tetapi menolaknya bisa terbukti mustahil secara finansial. Infantino tidak perlu memenangkan perdebatan. Ia hanya perlu membuat kata tidak menjadi terlalu mahal untuk diucapkan.