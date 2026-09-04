Getty Images Sport
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'Itu bukan keputusan saya!' - Roberto De Zerbi mengecam Richarlison setelah sang striker secara sensasional dicoret dari skuad Tottenham untuk Premier League
Richarlison dicoret dari daftar Premier League
Tottenham Hotspur telah menyerahkan daftar skuad resmi mereka untuk Premier League, dan absensi yang paling mencolok adalah Richarlison. Penyerang berusia 29 tahun itu, yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak klub dengan 11 gol dalam 32 penampilan, kini berada dalam ketidakpastian profesional.
Sementara klub memasukkan bintang yang cedera seperti Simons dan Odobert, Richarlison sepenuhnya dicoret menyusul tuntutannya yang lantang untuk hengkang dari klub. De Zerbi cepat mengambil jarak dari finalitas administratif keputusan tersebut, sambil secara bersamaan mengecam sikap sang pemain sepanjang musim panas.
- Getty Images Sport
De Zerbi memperjelas posisinya
Berbicara kepada media terkait pencoretan mengejutkan itu, De Zerbi seperti biasa blakblakan soal retaknya hubungan tersebut. "Itu bukan keputusan saya. Itu keputusan yang normal," jelas mantan bos Brighton dan Marseille itu. "Saya pikir Richarlison, dia memutuskan semuanya sendiri. Dia berbicara dengan saya di awal pramusim dan memberi tahu bahwa ide serta keinginannya adalah pergi. Pada akhirnya kami mendatangkan penyerang lain dan seperti yang saya katakan di awal pramusim, saya ingin mempertahankan para pemain, hanya pemain yang ingin bertahan, bangga, dan memiliki gairah yang tepat untuk tetap di sini."
Sang manajer juga menegaskan bahwa teknis pendaftaran skuad berada dalam ranah petinggi Tottenham, bukan staf pelatih. De Zerbi menambahkan: "Lalu untuk semuanya dan masalah lainnya, itu bukan urusan saya dan bukan pekerjaan saya. Itu tanggung jawab klub. Saya tidak bisa mengatakan apa pun karena saya tidak memutuskan apa pun. Pesan Richarlison sejak awal musim sudah sangat jelas. Saya menerima itu dan bagi saya tidak ada yang perlu dikatakan."
Kelebihan pemain di London Utara
Kejatuhan Richarlison berlangsung cepat, terutama mengingat ia menjadi starter pada laga pembuka musim melawan Brentford. Namun, kedatangan Omar Marmoush dari Manchester City, Mykhailo Mudryk dengan status pinjaman dari Chelsea, dan Savio dari City telah membuatnya turun dalam urutan pilihan.
Filosofi sang manajer tetap berpusat pada keharmonisan skuad dan individu yang "lapar" alih-alih bintang yang tidak puas. De Zerbi memperjelas pendiriannya dengan mengatakan: "Jika Anda tidak ingin bertahan di sini, saya tidak ingin terus membicarakannya dalam konferensi pers. Keluar saja, Anda punya kebebasan untuk pergi. Jika Anda tidak ingin bertahan, mengapa kami harus terus memasukkan Anda dalam daftar? Mengapa Anda harus tetap tinggal? Saya bukan Vinai, saya bukan direktur olahraga, saya adalah pelatih dan saya ingin bekerja dengan orang-orang yang lapar meski mereka tidak bermain tetapi senang bertahan di klub ini."
- (C)Getty Images
Jendela transfer masih terbuka di luar negeri
Dengan jendela pendaftaran Premier League kini telah ditutup, satu-satunya harapan Richarlison untuk bermain sepak bola kompetitif sebelum Januari adalah lewat kepindahan ke luar negeri. Raksasa Turki Trabzonspor santer dikaitkan dengan penyerang tersebut, dengan jendela transfer mereka tetap terbuka hingga Jumat malam, sementara klub-klub di Arab Saudi juga masih punya waktu hingga Minggu untuk mengamankan perekrutan terlambat.
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