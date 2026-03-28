Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Itu bagian dari menjadi pemain Timnas Inggris" - Jordan Henderson menanggapi cemoohan terhadap Ben White & mengatakan kepada para penggemar Three Lions bahwa mereka tidak mengetahui gambaran lengkap mengenai keputusan kontroversial untuk mundur dari turnamen di Qatar
White kembali tampil gemilang di bawah asuhan Tuchel
White dipanggil kembali ke skuad oleh manajer baru Thomas Tuchel sebagai pengganti Jarell Quansah yang cedera. Meskipun masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol pembuka, White disambut dengan cemoohan yang terdengar jelas dari sebagian penonton tuan rumah saat ia pertama kali masuk ke lapangan pada menit ke-69. Sambutan tersebut terjadi setelah masa pengasingan yang panjang bagi pemain berusia 28 tahun itu, yang tidak pernah tampil untuk Timnas Inggris sejak meninggalkan Piala Dunia Qatar karena alasan pribadi dan kemudian tidak bersedia dipanggil selama sisa masa jabatan Gareth Southgate.
- AFP
Henderson mendukung bintang Arsenal
Namun, Henderson berpendapat bahwa para penggemar tidak memahami konteks penting dari situasi tersebut. Saat berbicara setelah pertandingan, gelandang Brentford itu langsung memberikan dukungannya. "Sebagai rekan satu tim, kami selalu ada untuk memberikan dukungan. Saya sendiri pernah mengalaminya, tapi itu adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi pemain timnas Inggris. "Beberapa penggemar mungkin bahkan tidak tahu mengapa mereka mencemooh; mereka mendengarkan apa yang dikatakan media, dan seringkali apa yang dikatakan media itu tidak benar," katanya. "Tidak banyak orang yang tahu seluk-beluk apa yang terjadi di Qatar, dan itu adalah urusan internal kami. Ben telah tampil baik sejak kembali, dan kami akan mendukungnya sebagai rekan setim."
Henderson meminta para penggemar untuk tidak mempercayai media
Sebelum pertandingan, pelatih asal Jerman itu menyarankan bahwa pemain Arsenal tersebut "perlu" "menjernihkan suasana" dengan para anggota skuad yang hadir selama turnamen 2022 di Timur Tengah, meskipun White belum memberikan komentar secara terbuka mengenai keputusannya mundur sebelumnya. Henderson, bagaimanapun, meyakini bahwa sangat penting agar pemberitaan media tidak memengaruhi suasana di ruang ganti. "Beberapa dari kami pernah mengalami hal itu, memang sulit ketika itu menimpa diri sendiri, tetapi Anda harus berusaha untuk tidak menganggapnya terlalu pribadi," kata Henderson. "Media dapat memutarbalikkan fakta dengan cara tertentu, yang tidak selalu benar, dan kemudian para penggemar dapat menangkap hal itu dan menganggapnya sebagai kebenaran."
- AFP
Berfokus pada sepak bola
Meskipun suasana di tribun penonton begitu memanas, Henderson tetap ingin menyoroti kontribusi sang bek di lapangan. Gol White seharusnya menjadi berita utama dari comeback yang sukses ini, dan rekan setimnya yang berpengalaman itu bertekad memastikan sorotan tetap tertuju pada penampilannya, bukan pada keributan di luar lapangan. "Sungguh sulit ketika hal seperti itu terjadi, jadi penting bagi kami untuk memastikan dia baik-baik saja, dan saya yakin dia memang baik-baik saja," tambah Henderson. "Saya sangat senang dia masuk dan mencetak gol, yang merupakan hal terpenting."