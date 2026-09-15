Haaland mengungkapkan bahwa ia sengaja membidik rekor gol di derby Manchester setelah terus menyimpan pencapaian itu dalam benaknya. Pemain berusia 26 tahun itu kembali menjadi pahlawan dalam pertemuan ke-199 antara dua rival tersebut, dengan mencetak gol penentu pada menit ke-60 untuk mengamankan kemenangan vital bagi tim Enzo Maresca yang bermain dengan 10 orang. Dengan demikian, Haaland mencatatkan sembilan gol hanya dalam delapan pertandingan liga melawan Manchester United, melampaui rekor sebelumnya sebanyak delapan gol yang dipegang bersama ikon Manchester United Wayne Rooney dan legenda City Sergio Aguero.

Striker Norwegia itu berbicara jujur soal motivasinya untuk mengukir namanya dalam buku sejarah. "Saya sudah tahu soal rekor ini sebelumnya, saya membacanya, jadi itu terus ada di kepala saya," aku sang striker. "Saya sangat bangga akan hal itu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat saya sangat, sangat bahagia karena kita semua tahu betapa spesialnya laga ini."