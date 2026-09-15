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'Itu akhirnya ada di kepala saya' - Erling Haaland mengakui mengetahui rekor tersebut sebelum melampaui Wayne Rooney & Sergio Aguero sebagai top skor derbi Manchester
Obsesi Haaland terhadap sejarah derby
Haaland mengungkapkan bahwa ia sengaja membidik rekor gol di derby Manchester setelah terus menyimpan pencapaian itu dalam benaknya. Pemain berusia 26 tahun itu kembali menjadi pahlawan dalam pertemuan ke-199 antara dua rival tersebut, dengan mencetak gol penentu pada menit ke-60 untuk mengamankan kemenangan vital bagi tim Enzo Maresca yang bermain dengan 10 orang. Dengan demikian, Haaland mencatatkan sembilan gol hanya dalam delapan pertandingan liga melawan Manchester United, melampaui rekor sebelumnya sebanyak delapan gol yang dipegang bersama ikon Manchester United Wayne Rooney dan legenda City Sergio Aguero.
Striker Norwegia itu berbicara jujur soal motivasinya untuk mengukir namanya dalam buku sejarah. "Saya sudah tahu soal rekor ini sebelumnya, saya membacanya, jadi itu terus ada di kepala saya," aku sang striker. "Saya sangat bangga akan hal itu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat saya sangat, sangat bahagia karena kita semua tahu betapa spesialnya laga ini."
- Getty
Sang predator menerkam di Old Trafford
Gol yang memastikan rekor dan tiga poin itu menjadi bukti atribut fisik serta ketajaman mental pemain Norwegia tersebut. Setelah periode tekanan intens, Haaland menemukan ruang di kotak penalti untuk melepaskan penyelesaian naluriah yang membuat lini pertahanan Manchester United tak berdaya. Meski sempat menunggu dengan tegang selama tiga menit untuk tinjauan VAR, gol itu tetap disahkan dan membungkam publik Old Trafford. Haaland menjelaskan bahwa ketajamannya dalam mencetak gol jarang merupakan hasil terlalu banyak berpikir saat momen itu terjadi, melainkan mengandalkan insting penyelesaian yang membuatnya menjadi penyerang nomor sembilan paling ditakuti di sepak bola dunia.
"Itu murni insting, tentang apa yang saya rasa merupakan hal yang tepat untuk dilakukan," tambah Haaland. "Dan, pada akhirnya, tidak ada solusi untuk ini atau itu. Bagaimana menyelesaikan peluang, bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu. Intinya hanya mencoba memasukkan bola ke gawang dan menembaknya dengan cukup baik agar kiper tidak bisa menyelamatkannya. Jadi, itulah yang saya coba pikirkan."
Ikatan spesial dengan para suporter setia City
Di luar statistik dan rekor, Haaland berbicara dengan hangat tentang ikatan emosional yang ia bangun dengan para pendukung City sejak kedatangannya dari Borussia Dortmund. Derby adalah laga yang memiliki arti sangat besar bagi para suporter, dan Haaland menyambut rivalitas itu dengan tangan terbuka. Ia mencatat bahwa intensitas atmosfer dan gesekan yang bersahabat antara kedua kelompok suporter adalah elemen pertandingan yang sangat ia nikmati, terutama sejak ia menjalani debut sensasionalnya melawan Manchester United di Etihad Stadium beberapa musim lalu.
"Sejak saya datang ke Manchester, mereka memberi saya sedikit, saya memberi mereka sedikit. Tetapi, ketika menyangkut hal itu, ini soal saling bercanda dan menikmati kecintaan terhadap permainan serta berjuang untuk tim Anda. Saya pikir pertandingan ini, sejak saya menjalani debut di Etihad melawan Manchester United, selalu spesial," kata Haaland.
- Getty Images Sport
Perburuan untuk pengembangan lebih lanjut dan trofi
Meski sudah menginjak usia 26 tahun dan telah memecahkan banyak rekor gol, Haaland menegaskan bahwa dirinya masih jauh dari kata sempurna. Sang striker percaya masih ada ruang yang besar untuk meningkatkan permainannya saat ia berusaha membawa Manchester City meraih lebih banyak trofi musim ini.
Ketika ditanya soal target pribadinya untuk musim ini, Haaland berkata: “Tentu saja, saya punya, tetapi bagi saya ini tentang terus berkembang. Saya masih 26 tahun, saya masih bisa mengembangkan bagian-bagian dari permainan saya. Saya harus menjadi pemain yang menentukan jadi ini tentang memberikan apa yang bisa saya lakukan untuk Manchester City, itu tujuan utama saya dan menjalaninya laga demi laga. Ini musim yang panjang, saya hanya mencoba menikmatinya,” pungkas Haaland.
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