Dampak dari keputusan Hojbjerg untuk menolak kepindahan ke Newcastle United berlangsung cepat dan keras di Orange Velodrome. Meski Marseille dan Newcastle telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer senilai £15 juta, mantan gelandang Tottenham Hotspur itu memilih melakukan putar balik mendadak yang membuat jajaran petinggi klub Prancis tersebut murka.

Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya menyatakan keinginan untuk tetap bertahan di selatan Prancis, tetapi penolakannya untuk memuluskan kepindahan yang akan sangat membantu situasi keuangan Marseille berakibat pada hilangnya peran kepemimpinan dirinya di dalam skuad.

Bukti penurunannya dari posisi tersebut terlihat jelas saat laga uji coba hari Jumat melawan Atletico Madrid, ketika daftar susunan pemain mengonfirmasi perubahan kepemimpinan. Hojbjerg masuk dalam susunan pemain inti pilihan pelatih Bruno Genesio, tetapi ban kapten justru diberikan kepada pemain internasional Amerika Serikat Timothy Weah.

Genesio juga mengungkapkan bahwa keputusan itu dibuat oleh manajemen klub dan mengakui dirinya tidak setuju, dengan mengatakan: "Saya akan berbicara terus terang, ini adalah keputusan manajemen yang tidak saya sepakati."



