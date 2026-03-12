"Itu adalah nilai-nilai yang tidak saya anut": Michael Ballack mengkritik mantan pelatih tim nasional Jerman Joachim Löw

Löw telah lama bersikap tertutup dalam perdebatan publik saat itu dan baru pada Juli 2011, sekitar satu tahun setelah Piala Dunia, ia memberi tahu Ballack bahwa ia tidak lagi merencanakan untuk memasukkannya ke dalam tim nasional. "Saya hanya berharap Jogi Löw bisa berkomunikasi dengan lebih terbuka. (...) Setidaknya, menghormati apa yang telah saya lakukan untuk tim nasional selama sepuluh tahun terakhir, dia seharusnya mengatakan hal itu secara langsung kepada saya."

Ballack kemudian menolak tawaran DFB untuk mengadakan pertandingan perpisahan melawan Brasil. Sebagai gantinya, pada Maret 2013, ia menyelenggarakan pertandingan perpisahan sendiri, yang secara mengejutkan juga mengundang Löw dan Lahm. Namun, menurut Ballack, tidak pernah ada pembicaraan terbuka: "Bagi saya, hal itu sangat mengecewakan pada saat itu. Saya menuntut hal itu, tetapi Jogi Löw mengelak! Saya rasa, dia ingin menyisakan jalan keluar. Jadi, dia terus-menerus menunda hal itu."

Ballack telah bermain sebanyak 98 kali untuk tim nasional Jerman. Pada tahun 2002, ia menjadi runner-up Piala Dunia, dan empat tahun kemudian, Jerman memastikan posisi ketiga di Piala Dunia yang diselenggarakan di negara mereka sendiri. Ia memainkan pertandingan internasional terakhirnya sebelum mengalami cedera parah, yaitu saat kalah 1-2 dari Argentina pada 3 Maret 2010.