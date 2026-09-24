Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen terbuka soal adaptasinya dengan kehidupan di Amsterdam setelah kepindahan musim panasnya ke Ajax. Pemain berusia 34 tahun itu menjelaskan bahwa memprioritaskan kenyamanan keluarganya membuat keputusan memilih ibu kota Belanda menjadi hal yang mudah setelah bertahun-tahun merasakan stabilitas di Barcelona.

Ter Stegen menuturkan bahwa bermain di bawah pelatih yang sepenuhnya percaya pada kemampuannya membuatnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.

Ia mengungkapkan kegembiraannya menyambut kedatangan keluarganya ke kota tersebut dalam waktu dekat.