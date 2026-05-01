"Kita semua menjadi saksi pada hari Selasa atas salah satu pertandingan Liga Champions terbaik, mungkin yang terbaik dalam sejarah, apalagi ini adalah pertandingan semifinal dan bukan sekadar pertandingan liga biasa," tulis Matthäus di majalah kicker. "Dua tim terbaik di dunia telah menunjukkan bahwa mereka sangat kuat dalam serangan, sehingga stabilitas di lini belakang pun terpaksa terabaikan. Skor 7-7 pun bisa saja terjadi. Betapa menghiburnya pertandingan ini!"
Diterjemahkan oleh
"Itu bisa jadi keuntungan terbesar bagi mereka"! Lothar Matthäus memprediksi FC Bayern akan lolos ke final - dan memberikan saran kepada Vincent Kompany mengenai susunan pemain inti
Media internasional pun berlomba-lomba memuji pertunjukan tersebut, bahkan ada yang menyebutnya sebagai "pertandingan abad ini". Pelatih PSG, Luis Enrique, menyebutnya sebagai "pertandingan terbaik yang pernah saya saksikan sebagai pelatih." Namun, pernyataan ini membuat Matthäus "heran": "Saya rasa itu adalah ungkapan seorang penggemar; sebagai pelatih, dia tidak mungkin puas dengan lini pertahanannya."
Pemain dengan penampilan terbanyak di tim nasional Jerman ini menduga bahwa hasil tersebut "pada akhirnya terasa lebih negatif bagi PSG daripada bagi FC Bayern, meskipun kemenangan tipis. Mereka akan terus menyesali keunggulan tiga gol yang hilang." PSG sempat memimpin 5-2, sebelum tim dari Munich kembali mengejar. Matthäus berpendapat, "bahwa Bayern akan lolos ke final, mereka sudah menjadi tim yang lebih baik pada hari Selasa."
- AFP
Lothar Matthäus merekomendasikan agar Konrad Laimer kembali ke starting eleven
"Yang paling menonjol, para pemain Munich tampak 'jauh lebih unggul secara fisik', dan hal itu bisa menjadi keunggulan terbesar bagi mereka di leg kedua," tulis Matthäus. "Saya hampir yakin: PSG tidak akan mampu mempertahankan tempo ini di Allianz Arena selama 90 menit, atau bahkan mungkin 120 menit. Pertahanan mereka tidak begitu kokoh, dan pada akhirnya mereka sudah kehabisan tenaga."
Sebagai penutup, ia memberikan saran kepada pelatih Vincent Kompany mengenai susunan pemain inti: Konrad Laimer harus kembali menjadi starter, karena bagi Matthäus, bek sayap asal Austria itu "sangat penting". Namun, Matthäus tidak mengungkapkan siapa yang harus digantikan oleh Laimer - apakah Alphonso Davies atau Josip Stanisic.
Namun, mungkin pertanyaan ini tidak perlu diajukan, karena ada kekhawatiran mengenai Alphonso Davies. Setelah penunjukannya yang mengejutkan di starting eleven dan pergantian dini, ia hanya berlatih secara individu pada hari Kamis.