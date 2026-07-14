"Saya ingin sedikit menyinggung Breel Embolo: Saya sudah lama bermain bersamanya. Dia adalah sosok dan pemain yang luar biasa keren. Namun, saat diberi teguran oleh wasit, dia juga termasuk orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan," kata Kramer dalam podcast CopaTS, merujuk pada momen penting dalam pertandingan yang akhirnya dimenangkan Argentina dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu.
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"Itu benar-benar menghancurkan hatiku": Christoph Kramer turut merasakan penderitaan mantan rekan setimnya di Piala Dunia
Penyerang Swiss, Embolo, diusir dari lapangan dengan kartu kuning-merah pada menit ke-72 pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 dengan cara yang sangat pahit. Setelah terjadi perebutan bola antara pemain berusia 29 tahun dari Stade Rennes itu dan Leandro Paredes, wasit Joao Pinheiro awalnya menganggap gelandang Argentina tersebut melakukan pelanggaran dan memberinya kartu kuning.
Namun, VAR turun tangan dan setelah meninjau tayangan video, Pinheiro dapat melihat dengan jelas bahwa Paredes sama sekali tidak menyentuh Embolo, dan justru pemain Swiss itu melakukan aksi diving yang jelas-jelas palsu. Akibatnya, Pinheiro merevisi keputusannya, mencabut kartu kuning untuk Paredes, dan memberikan kartu kuning kepada Embolo. Inti masalahnya: Embolo sebelumnya sudah menerima kartu kuning, sehingga ia harus keluar lapangan karena akumulasi kartu kuning-merah dan menangis karena kecewa saat berjalan menuju ruang ganti.
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Kramer turut prihatin dengan Embolo: "Aku sangat menyayangi orang itu"
"Saya menyayangi pria itu dan tidak ingin mengatakan hal buruk apa pun tentangnya, karena saya merasa sangat kasihan padanya," kata Kramer menanggapi aksi Embolo yang kurang beruntung itu. Mantan pemain timnas Jerman itu pernah bermain bersama Embolo di Borussia Mönchengladbach selama tiga tahun (2019 hingga 2022). “Breel jarang menangis, hal itu sedikit menghancurkan hatiku,” kata Kramer.
Hal yang sangat menyakitkan bagi Embolo: FIFA baru saja memperkenalkan aturan bahwa VAR juga berhak campur tangan dalam kasus kartu kuning pada Piala Dunia ini. Sebelumnya, wasit lapangan Pinheiro seharusnya tidak boleh menunjukkan kesalahannya dalam kasus ini, dan Embolo pun akan lolos tanpa hukuman. Dan yang terpenting, dia seharusnya bisa terus bermain.
Meskipun bermain dengan pemain lebih sedikit, tim Swiss—yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Dan Ndoye hanya beberapa menit sebelum Embolo diusir dari lapangan—berhasil bertahan hingga babak perpanjangan waktu. Namun, di babak tersebut, tim Argentina berhasil menguasai permainan, melaju ke semifinal, dan sekaligus mengakhiri perjalanan Swiss yang secara keseluruhan sangat impresif di Piala Dunia ini.
Piala Dunia 2026: Swiss tersingkir, Argentina tetap bermimpi mempertahankan gelar
Dari sudut pandang pribadi, Embolo juga tampil bagus di Piala Dunia ini; ia menjadi salah satu pilar tim Swiss dan dalam enam penampilannya, ia berkontribusi langsung pada empat gol (dua gol, dua assist).
Sementara itu, tim Argentina masih bisa terus memimpikan keberhasilan mempertahankan gelar juara. Di babak semifinal, Lionel Messi dan rekan-rekannya akan berhadapan dengan Inggris pada hari Rabu.
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