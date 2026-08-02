Getty Images Sport
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"Itu adalah pengalaman yang luar biasa" - Denzel Dumfries mengenang debutnya di Real Madrid dengan peran baru di bawah Jose Mourinho
Momen membanggakan di Klagenfurt
Dumfries menjalani debut yang telah lama dinantikan bersama raksasa Spanyol itu dalam laga persahabatan terbaru mereka melawan Fiorentina, yang digelar di Worthersee Stadion, Klagenfurt, Austria. Itu menjadi tonggak penting bagi mantan pemain Inter tersebut, yang langsung dimasukkan Mourinho ke starting XI. Berbicara kepada Realmadrid TV, pemain internasional Belanda itu tak bisa menyembunyikan kepuasannya atas bagaimana penampilan perdananya dengan seragam ikonik tersebut berjalan.
Sang bek juga cepat menyoroti bobot emosional dari mewakili klub tersukses dalam sejarah Eropa. "Saya merasa baik, dan saya sangat bangga bisa debut bersama Real Madrid. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, laga pertama ini, dan sekarang saatnya bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak pertandingan," kata Dumfries.
- Getty Images
Beradaptasi dengan tuntutan taktik Mourinho
Meski Dumfries secara luas dianggap sebagai salah satu bek sisi kanan terbaik, debutnya memperlihatkan dirinya menjalani peran yang sedikit berbeda ketika Mourinho bereksperimen dengan susunan taktiknya. Bek tersebut mengakui bahwa ia bermain di luar zona nyamannya saat menghadapi Fiorentina, tetapi menegaskan bahwa ia lebih dari senang mengorbankan preferensi pribadinya demi kepentingan unit kolektif.
"Ini pertandingan pertama, dan saya baru saja kembali berlatih, tetapi Mourinho meminta saya bekerja keras dan menunjukkan kemampuan saya. Itu bukan posisi alami saya, tetapi itu adalah laga uji coba yang bagus. Saya bisa bermain di berbagai posisi, dan saya terbiasa dengan itu, meski saya biasanya bermain di sisi kanan," jelasnya.
Membangun chemistry dengan rekan setim elite
Tur pramusim menjadi wadah krusial untuk membangun chemistry tim, memungkinkan para rekrutan baru memahami pergerakan dan kecenderungan bintang-bintang yang sudah mapan. Meski baru menjadi bagian dari grup ini dalam waktu yang sangat singkat, pemain internasional Belanda itu penuh pujian terhadap tingkat kemampuan teknik yang ditunjukkan selama sesi latihan dan pengalaman pertamanya merasakan aksi pertandingan bersama skuad.
Sang bek realistis soal waktu yang dibutuhkan untuk membangun unit yang padu, tetapi dia tetap sangat optimistis dengan potensi skuad Real Madrid saat ini menjelang musim baru. "Ini luar biasa. Kami sudah bersama selama sepekan, dan kami butuh lebih banyak waktu. Itulah tujuan pramusim, tetapi semuanya bagus. Ada banyak kualitas di tim, dan kami menantikan pertandingan-pertandingan yang akan datang," tambah Dumfries.
- Getty Images Sport
Menatap musim baru
Seiring pramusim berlanjut, fokus Dumfries dan rekan-rekan setimnya akan beralih dari kebugaran dasar dan proses adaptasi menuju pematangan nuansa taktis yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar besar. Penampilan 75 menit melawan Fiorentina memberikan fondasi yang solid, tetapi kerja kerasnya baru benar-benar dimulai bagi seorang pemain yang tahu bahwa ekspektasi di Santiago Bernabeu lebih tinggi daripada di tempat lain mana pun di dunia. Pekan-pekan mendatang akan sangat krusial saat sang bek terus mengasah ketajamannya dalam pertandingan dan semakin menyatu dengan dinamika tim.
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