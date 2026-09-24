AFP
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'Itu bukan ada dalam diri kami!' - Anthony Gordon membela Thomas Tuchel dan mengklaim DNA Inggris TIDAK AKAN PERNAH bisa meniru gaya tiki-taka Spanyol
Kepedihan di semifinal dan taktik Tuchel
Pemain berusia 25 tahun itu membuka skor dalam semifinal Piala Dunia Inggris melawan Argentina, tetapi tim asuhan Thomas Tuchel kebobolan dua gol di menit-menit akhir hingga tersingkir dari turnamen, menggagalkan penampilan Inggris di final untuk pertama kalinya sejak 1966.
Setelah itu, Tuchel menghadapi kecaman keras atas taktik negatifnya di akhir pertandingan serta klaim kontroversialnya bahwa menguasai bola memang bukan bagian dari "DNA" Inggris.
Kini bersinar bersama Barcelona setelah transfer musim panas senilai £70 juta dari Newcastle, Gordon secara terbuka membela pelatih tim nasionalnya. Berbagi ruang ganti dengan delapan anggota skuad juara Piala Dunia Spanyol memberinya sudut pandang yang unik, dan winger itu sangat yakin penilaian Tuchel sepenuhnya akurat.
- Getty Images Sport
Gordon mendukung klaim DNA Tuchel
Gordon menegaskan bahwa kekurangan taktis saat menghadapi Argentina merupakan bagian dari persoalan budaya yang lebih luas, dengan mengklaim bahwa para pemain Inggris tidak bisa meniru dominasi penguasaan bola yang terlihat di La Liga.
"Saya pikir secara budaya, itu bukan hanya turnamen itu atau pertandingan itu ketika kami tidak bisa mengendalikan permainan," kata Gordon. "Inggris sebagai sebuah negara, kami tidak punya kekuatan seperti Spanyol, di mana mereka mengontrol pertandingan seperti yang mereka lakukan. Itu tidak ada dalam diri kami, saya tidak yakin itu sesuatu yang bisa diajarkan. Saya pikir bermain di Spanyol, saya bisa berbicara dengan pandangan yang terdidik, dan cara mereka menjaga bola itu berbeda. Saya tidak yakin kami akan pernah bisa mencapai itu."
Sang winger mencatat bahwa meski para pemain Inggris memahami dasar-dasar penguasaan bola, mereka tidak memiliki visi alami seperti rekan-rekan mereka dari Spanyol. "Kami tahu cara menjaga penguasaan bola, tetapi pengambilan keputusan dari pemain-pemain tertentu di Spanyol memang bukan sesuatu yang alami," tambahnya. "Saya bahkan melihat beberapa keputusan yang mereka ambil saat menguasai bola kadang-kadang dan berpikir, 'Saya tidak yakin bagaimana Anda bisa melihat itu.' Mereka jelas dibentuk secara berbeda."
Berhenti mencoba meniru Spanyol
Alih-alih memaksakan sistem taktik yang tidak cocok, Gordon meyakini Inggris harus memaksimalkan kekuatan fisik dan atletis unik mereka sendiri untuk bersaing dengan tim-tim terbaik dunia.
"Saya merasa kami sedang mencoba meniru Spanyol. Karena saya sekarang berada di Spanyol, saya tahu kami punya pemain yang sama bagusnya, tetapi mereka memiliki kualitas yang berbeda," jelasnya. "Mengapa mencoba membuat para pemain itu sama seperti pemain Spanyol? Karena pemain Spanyol tidak memiliki hal-hal yang kami punya, dan sebaliknya. Saya pikir sebagai sebuah negara kami perlu berhenti melihat ke tempat lain, dan bangga dengan siapa diri kami."
- Getty Images Sport
Merangkul kekacauan
Tantangan bagi Tuchel dan Inggris adalah membentuk identitas taktik baru yang dibangun di atas permainan langsung, bukan penguasaan bola. Gordon merasa bahwa beralih dari tiki-taka yang dipaksakan juga akan mengembalikan dukungan publik Inggris yang menuntut energi tinggi.
"Saat melawan tim-tim Premier League yang mencoba memainkan sepakbola ultra, sepakbola tiki-taka, saya selalu merasa fans tidak terlalu menghargainya," lanjut Gordon. "Saya merasa fans Inggris ingin melihat permainan khas Inggris, dan di Spanyol mereka menghargai gaya Spanyol."
Ia menutup dengan mengatakan: "Fans di Inggris, mereka menyukai semacam permainan basket, mereka menyukai permainan yang atletis, permainan yang langsung
"Ketika sebuah tim tertinggal, mereka tidak ingin melihat tim bermain dari belakang, mereka ingin melihat seorang striker besar memenangi duel udara dan sedikit kekacauan. Mungkin sudah waktunya untuk menyesuaikan diri dengan itu."
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