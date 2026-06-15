"Tentu saja saya akan senang! Itu akan luar biasa. Dia anak yang hebat dan pemain yang hebat. Kami sangat akrab dan saya sangat senang untuknya karena dia berhasil mencetak gol hari ini!", kata pemain berusia 22 tahun itu setelah kemenangan pembuka Tim Nasional Jerman di Piala Dunia melawan Curacao.
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"Itu akan luar biasa": Aleksandar Pavlovic berharap bintang timnas Jerman itu pindah ke FC Bayern
Dalam kemenangan 7-1 (3-1) atas tim underdog pada laga pembuka grup, Brown diturunkan sebagai starter oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann dan tampil sangat meyakinkan dengan mencetak satu gol serta memberikan satu assist dari sisi pertahanan kiri.
Sebelum turnamen dimulai, David Raum dari RB Leipzig sebenarnya dianggap sebagai pilihan utama Nagelsmann untuk posisi bek kiri, namun Brown berhasil menarik perhatian dengan penampilan apiknya dalam dua pertandingan internasional terakhir melawan Finlandia dan Amerika Serikat.
- AFP
FC Bayern berencana merekrut Nathaniel Brown selama Piala Dunia
Menurut berbagai laporan media yang serupa, FC Bayern München telah mengincar pemain berusia 22 tahun dari Eintracht Frankfurt tersebut. Surat kabar Bild baru-baru ini melaporkan bahwa transfer Brown ke Säbener Straße akan segera terwujud.
Kedua klub dilaporkan telah menyepakati biaya transfer sebesar 55 juta euro, yang harus dibayarkan FCB kepada SGE. Antara Bayern dan sang pemain, semuanya sudah jelas sejak lama - kabarnya Brown bahkan menolak tawaran pindah ke Liga Premier agar bisa bergabung dengan klub asal Munich tersebut.
Di klub juara Jerman tersebut, bek kiri ini akan menandatangani kontrak hingga 2031. Jadwal transfernya pun sudah ditetapkan dan terkait erat dengan penampilan tim nasional Jerman di Piala Dunia. Brown akan menjalani pemeriksaan medis wajib langsung di markas tim DFB di AS.
Dengan kedatangan Brown yang akan datang, muncul pertanyaan mengenai masa depan Alphonso Davies di klub. Masalah cedera yang sering dialami pemain Kanada tersebut dalam satu setengah tahun terakhir dilaporkan membuat para petinggi FCB gelisah. Pada akhir Mei, majalah kicker melaporkan bahwa kepergian Davies pada musim panas merupakan skenario yang mungkin terjadi.
Nathaniel Brown: Data performa dan statistik untuk Eintracht Frankfurt musim 2025/26
Permainan
42
Gol
4
Assist
6