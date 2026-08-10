'Itu adalah periode yang sangat sulit' - Wasit Somalia Omar Artan buka suara soal patah hati di Piala Dunia saat ia bersiap mencetak sejarah di Piala Super UEFA

Kebangkitan Artan benar-benar melesat, tetapi ofisial asal Somalia itu harus menghadapi kekecewaan profesional yang mendalam di tengah pencapaiannya. Setelah terpilih sebagai salah satu ofisial elite untuk Piala Dunia FIFA 2026, mimpi Artan tertunda karena kendala administratif.

Ia tidak dapat memperoleh visa yang diperlukan untuk masuk ke Amerika Serikat, sebuah kemunduran yang akan mematahkan semangat banyak orang dalam profesi ini. "Itu adalah periode yang sangat sulit," aku Artan kepada UEFA.com. "Banyak orang bersimpati kepada saya, karena ketika seseorang telah bekerja selama bertahun-tahun dan seharusnya melakukan sesuatu, lalu tidak bisa melakukannya, itu sangat menantang. Namun, saya sangat menghargai dukungan yang saya terima di seluruh dunia; saya sangat bersyukur."

Meski masih terasa menyakitkan karena absen di turnamen di Amerika Utara, ketangguhan Artan membuatnya mendapat penunjukan bersejarah di Eropa. Pria 34 tahun itu akan memimpin tim ofisial utama yang seluruhnya berasal dari Afrika untuk laga Piala Super Eropa antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa.