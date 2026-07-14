"Saya menyayangi pria itu dan tidak ingin mengatakan hal buruk apa pun tentangnya, karena saya merasa sangat kasihan padanya," kata Kramer menanggapi aksi Embolo yang kurang beruntung itu. Mantan pemain timnas Jerman itu pernah bermain bersama Embolo di Borussia Mönchengladbach selama tiga tahun (2019 hingga 2022). “Breel jarang menangis, hal itu sedikit menghancurkan hatiku,” kata Kramer.

Hal yang sangat menyakitkan bagi Embolo: FIFA baru saja memperkenalkan aturan bahwa VAR juga berhak campur tangan dalam kasus kartu kuning pada Piala Dunia ini. Sebelumnya, wasit lapangan Pinheiro seharusnya tidak boleh menunjukkan kesalahannya dalam kasus ini, dan Embolo pun akan lolos tanpa hukuman. Dan yang terpenting, dia seharusnya bisa terus bermain.

Meskipun bermain dengan pemain lebih sedikit, tim Swiss—yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Dan Ndoye hanya beberapa menit sebelum Embolo diusir dari lapangan—berhasil bertahan hingga babak perpanjangan waktu. Namun, di babak tersebut, tim Argentina berhasil menguasai permainan, melaju ke semifinal, dan sekaligus mengakhiri perjalanan Swiss yang secara keseluruhan sangat impresif di Piala Dunia ini.



