"Itu bisa jadi keuntungan terbesar bagi mereka"! Lothar Matthäus memprediksi FC Bayern akan lolos ke final - dan memberikan saran kepada Vincent Kompany mengenai susunan pemain inti

"Yang paling menonjol, para pemain Munich tampak 'jauh lebih unggul secara fisik', dan hal itu bisa menjadi keunggulan terbesar bagi mereka di leg kedua," tulis Matthäus. "Saya hampir yakin: PSG tidak akan mampu mempertahankan tempo ini di Allianz Arena selama 90 menit, atau bahkan mungkin 120 menit. Pertahanan mereka tidak begitu kokoh, dan pada akhirnya mereka sudah kehabisan tenaga."

Sebagai penutup, ia memberikan saran kepada pelatih Vincent Kompany mengenai susunan pemain inti: Konrad Laimer harus kembali menjadi starter, karena bagi Matthäus, bek sayap asal Austria itu "sangat penting". Namun, Matthäus tidak mengungkapkan siapa yang harus digantikan oleh Laimer - apakah Alphonso Davies atau Josip Stanisic.

Namun, mungkin pertanyaan ini tidak perlu diajukan, karena ada kekhawatiran mengenai Alphonso Davies. Setelah penunjukannya yang mengejutkan di starting eleven dan pergantian dini, ia hanya berlatih secara individu pada hari Kamis.