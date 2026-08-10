AFP
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'Itu adalah periode yang sangat sulit' - Wasit Somalia Omar Artan buka suara soal patah hati di Piala Dunia saat ia bersiap mencetak sejarah di Piala Super UEFA
Mengatasi rasa sakit akibat tersingkir dari Piala Dunia
Kebangkitan Artan benar-benar melesat, tetapi ofisial asal Somalia itu harus menghadapi kekecewaan profesional yang mendalam di tengah pencapaiannya. Setelah terpilih sebagai salah satu ofisial elite untuk Piala Dunia FIFA 2026, mimpi Artan tertunda karena kendala administratif.
Ia tidak dapat memperoleh visa yang diperlukan untuk masuk ke Amerika Serikat, sebuah kemunduran yang akan mematahkan semangat banyak orang dalam profesi ini. "Itu adalah periode yang sangat sulit," aku Artan kepada UEFA.com. "Banyak orang bersimpati kepada saya, karena ketika seseorang telah bekerja selama bertahun-tahun dan seharusnya melakukan sesuatu, lalu tidak bisa melakukannya, itu sangat menantang. Namun, saya sangat menghargai dukungan yang saya terima di seluruh dunia; saya sangat bersyukur."
Meski masih terasa menyakitkan karena absen di turnamen di Amerika Utara, ketangguhan Artan membuatnya mendapat penunjukan bersejarah di Eropa. Pria 34 tahun itu akan memimpin tim ofisial utama yang seluruhnya berasal dari Afrika untuk laga Piala Super Eropa antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa.
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Perjalanan sulit menuju panggung global
Kesuksesan Artan dibangun di atas fondasi ketekunan yang dimulai jauh sebelum ia mencapai panggung internasional. Tumbuh besar di Somalia, ia menghadapi tragedi pribadi dan tantangan lingkungan yang membuat karier di olahraga profesional tampak seperti mimpi yang jauh. "Saya beruntung, tetapi saya telah bekerja sangat keras untuk berada di sini dan saya benar-benar bangga," katanya. "Seperti yang bisa Anda bayangkan, saya tumbuh dalam situasi yang sulit, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk mengejar impian saya.
Perkembangannya dipercepat oleh masuknya dia ke dalam daftar internasional ofisial pertandingan FIFA pada 2018. Sejak saat itu, ia telah menjadi simbol kemajuan bagi perwasitan Afrika, terutama dengan menjadi orang Somalia pertama yang memimpin pertandingan di Piala Afrika pada 2024.
Presiden CAF Dr Patrice Motsepe menyoroti pentingnya penampilan Artan yang akan datang di Salzburg, dengan menyatakan: "Ini adalah kehormatan besar bagi Omar Artan dan bagi wasit Afrika. Ini adalah contoh luar biasa tentang sepakbola yang mempertemukan dan menyatukan orang-orang."
Mencetak sejarah di Salzburg
Penunjukan untuk laga antara PSG dan Aston Villa ini menjadi momen bersejarah bagi kerja sama antara UEFA dan CAF. Ini menandai kali pertama seorang wasit dari luar Eropa dipercaya memimpin pertandingan untuk ajang bergengsi ini.
Bagi Artan, kepindahan ke Eropa merepresentasikan cakrawala baru. "Ini akan menjadi pertandingan pertama saya di Eropa. Menjalani petualangan, menciptakan kenangan, dan mempelajari hal-hal baru selalu menyenangkan," ujarnya.
Ia menyoroti antusiasme di dalam komunitas dengan mengatakan, "Ketika kami mendapat panggilan ini, bagi saya dan keluarga saya, ini benar-benar menjadi momen yang sangat, sangat membahagiakan. Ada komunitas Somalia yang besar di Eropa dan di Austria, dan mereka sangat gembira dengan saya memimpin pertandingan seperti ini.
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Pesan harapan untuk generasi berikutnya
Saat Artan bersiap menghadapi sorotan gemerlap Red Bull Arena, ia tetap berkomitmen menggunakan platformnya untuk menginspirasi orang lain yang mungkin menghadapi hambatan serupa dengan yang telah ia atasi, dengan mengatakan: "Saya percaya bahwa jika saya bisa sukses, siapa pun juga bisa. Anda bisa melakukan apa pun yang ingin Anda lakukan. Jangan pernah berhenti bermimpi. Jika Anda ingin menjadi wasit, itu adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan."
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