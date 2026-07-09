Meskipun Gosens bisa langsung masuk ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi di Königsblauen dan meraih gaji kotor lebih dari satu juta euro per tahun, ia harus menerima pengurangan finansial yang signifikan dibandingkan dengan kontraknya saat ini. Di Toscana, ia saat ini menerima penghasilan bersih lebih dari satu juta euro per tahun.

Salah satu solusi yang mungkin adalah pemberian pesangon dari AC Fiorentina, karena kontrak pemain bertahan tersebut di Italia masih berlaku untuk jangka panjang. Selain pertimbangan finansial, aspek pribadi juga memainkan peran penting dalam pertimbangan ini.

Gosens telah menetap di Italia bersama istri dan kedua anaknya, serta merasa betah di sana. Kombinasi antara kerugian finansial dan perubahan dalam kehidupan keluarga inilah yang membuat S04 pun mengambil sikap menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut.