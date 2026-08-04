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'Itu adalah opsi yang tepat' - Marc-Andre ter Stegen buka suara soal hengkang dari Barcelona setelah merampungkan kepindahan pinjaman ke Ajax
Jalan berliku menuju Amsterdam
Ter Stegen resmi memulai babak baru dalam kariernya setelah menuntaskan kepindahan dengan status pinjaman semusim ke Ajax. Kiper Jerman itu akan tetap berada di Amsterdam hingga 2027. Setelah pengumuman kedatangannya, Ter Stegen mengakui negosiasi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi senang akhirnya bisa menuntaskan kepindahan tersebut. Pemain berusia 34 tahun itu menjelaskan bahwa pembicaraan dengan jajaran pimpinan Ajax dengan cepat meyakinkannya bahwa kepindahan ini adalah pilihan yang tepat, meski ada beban emosional karena meninggalkan Camp Nou setelah satu dekade mengabdi.
"Hal-hal baik memang membutuhkan waktu. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik, dan saya senang berada di sini," katanya. "Ketika saya pertama kali berbicara dengan Jordi Cruyff, saya langsung merasa ini adalah opsi yang tepat. Saya mengenal pelatihnya (Michel), dan saya juga mengenal Daley Blind. Saya berbicara dengan mereka tentang proyek ini, dan mereka sangat meyakinkan."
- Getty Images
Membuktikan kebugaran setelah kesulitan di Girona
Salah satu pertanyaan terbesar seputar kedatangan Ter Stegen adalah kebugarannya setelah musim yang dihantam cedera selama masa peminjamannya di Girona yang memunculkan keraguan tentang daya tahannya dalam jangka panjang di level tertinggi. Kiper asal Jerman itu menegaskan bahwa dirinya sudah pulih sepenuhnya dan siap kembali bermain secara reguler, menepis kekhawatiran bahwa tubuhnya akan kesulitan menghadapi tuntutan liga Belanda.
"Di Barcelona saya mulai sedikit lebih lambat daripada Ajax, tetapi saya sudah berlatih sejak 2 Juli. Saya sepenuhnya bugar dan sangat senang bisa menikmati berada di lapangan dan bermain tanpa masalah apa pun," tegasnya.
Koneksi Frenkie de Jong
Dalam wawancara tersebut, mantan rekan setimnya, Frenkie de Jong, muncul dalam video sambutan untuk sang penjaga gawang, menggambarkan ikatan kuat antara dua pemain yang menghabiskan beberapa tahun bersama di ruang ganti Barcelona. Ter Stegen merespons dengan senyum, mengakui pengaruh gelandang Belanda itu dalam keputusannya pindah ke Belanda.
Bagi Ter Stegen, memiliki teman seperti De Jong untuk dijadikan sandaran meminta saran soal kehidupan di Amsterdam membuat proses transisi itu jauh lebih mulus dibandingkan kepindahan internasional pada umumnya. “Dia agen saya! Frenkie sangat mengenal Amsterdam. Dia selalu jujur, dan kata-katanya memberi saya ketenangan besar. Senang rasanya tahu saya berada di tangan yang tepat,” ujar Ter Stegen.
- Getty Images
Awal baru di Johan Cruyff Arena
Setelah kehilangan tempatnya di Barcelona dan menjalani dua musim yang terganggu cedera, Ter Stegen melihat Ajax sebagai peluang sempurna untuk membangun kembali kariernya dan merebut kembali statusnya sebagai salah satu kiper elite Eropa. Kiper veteran itu bertekad membuktikan bahwa masa-masa terbaiknya belum berlalu, meski ia memasuki fase akhir karier bermainnya.
"Kami ingin membawa Ajax kembali ke puncak. Ini adalah klub dengan sejarah yang luar biasa dan prestise internasional yang besar. Saya yakin ini akan menjadi musim yang bagus," pungkas Ter Stegen. "Datang untuk bermain di stadion ini selalu memberi perasaan istimewa. Saya selalu berpikir stadion ini indah. Sekarang saya sangat senang bisa menyebut Johan Cruyff Arena sebagai rumah saya."
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