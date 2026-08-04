Ter Stegen resmi memulai babak baru dalam kariernya setelah menuntaskan kepindahan dengan status pinjaman semusim ke Ajax. Kiper Jerman itu akan tetap berada di Amsterdam hingga 2027. Setelah pengumuman kedatangannya, Ter Stegen mengakui negosiasi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, tetapi senang akhirnya bisa menuntaskan kepindahan tersebut. Pemain berusia 34 tahun itu menjelaskan bahwa pembicaraan dengan jajaran pimpinan Ajax dengan cepat meyakinkannya bahwa kepindahan ini adalah pilihan yang tepat, meski ada beban emosional karena meninggalkan Camp Nou setelah satu dekade mengabdi.

"Hal-hal baik memang membutuhkan waktu. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik, dan saya senang berada di sini," katanya. "Ketika saya pertama kali berbicara dengan Jordi Cruyff, saya langsung merasa ini adalah opsi yang tepat. Saya mengenal pelatihnya (Michel), dan saya juga mengenal Daley Blind. Saya berbicara dengan mereka tentang proyek ini, dan mereka sangat meyakinkan."