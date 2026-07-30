Pelatih asal Italia itu mengakui tantangan yang dihadapi Neymar, khususnya terkait kebugaran pertandingannya dan cedera betis tingkat 2 yang membuatnya absen pada laga-laga pembuka fase grup melawan Maroko dan Haiti. "Saya pikir dia tidak berkontribusi di level teknis seperti yang diharapkan dia bisa lakukan, karena dia memang tidak bisa," kata Ancelotti kepada ESPN. "Namun, dari segi sikap, itu adalah sikap yang sangat positif. Saya sangat menyayanginya, saya berterima kasih kepadanya atas sikapnya, atas perilakunya, dan saya pikir keputusan untuk memasukkannya ke dalam skuad 26 pemain adalah keputusan yang tepat."

Meski sang pelatih memuji kepemimpinan dan profesionalisme Neymar di balik layar, ia tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait kondisi fisik sang bintang menjelang turnamen.

"Satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah Neymar seharusnya bisa mempersiapkan dirinya dengan lebih baik selama periode tersebut," tambah Ancelotti. "Dia seharusnya bisa siap untuk pertandingan pertama, bukan pertandingan keempat. Itu satu-satunya bagian yang mengecewakan."