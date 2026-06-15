"Itu akan luar biasa": Aleksandar Pavlovic berharap bintang timnas Jerman itu pindah ke FC Bayern

Menurut berbagai laporan media yang serupa, FC Bayern München telah mengincar pemain berusia 22 tahun dari Eintracht Frankfurt tersebut. Surat kabar Bild baru-baru ini melaporkan bahwa transfer Brown ke Säbener Straße akan segera terwujud.

Kedua klub dilaporkan telah menyepakati biaya transfer sebesar 55 juta euro, yang harus dibayarkan FCB kepada SGE. Antara Bayern dan sang pemain, semuanya sudah jelas sejak lama - kabarnya Brown bahkan menolak tawaran pindah ke Liga Premier agar bisa bergabung dengan klub asal Munich tersebut.

Di klub juara Jerman tersebut, bek kiri ini akan menandatangani kontrak hingga 2031. Jadwal transfernya pun sudah ditetapkan dan terkait erat dengan penampilan tim nasional Jerman di Piala Dunia. Brown akan menjalani pemeriksaan medis wajib langsung di markas tim DFB di AS.

Dengan kedatangan Brown yang akan datang, muncul pertanyaan mengenai masa depan Alphonso Davies di klub. Masalah cedera yang sering dialami pemain Kanada tersebut dalam satu setengah tahun terakhir dilaporkan membuat para petinggi FCB gelisah. Pada akhir Mei, majalah kicker melaporkan bahwa kepergian Davies pada musim panas merupakan skenario yang mungkin terjadi.