"Itu adalah pengalaman yang luar biasa" - Denzel Dumfries mengenang debutnya di Real Madrid dengan peran baru di bawah Jose Mourinho

Dumfries menjalani debut yang telah lama dinantikan bersama raksasa Spanyol itu dalam laga persahabatan terbaru mereka melawan Fiorentina, yang digelar di Worthersee Stadion, Klagenfurt, Austria. Itu menjadi tonggak penting bagi mantan pemain Inter tersebut, yang langsung dimasukkan Mourinho ke starting XI. Berbicara kepada Realmadrid TV, pemain internasional Belanda itu tak bisa menyembunyikan kepuasannya atas bagaimana penampilan perdananya dengan seragam ikonik tersebut berjalan.

Sang bek juga cepat menyoroti bobot emosional dari mewakili klub tersukses dalam sejarah Eropa. "Saya merasa baik, dan saya sangat bangga bisa debut bersama Real Madrid. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, laga pertama ini, dan sekarang saatnya bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak pertandingan," kata Dumfries.