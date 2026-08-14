AFP
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'Itu adalah keputusan yang tidak saya sepakati' - bos Marseille Bruno Genesio buka suara soal pencopotan Hojbjerg dari jabatan kapten
Ban kapten dicabut dari Hojbjerg
Dampak dari keputusan Hojbjerg untuk menolak kepindahan ke Newcastle United berlangsung cepat dan keras di Orange Velodrome. Meski Marseille dan Newcastle telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer senilai £15 juta, mantan gelandang Tottenham Hotspur itu memilih melakukan putar balik mendadak yang membuat jajaran petinggi klub Prancis tersebut murka.
Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya menyatakan keinginan untuk tetap bertahan di selatan Prancis, tetapi penolakannya untuk memuluskan kepindahan yang akan sangat membantu situasi keuangan Marseille berakibat pada hilangnya peran kepemimpinan dirinya di dalam skuad.
Bukti penurunannya dari posisi tersebut terlihat jelas saat laga uji coba hari Jumat melawan Atletico Madrid, ketika daftar susunan pemain mengonfirmasi perubahan kepemimpinan. Hojbjerg masuk dalam susunan pemain inti pilihan pelatih Bruno Genesio, tetapi ban kapten justru diberikan kepada pemain internasional Amerika Serikat Timothy Weah.
Genesio juga mengungkapkan bahwa keputusan itu dibuat oleh manajemen klub dan mengakui dirinya tidak setuju, dengan mengatakan: "Saya akan berbicara terus terang, ini adalah keputusan manajemen yang tidak saya sepakati."
- AFP
Tekanan finansial di OM
Pemilik Marseille, Frank McCourt, dikabarkan murka terhadap sikap sang pemain, dengan laporan di Prancis menyebut pengusaha asal Amerika itu masih "kesal" dengan situasi tersebut. Klub berada di bawah tekanan besar untuk memangkas tagihan gaji mereka yang sangat besar pada musim panas ini karena kesulitan finansial yang berkelanjutan, dan pemasukan pasti dari Newcastle United akan memberi ruang bernapas yang sangat dibutuhkan.
Dengan menghalangi kepindahan itu, Hojbjerg menempatkan dirinya dalam posisi sulit, ketika loyalitasnya kepada tim justru dipandang sebagai penghalang bagi keberlanjutan jangka panjang klub serta rencana perekrutan mereka.
Gelandang veteran itu awalnya bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur pada musim 2024-25, dalam kesepakatan yang mencakup klausul pembelian wajib senilai £17 juta yang secara resmi diaktifkan pada awal tahun ini. Namun, keinginan klub untuk melepasnya demi mendapatkan dana hanya beberapa bulan kemudian menyoroti betapa tidak stabilnya kondisi ekonomi mereka saat ini.
Musim panas penuh frustrasi Newcastle berlanjut
Bagi Newcastle United, penolakan itu menjadi pukulan lain dalam apa yang kini menjadi musim panas penuh gejolak di St. James' Park. Newcastle telah mengidentifikasi Hojbjerg sebagai sosok berpengalaman yang ideal untuk menjadi jangkar lini tengah bagi pelatih kepala baru Matthias Jaissle, tetapi kini mereka harus mencari opsi lain untuk menambah kekuatan.
Klub itu sudah lebih dulu mengalami kehilangan besar dalam hal talenta pada bursa transfer ini, setelah menyetujui penjualan mantan kapten Bruno Guimaraes ke Arsenal, winger bintang Anthony Gordon ke Barcelona, dan Sandro Tonali ke Tottenham.
Kesulitan dalam perekrutan itu menyusul kepergian mengejutkan Eddie Howe, sosok yang bertanggung jawab mengakhiri puasa trofi klub dan membawa mereka kembali ke Liga Champions, yang mundur pada 31 Juli.
- AFP
Apa selanjutnya untuk Hojbjerg?
Terlepas dari langkah disipliner internal tersebut, Hojbjerg tetap menjadi komoditas yang sangat diminati pada pekan-pekan terakhir bursa transfer Eropa. Meski ia telah menyatakan preferensinya untuk bertahan di Marseille, retaknya hubungannya dengan petinggi klub bisa memaksanya hengkang pada akhir periode ke tujuan lain.
AC Milan dikabarkan terus memantau situasi ini dengan saksama dan bisa memberi pemain Denmark itu jalur alternatif untuk keluar dari Prancis jika posisinya di Marseille menjadi tidak lagi memungkinkan setelah kehilangan ban kapten.
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