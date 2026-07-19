Messi memanfaatkan momen itu untuk menarik perhatian wasit terhadap tindakan Cucurella dan secara tidak langsung menuntut kartu merah bagi pemain asal Spanyol tersebut. Pasalnya: Sebagai tanggapan atas insiden rasisme dalam pertandingan Liga Champions antara Benfica Lisbon dan Real Madrid pada bulan Februari, ketika pemain Benfica, Gianluca Prestianni, diduga melontarkan hinaan rasis kepada bintang Real Madrid, Vinicius Junior, dengan tangan yang menutupi mulutnya, FIFA telah memberlakukan aturan baru yang ketat untuk Piala Dunia 2026.

Aturan tersebut menyatakan bahwa pemain yang menutup mulutnya dengan tangan saat berbicara, dan jika situasinya jelas bersifat konfrontatif, harus dikenai hukuman kartu merah. Miguel Almiron dari Paraguay pernah menerima kartu merah dengan cara serupa dalam pertandingan fase grup melawan Turki.

Namun, dalam kasus Cucurella, tidak terlihat jelas bahwa ia bermaksud memancing keributan dengan Messi atau menghina pemain berusia 39 tahun tersebut. Oleh karena itu, insiden tersebut tidak ditindaklanjuti lebih lanjut oleh VAR.