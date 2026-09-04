Berbicara kepada media terkait pencoretan mengejutkan itu, De Zerbi seperti biasa blakblakan soal retaknya hubungan tersebut. "Itu bukan keputusan saya. Itu keputusan yang normal," jelas mantan bos Brighton dan Marseille itu. "Saya pikir Richarlison, dia memutuskan semuanya sendiri. Dia berbicara dengan saya di awal pramusim dan memberi tahu bahwa ide serta keinginannya adalah pergi. Pada akhirnya kami mendatangkan penyerang lain dan seperti yang saya katakan di awal pramusim, saya ingin mempertahankan para pemain, hanya pemain yang ingin bertahan, bangga, dan memiliki gairah yang tepat untuk tetap di sini."

Sang manajer juga menegaskan bahwa teknis pendaftaran skuad berada dalam ranah petinggi Tottenham, bukan staf pelatih. De Zerbi menambahkan: "Lalu untuk semuanya dan masalah lainnya, itu bukan urusan saya dan bukan pekerjaan saya. Itu tanggung jawab klub. Saya tidak bisa mengatakan apa pun karena saya tidak memutuskan apa pun. Pesan Richarlison sejak awal musim sudah sangat jelas. Saya menerima itu dan bagi saya tidak ada yang perlu dikatakan."