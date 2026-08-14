Dampak dari keputusan Hojbjerg menolak kepindahan ke Newcastle United berlangsung cepat dan keras di Orange Velodrome. Meski Marseille dan Newcastle telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer senilai £15 juta, mantan gelandang Tottenham Hotspur itu memilih berbalik arah secara mendadak, yang membuat petinggi klub Prancis tersebut murka.

Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya menyatakan keinginan untuk tetap berada di selatan Prancis, tetapi penolakannya untuk memuluskan kepindahan yang akan sangat membantu situasi keuangan Marseille membuatnya kehilangan peran kepemimpinan di dalam skuad.

Bukti penurunannya terlihat jelas saat laga uji coba hari Jumat melawan Atletico Madrid, ketika daftar susunan pemain mengonfirmasi perubahan kepemimpinan. Hojbjerg dimasukkan ke starting XI oleh pelatih Bruno Genesio, tetapi ban kapten justru diberikan kepada pemain internasional Amerika Serikat Timothy Weah.

Genesio juga mengungkapkan bahwa keputusan itu diambil oleh manajemen klub dan mengakui bahwa ia tidak setuju dengannya, dengan mengatakan: "Saya akan bicara terus terang, ini adalah keputusan dari manajemen yang tidak saya setujui."



