Gordon menegaskan bahwa kekurangan taktis saat menghadapi Argentina merupakan bagian dari persoalan budaya yang lebih luas, dengan mengklaim bahwa para pemain Inggris tidak bisa meniru dominasi penguasaan bola yang terlihat di La Liga.

"Saya pikir secara budaya, itu bukan hanya turnamen itu atau pertandingan itu ketika kami tidak bisa mengendalikan permainan," kata Gordon. "Inggris sebagai sebuah negara, kami tidak punya kekuatan seperti Spanyol, di mana mereka mengontrol pertandingan seperti yang mereka lakukan. Itu tidak ada dalam diri kami, saya tidak yakin itu sesuatu yang bisa diajarkan. Saya pikir bermain di Spanyol, saya bisa berbicara dengan pandangan yang terdidik, dan cara mereka menjaga bola itu berbeda. Saya tidak yakin kami akan pernah bisa mencapai itu."

Sang winger mencatat bahwa meski para pemain Inggris memahami dasar-dasar penguasaan bola, mereka tidak memiliki visi alami seperti rekan-rekan mereka dari Spanyol. "Kami tahu cara menjaga penguasaan bola, tetapi pengambilan keputusan dari pemain-pemain tertentu di Spanyol memang bukan sesuatu yang alami," tambahnya. "Saya bahkan melihat beberapa keputusan yang mereka ambil saat menguasai bola kadang-kadang dan berpikir, 'Saya tidak yakin bagaimana Anda bisa melihat itu.' Mereka jelas dibentuk secara berbeda."



