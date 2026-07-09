Dengan demikian, bintang penyerang berusia 34 tahun itu secara konkret mempertimbangkan untuk pensiun total dari dunia sepak bola lebih awal. Saat ini, Neymar masih terikat kontrak dengan klub asalnya, FC Santos. Kontrak tersebut masih berlaku hingga akhir tahun kalender ini, namun di negaranya, masih menjadi pertanyaan besar apakah sang penyerang akan menyelesaikan kontraknya tersebut mengingat serangkaian kekecewaan yang baru-baru ini dialaminya.
Diterjemahkan oleh
Itu akan menjadi kejutan! Apakah Neymar akan terlibat dalam perselisihan besar setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia?
Pemain profesional yang meraih ketenaran dunia di Eropa terutama berkat kariernya bersama FC Barcelona dan Paris Saint-Germain ini telah mengukuhkan keputusannya untuk pensiun dari tim nasional segera setelah peluit akhir pertandingan melawan Norwegia (1:2) dibunyikan. "Saya sudah mencoba, saya benar-benar sudah mencoba. Sekarang semuanya sudah berakhir. Di sinilah saya memulainya, di sinilah saya mengakhiri karier saya," kata Neymar dalam siaran televisi Brasil.
Dengan demikian, ia meninggalkan Selecao setelah tampil dalam total 130 pertandingan internasional, di mana ia mencetak 80 gol. Dengan catatan tersebut, ia mengakhiri kariernya sebagai pencetak gol terbanyak tunggal negaranya dan bahkan melampaui legenda almarhum Pelé dalam statistik ini.
- Getty Images
Neymar: Pencalonan yang mengejutkan dari Ancelotti
Bagi banyak pakar, fakta bahwa pemain senior yang rentan cedera ini masih bisa kembali berlaga di Piala Dunia merupakan hal yang tak terduga. Pelatih tim nasional Carlo Ancelotti secara mengejutkan memasukkan Neymar—yang tidak pernah lagi tampil dalam satu pun pertandingan internasional sejak akhir tahun 2023—ke dalam skuad akhir.
Selama turnamen berlangsung, Neymar akhirnya tampil dalam dua pertandingan: Ia turun ke lapangan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Skotlandia serta pada pertandingan babak 16 besar melawan Norwegia yang dimaksud. Melawan tim Skandinavia tersebut, ia mencetak gol melalui tendangan penalti di menit-menit akhir tambahan waktu (90+10) yang membuat skor akhir menjadi 1-2 — sebuah gol yang, bagaimanapun, tidak lagi memicu perubahan dalam jalannya pertandingan, melainkan hanya sekadar mempercantik skor.
Lothar Matthäus melontarkan kritik pedas terhadap Neymar
Cara tim tersebut tersingkir serta sikap kaptennya memicu kritik tajam dari sebagian pihak. Lothar Matthäus, dalam perannya sebagai pakar televisi, tanpa ampun mengkritik Neymar. "Saya senang Brasil tersingkir. Saya sudah tidak tahan lagi melihat keluhan dan gerak-gerik berlebihan itu," kata pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman itu dengan tegas dalam kolomnya untuk saluran TV berbayar Sky.
Matthäus terutama mengkritik perilaku Neymar seputar gol penalti di menit-menit akhir tersebut. Alih-alih tidak membuang waktu di tengah ancaman tersingkir, sang penendang justru terlibat adu mulut sengit dengan kiper Norwegia, Örjan Nyland, sebelum melakukan tendangan penalti.
Bahkan setelah penalti tersebut berhasil dikonversi, pemain berusia 34 tahun itu tetap menghampiri kiper untuk merayakan golnya secara provokatif di hadapannya — detik-detik berharga terbuang percuma, padahal Selecao sangat membutuhkan satu gol lagi untuk bisa melaju ke babak perpanjangan waktu.
"Alih-alih segera mengeksekusi tendangan penalti, Neymar malah berdebat dengan kiper sebelum dan sesudah tendangan. Dari perilaku ini, terlihat bahwa ia lebih mengutamakan egonya daripada kesuksesan tim," kata Matthäus.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami