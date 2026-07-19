Ketika, setelah kartu kuning-merah yang diterima rekan setim Messi, Enzo Fernandez, pada masa tambahan waktu 90 menit reguler, Pau Cubarsi yang menjadi korban pelanggaran sedang mendapat perawatan di lapangan dan pertandingan sempat dihentikan sejenak, Cucurella berbicara dengan bintang Argentina tersebut sambil sesaat menyentuh mulutnya.
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"Itu adalah keputusasaan": Lionel Messi mendapat kritikan tajam akibat insiden dengan Marc Cucurella di final Piala Dunia
Messi memanfaatkan momen itu untuk menarik perhatian wasit terhadap tindakan Cucurella dan secara tidak langsung menuntut kartu merah bagi pemain asal Spanyol tersebut. Pasalnya: Sebagai tanggapan atas insiden rasisme dalam pertandingan Liga Champions antara Benfica Lisbon dan Real Madrid pada bulan Februari, ketika pemain Benfica, Gianluca Prestianni, diduga melontarkan hinaan rasis kepada bintang Real Madrid, Vinicius Junior, dengan tangan yang menutupi mulutnya, FIFA telah memberlakukan aturan baru yang ketat untuk Piala Dunia 2026.
Aturan tersebut menyatakan bahwa pemain yang menutup mulutnya dengan tangan saat berbicara, dan jika situasinya jelas bersifat konfrontatif, harus dikenai hukuman kartu merah. Miguel Almiron dari Paraguay pernah menerima kartu merah dengan cara serupa dalam pertandingan fase grup melawan Turki.
Namun, dalam kasus Cucurella, tidak terlihat jelas bahwa ia bermaksud memancing keributan dengan Messi atau menghina pemain berusia 39 tahun tersebut. Oleh karena itu, insiden tersebut tidak ditindaklanjuti lebih lanjut oleh VAR.
- AFP
Lionel Messi secara tidak langsung menuntut kartu merah untuk Marc Cucurella dalam final Piala Dunia
"Itu adalah tindakan putus asa," kata mantan pemain timnas Inggris Wayne Rooney, yang kini menjadi pakar sepak bola di BBC Sport, sambil mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap Messi. "Argentina memang bermain seperti itu. Kita semua tahu bagaimana mereka bertindak di lapangan. Namun, kita tetap harus bersikap sportif—dan karena itu, sungguh menyedihkan melihat apa yang dilakukan Messi tadi."
Mantan kiper timnas Inggris, Joe Hart, juga memandang adegan tersebut dengan cukup kritis: “Saya sama sekali tidak menyukai tindakan Messi itu. Hal itu hanya menunjukkan betapa unggulnya Spanyol, jika bahkan Messi pun terprovokasi untuk melakukan hal seperti itu,” kata Hart.
Tak lama setelah kartu kuning-merah untuk Fernandez, Argentina yang tampil sangat tidak mengancam berhasil menyelamatkan diri ke babak perpanjangan waktu di final Piala Dunia di New York/New Jersey. Namun, dalam babak tersebut, Messi dan rekan-rekannya yang bermain dengan pemain lebih sedikit justru semakin tertekan, dan pada menit ke-106, Ferran Torres akhirnya mencetak gol kemenangan 1-0 untuk Spanyol.
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