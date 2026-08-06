Gol pertama Messi menuai pujian tinggi dari pelatih kepala Inter Miami Guillermo Hoyos, yang takjub dengan teknik yang dibutuhkan untuk menyambut umpan silang Allen dengan sempurna.

"Dia menendang bola langsung di udara," kata Hoyos, seperti dikutip oleh ESPN. "Kami yang pernah bermain sepak bola tahu apa yang dibutuhkan untuk menemukan waktu dan ruang agar bisa menyambutnya, menghadapi umpan silang yang datang dari kiri ke kanan dan menendangnya dengan bersih lewat sepakan voli dengan kaki kirinya. Jika kami sedang berbicara tentang melukis, itu adalah Picasso."