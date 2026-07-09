Pemain sayap berusia 32 tahun ini, yang sejauh ini telah tampil dalam 24 pertandingan internasional bersama tim nasional Jerman sepanjang kariernya, terikat kontrak dengan klub Italia di Serie A hingga tahun 2028. Tampaknya akan segera tercapai kesepakatan antara pemain yang kembali ke Bundesliga ini dan Fiorentina terkait ketentuan transfer, karena pihak Fiorentina sangat ingin melepas pemain berkaki kiri tersebut. Nilai transfer yang dibicarakan berkisar satu juta euro, yang secara finansial merupakan hambatan yang dapat diatasi oleh Schalke. Oleh karena itu, titik krusial dari potensi transfer ini terutama terletak pada sang pemain sendiri.
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Meskipun Gosens bisa langsung masuk ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi di Königsblauen dan meraih gaji kotor lebih dari satu juta euro per tahun, ia harus menerima pengurangan finansial yang signifikan dibandingkan dengan kontraknya saat ini. Di Toscana, ia saat ini menerima penghasilan bersih lebih dari satu juta euro per tahun.
Salah satu solusi yang mungkin adalah pemberian pesangon dari AC Fiorentina, karena kontrak pemain bertahan tersebut di Italia masih berlaku untuk jangka panjang. Selain pertimbangan finansial, aspek pribadi juga memainkan peran penting dalam pertimbangan ini.
Gosens telah menetap di Italia bersama istri dan kedua anaknya, serta merasa betah di sana. Kombinasi antara kerugian finansial dan perubahan dalam kehidupan keluarga inilah yang membuat S04 pun mengambil sikap menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut.
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Apakah Robin Gosens akan mengakhiri kariernya di Schalke?
Fakta bahwa kembalinya ke Jerman tetap mungkin terjadi berkaitan dengan ikatan emosional sang pemain profesional dengan klub asal Revier. Sejak kecil, Gosens telah menjadi pendukung setia FC Schalke dan telah berulang kali menegaskan keinginannya untuk suatu hari nanti bermain bagi klub yang sangat dicintainya itu.
Pada tahun 2022, mantan pemain Union Berlin ini telah memberikan pernyataan yang sangat konkret kepada Sky mengenai kemungkinan kepindahannya ke Gelsenkirchen: "Mungkin dalam empat tahun ke depan mereka sudah bangkit kembali dan kembali berperan penting di Bundesliga, yang sangat saya harapkan dari lubuk hati. Dan mungkin saat itulah momen yang tepat untuk mengakhiri karier saya di sana."
Schalke 04: Moussa Ndiaye adalah alternatif bagi Robin Gosens
Meski demikian, pihak manajemen Schalke tetap melakukan langkah-langkah antisipasi di bursa transfer agar tidak berakhir dengan tangan kosong jika negosiasi dengan Gosens gagal. Menurut Bild, upaya untuk mendatangkan bek kiri Moussa Ndiaye juga terus berlanjut.
Pemain bertahan berusia 24 tahun itu sebelumnya telah dipinjamkan ke Schalke dari klub tradisional Belgia, RSC Anderlecht. Secara internal, skenario ini dinilai sedemikian rupa sehingga pada akhirnya pemain yang dapat mencapai kesepakatan akhir dengan cepat dan tanpa hambatanlah yang akan dipilih.
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