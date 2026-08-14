AFP
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'Itu adalah keputusan yang tidak saya setujui' - pelatih Marseille Bruno Genesio buka suara soal pencopotan ban kapten Hojbjerg
Ban kapten dicabut dari Hojbjerg
Dampak dari keputusan Hojbjerg menolak kepindahan ke Newcastle United berlangsung cepat dan keras di Orange Velodrome. Meski Marseille dan Newcastle telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer senilai £15 juta, mantan gelandang Tottenham Hotspur itu memilih berbalik arah secara mendadak, yang membuat petinggi klub Prancis tersebut murka.
Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya menyatakan keinginan untuk tetap berada di selatan Prancis, tetapi penolakannya untuk memuluskan kepindahan yang akan sangat membantu situasi keuangan Marseille membuatnya kehilangan peran kepemimpinan di dalam skuad.
Bukti penurunannya terlihat jelas saat laga uji coba hari Jumat melawan Atletico Madrid, ketika daftar susunan pemain mengonfirmasi perubahan kepemimpinan. Hojbjerg dimasukkan ke starting XI oleh pelatih Bruno Genesio, tetapi ban kapten justru diberikan kepada pemain internasional Amerika Serikat Timothy Weah.
Genesio juga mengungkapkan bahwa keputusan itu diambil oleh manajemen klub dan mengakui bahwa ia tidak setuju dengannya, dengan mengatakan: "Saya akan bicara terus terang, ini adalah keputusan dari manajemen yang tidak saya setujui."
- AFP
Tekanan finansial di OM
Pemilik Marseille, Frank McCourt, dikabarkan murka dengan sikap sang pemain, dengan laporan di Prancis menyebut pengusaha asal Amerika Serikat itu tetap "kesal" dengan situasi tersebut. Klub berada di bawah tekanan besar untuk memangkas tagihan gaji mereka yang sangat besar pada musim panas ini karena kesulitan finansial yang terus berlanjut, dan pemasukan pasti dari Newcastle United akan memberi ruang bernapas yang sangat dibutuhkan.
Dengan menghalangi kepindahan itu, Hojbjerg menempatkan dirinya dalam posisi yang pelik, di mana loyalitasnya kepada tim dipandang sebagai hambatan bagi keberlanjutan jangka panjang klub serta rencana rekrutmen mereka.
Gelandang veteran itu awalnya bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur pada musim 2024-25, dalam kesepakatan yang mencakup klausul pembelian wajib senilai £17 juta yang resmi diaktifkan pada awal tahun ini. Namun, keinginan klub untuk menjualnya hanya beberapa bulan kemudian menyoroti betapa tidak stabilnya kondisi ekonomi mereka saat ini.
Musim panas Newcastle yang penuh frustrasi terus berlanjut
Bagi Newcastle United, penolakan ini menjadi pukulan lain dalam apa yang telah menjadi musim panas penuh gejolak di St. James' Park. Newcastle telah mengidentifikasi Hojbjerg sebagai sosok berpengalaman yang ideal untuk mengatur lini tengah bagi pelatih kepala baru Matthias Jaissle, tetapi kini mereka harus mencari opsi lain untuk memperkuat skuad.
Klub itu juga sudah mengalami kehilangan besar dalam hal talenta pada bursa transfer kali ini, setelah menyetujui penjualan besar mantan kapten Bruno Guimaraes ke Arsenal, winger bintang Anthony Gordon ke Barcelona, dan Sandro Tonali ke Tottenham.
Kesulitan perekrutan ini terjadi setelah kepergian mengejutkan Eddie Howe, sosok yang bertanggung jawab mengakhiri puasa trofi klub dan membawa mereka kembali ke Liga Champions, yang mundur pada 31 Juli.
- AFP
Apa berikutnya untuk Hojbjerg?
Terlepas dari tindakan disipliner internal tersebut, Hojbjerg tetap menjadi komoditas yang sangat diminati pada pekan-pekan terakhir bursa transfer Eropa. Meski ia telah menyatakan preferensinya untuk bertahan di Marseille, retaknya hubungannya dengan hierarki klub bisa memaksanya hengkang pada saat-saat akhir ke tujuan lain.
AC Milan disebut terus memantau situasi ini dengan saksama dan bisa memberi pemain asal Denmark itu jalan alternatif untuk keluar dari Prancis jika posisinya di Marseille menjadi tidak dapat dipertahankan menyusul pencopotan ban kapten.
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