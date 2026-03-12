Dalam acara Sky 'Meine Geschichte', Ballack mengungkapkan bahwa masa itu sangat menantang baginya. Pria yang kini berusia 49 tahun itu mengalami robekan ligamen internal sekitar sebulan sebelum dimulainya Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, setelah mendapat tekel keras dari Kevin-Prince Boateng di final Piala FA, sehingga ia harus absen dari turnamen tersebut karena cedera.
"Itu adalah nilai-nilai yang tidak saya anut": Michael Ballack mengkritik mantan pelatih tim nasional Jerman Joachim Löw
Terutama "bulan-bulan setelahnya" yang sulit, kata Ballack, yang secara jelas mengkritik Löw. "Karena saya merasa itu tidak adil, saya katakan dengan jelas! Bagi saya, cara pelatih nasional memperlakukan saya atau tidak memperlakukan saya - yaitu tidak berkomunikasi."
Akibat cederanya, Ballack tidak hanya melewatkan Piala Dunia, tetapi juga kehilangan ban kaptennya kepada Philipp Lahm, yang setelah turnamen tersebut menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ingin melepaskan tanggung jawab barunya. Ballack merasa tidak adil bahwa Löw tidak melakukan intervensi dalam hal ini: "Itu bukanlah keputusan Philipp Lahm sendiri. Itulah yang saya maksud dengan tidak adil. Itu adalah nilai-nilai yang tidak saya anut. Tidak ada yang terjadi dan itu sangat mengecewakan saya! (...) Saya tidak diberi kesempatan untuk kembali."
Löw tidak lagi memanggil Ballack ke dalam skuad setelah cedera parah yang dialaminya.
Löw telah lama bersikap tertutup dalam perdebatan publik saat itu dan baru pada Juli 2011, sekitar satu tahun setelah Piala Dunia, ia memberi tahu Ballack bahwa ia tidak lagi merencanakan untuk memasukkannya ke dalam tim nasional. "Saya hanya berharap Jogi Löw bisa berkomunikasi dengan lebih terbuka. (...) Setidaknya, menghormati apa yang telah saya lakukan untuk tim nasional selama sepuluh tahun terakhir, dia seharusnya mengatakan hal itu secara langsung kepada saya."
Ballack kemudian menolak tawaran DFB untuk mengadakan pertandingan perpisahan melawan Brasil. Sebagai gantinya, pada Maret 2013, ia menyelenggarakan pertandingan perpisahan sendiri, yang secara mengejutkan juga mengundang Löw dan Lahm. Namun, menurut Ballack, tidak pernah ada pembicaraan terbuka: "Bagi saya, hal itu sangat mengecewakan pada saat itu. Saya menuntut hal itu, tetapi Jogi Löw mengelak! Saya rasa, dia ingin menyisakan jalan keluar. Jadi, dia terus-menerus menunda hal itu."
Ballack telah bermain sebanyak 98 kali untuk tim nasional Jerman. Pada tahun 2002, ia menjadi runner-up Piala Dunia, dan empat tahun kemudian, Jerman memastikan posisi ketiga di Piala Dunia yang diselenggarakan di negara mereka sendiri. Ia memainkan pertandingan internasional terakhirnya sebelum mengalami cedera parah, yaitu saat kalah 1-2 dari Argentina pada 3 Maret 2010.