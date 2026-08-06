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'Itu akan jadi Picasso' - Lionel Messi kembali dari Piala Dunia dengan dua gol indah saat Inter Miami menang telak
Messi menginspirasi Miami meraih kemenangan
Messi menjalani starter pertamanya untuk Inter Miami sejak kembali dari Piala Dunia, dengan mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 4-2 atas Atletico de San Luis di Leagues Cup pada Rabu. David Rodriguez membawa tim tamu unggul lebih dulu di Nu Stadium, tetapi Messi merespons dengan cepat lewat sebuah voli brilian dalam kecepatan penuh dari umpan silang Noah Allen. Telasco Segovia kemudian membawa Miami berbalik unggul sebelum Messi menambah gol keduanya sebelum turun minum.
- Getty Images Sport
Hoyos memuji gol pembuka bak Picasso
Gol pertama Messi menuai pujian tinggi dari pelatih kepala Inter Miami Guillermo Hoyos, yang takjub dengan teknik yang dibutuhkan untuk menyambut umpan silang Allen dengan sempurna.
"Dia menendang bola langsung di udara," kata Hoyos, seperti dikutip oleh ESPN. "Kami yang pernah bermain sepak bola tahu apa yang dibutuhkan untuk menemukan waktu dan ruang agar bisa menyambutnya, menghadapi umpan silang yang datang dari kiri ke kanan dan menendangnya dengan bersih lewat sepakan voli dengan kaki kirinya. Jika kami sedang berbicara tentang melukis, itu adalah Picasso."
Malam pemecah rekor di Miami
Gol kedua Messi membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Leagues Cup dengan 14 gol, melewati penyerang LAFC Denis Bouanga. Rekan setimnya, Allen, juga menikmati malam bersejarahnya sendiri, dengan mencatatkan tiga assist dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya dalam kariernya. Umpan cerdiknya menjadi awal bagi kedua gol Messi sekaligus gol Segovia.
- Getty Images Sport
Menatap ujian melawan Monterrey
Miami terpaksa bermain tanpa Suarez, yang mulai menjalani larangan bermain enam pertandingan karena meludahi seorang staf Seattle Sounders pada final Leagues Cup 2025. Hukuman tersebut membuat pemain Uruguay itu absen sepanjang turnamen tahun ini.
Terlepas dari absennya Suarez, kembalinya Messi memberi Miami dorongan besar saat mereka membidik pengulangan kesuksesan menjuarai Leagues Cup 2023. Miami melanjutkan kiprahnya di Leagues Cup pada Sabtu ketika menghadapi tim Meksiko, Monterrey.
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