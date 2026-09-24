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'Itu benar-benar seperti ruang tamu saya!' - Marc-Andre ter Stegen mengungkap candaan dengan tetangganya asal Belanda sebelum derbi Nations League
Ter Stegen memerinci kehidupannya di Amsterdam setelah pindah ke Ajax pada musim panas
Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen terbuka soal adaptasinya dengan kehidupan di Amsterdam setelah kepindahan musim panasnya ke Ajax. Pemain berusia 34 tahun itu menjelaskan bahwa memprioritaskan kenyamanan keluarganya membuat keputusan memilih ibu kota Belanda menjadi hal yang mudah setelah bertahun-tahun merasakan stabilitas di Barcelona.
Ter Stegen menuturkan bahwa bermain di bawah pelatih yang sepenuhnya percaya pada kemampuannya membuatnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
Ia mengungkapkan kegembiraannya menyambut kedatangan keluarganya ke kota tersebut dalam waktu dekat.
- AFP
Kiper merangkul budaya Belanda dan kehidupan di pusat kota
Menjelaskan rutinitas hariannya, Ter Stegen memuji atmosfer internasional Amsterdam, warga lokal yang ramah, dan tata kotanya yang ringkas. Tinggal di lokasi pusat, penjaga gawang itu mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang mencari untuk membeli sepeda agar bisa menjelajahi jalanan kota yang datar dengan mudah.
Ia menyoroti bagaimana stabilitas emosional di luar lapangan berpengaruh langsung terhadap penampilan yang kuat.
"Saya sangat senang dengan keputusan ini," kata Ter Stegen. "Amsterdam relatif kecil, semuanya datar, dan Anda bisa bergerak dengan sangat santai. Saat ini saya sedang berusaha mendapatkan sepeda karena mengemudi mobil di sana agak sulit. Itu cara terbaik untuk bepergian."
Ter Stegen tepis candaan tetangga Belandanya jelang derby
Menambahkan sudut pandang pribadi yang unik pada bentrokan UEFA Nations League hari Kamis, Ter Stegen mengakui bahwa bermain di Johan Cruyff Arena terasa seperti bertanding di ruang tamunya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa para tukang dan tetangganya di Amsterdam telah menggodanya tentang berapa banyak gol yang akan ia kebobolan saat melawan Belanda.
Sang kiper menargetkan nirbobol dan mendapatkan hak untuk menyombongkan diri saat kembali ke rumah.
"Orang-orang sangat antusias menyambut pertandingan ini, dan saya senang karena ini digelar di ruang tamu saya," ujar Ter Stegen sambil tersenyum. "Setiap tukang yang memasang sesuatu di apartemen saya berkata, 'Kita lihat saja berapa banyak gol yang akan Anda kebobolan.' Tujuan saya adalah pergi dengan kepala tegak dan menggoda mereka balik."
- Getty Images Sport
Kiper Jerman bidik hak membanggakan diri di wilayah yang sudah dikenalnya
Ter Stegen memperkirakan duel taktik yang menarik melawan tim Belanda yang juga sedang beradaptasi dengan identitas baru di bawah pelatih anyar. Kiper Ajax itu tetap bertekad membantu Jerman meraih kemenangan di lapangan yang kini sangat ia kenal.
Jerman menatap pertandingan ini dengan ambisi memulai kampanye fase grup mereka dengan poin penuh.
Ter Stegen ingin menjadi jangkar lini pertahanan dan memastikan comeback kemenangan di kandang barunya.
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