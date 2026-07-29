"Itu bukan milik FIFA untuk dijual"

Awal pekan ini, Gianni Infantino sedikit marah.

Dalam unggahan Instagram 15 slide, Presiden FIFA itu menanggapi seluruh kritik terhadap Piala Dunia 2026. Unggahan itu pada dasarnya merupakan daftar panjang pencapaiannya, yang secara gamblang disertai bantahan terhadap setiap keluhan sebelum turnamen. Tulisannya terasa seperti putaran kemenangan dari seorang Presiden FIFA yang tahu bahwa ia nyaris sukses mendaratkan Piala Dunia Amerika Utara dengan sempurna.

Namun, itu juga sedikit keluar dari karakternya. Infantino selama ini selalu terlihat tenang dan terkendali. Ia berkhotbah, bukan berdebat. Ia menjelaskan, bukan membela diri. Ia berdiri di atas panggung, kepala plontos, setelan ramping, sepatu trainer putih terang, lalu masuk ke jargon ala TED Talk dan LinkedIn: "Inilah yang diajarkan sportswashing kepada saya tentang penjualan B2B" (atau semacam itu).

Namun, unggahan itu tampak mengungkap sesuatu yang lain: seorang presiden yang tersinggung, pongah, dan ingin mendapatkan bagiannya di bawah sorotan. Kini, Infantino melangkah lebih jauh lagi. Rencananya untuk membentuk perusahaan terpisah bagi kompetisi-kompetisi utama FIFA lalu "melepaskan" saham kepada investor swasta memicu kemarahan di kalangan penggemar, klub, dan federasi sepakbola. Bagi para pengkritik, Infantino kini sedang membidik jiwa sepakbola.

Namun, rencana Infantino seharusnya sama sekali tidak mengejutkan, baik jika melihat sosoknya maupun organisasinya.

Ya, ini adalah serangan. Ya, ini tidak autentik. Ya, ini mengkhawatirkan. Namun, rencana Infantino juga menunjukkan tren yang lebih luas dalam olahraga yang sudah mengemuka selama bertahun-tahun. Jiwa dari semua ini kurang lebih sudah hilang. Infantino dan FIFA hanya berusaha memberikan pukulan maut terakhir.