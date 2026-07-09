Cara tim tersebut tersingkir serta sikap kaptennya memicu kritik tajam dari sebagian pihak. Lothar Matthäus, dalam perannya sebagai pakar televisi, tanpa ampun mengkritik Neymar. "Saya senang Brasil tersingkir. Saya sudah tidak tahan lagi melihat keluhan dan gerak-gerik berlebihan itu," kata pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman itu dengan tegas dalam kolomnya untuk saluran TV berbayar Sky.

Matthäus terutama mengkritik perilaku Neymar seputar gol penalti di menit-menit akhir tersebut. Alih-alih tidak membuang waktu di tengah ancaman tersingkir, sang penendang justru terlibat adu mulut sengit dengan kiper Norwegia, Örjan Nyland, sebelum melakukan tendangan penalti.

Bahkan setelah penalti tersebut berhasil dikonversi, pemain berusia 34 tahun itu tetap menghampiri kiper untuk merayakan golnya secara provokatif di hadapannya — detik-detik berharga terbuang percuma, padahal Selecao sangat membutuhkan satu gol lagi untuk bisa melaju ke babak perpanjangan waktu.

"Alih-alih segera mengeksekusi tendangan penalti, Neymar malah berdebat dengan kiper sebelum dan sesudah tendangan. Dari perilaku ini, terlihat bahwa ia lebih mengutamakan egonya daripada kesuksesan tim," kata Matthäus.