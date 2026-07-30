AFP
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'Itu adalah keputusan yang tepat!' - Carlo Ancelotti membela pemanggilan Neymar ke Piala Dunia saat legenda Brasil itu resmi pensiun dari sepakbola internasional
Ancelotti tetap mendukung penyertaan pemain veteran
Neymar secara resmi telah mengakhiri karier internasionalnya yang gemilang selama 16 tahun. Keputusan pemain 34 tahun itu datang setelah tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia. Meski tersingkir lebih awal, pelatih kepala Brasil Ancelotti tetap menegaskan bahwa mantan pemain Barcelona itu layak mendapat tempat dalam skuad yang berangkat ke Amerika Utara.
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Frustrasi atas persiapan fisik
Pelatih asal Italia itu mengakui tantangan yang dihadapi Neymar, khususnya terkait kebugaran pertandingannya dan cedera betis tingkat 2 yang membuatnya absen pada laga-laga pembuka fase grup melawan Maroko dan Haiti. "Saya pikir dia tidak berkontribusi di level teknis seperti yang diharapkan dia bisa lakukan, karena dia memang tidak bisa," kata Ancelotti kepada ESPN. "Namun, dari segi sikap, itu adalah sikap yang sangat positif. Saya sangat menyayanginya, saya berterima kasih kepadanya atas sikapnya, atas perilakunya, dan saya pikir keputusan untuk memasukkannya ke dalam skuad 26 pemain adalah keputusan yang tepat."
Meski sang pelatih memuji kepemimpinan dan profesionalisme Neymar di balik layar, ia tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait kondisi fisik sang bintang menjelang turnamen.
"Satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah Neymar seharusnya bisa mempersiapkan dirinya dengan lebih baik selama periode tersebut," tambah Ancelotti. "Dia seharusnya bisa siap untuk pertandingan pertama, bukan pertandingan keempat. Itu satu-satunya bagian yang mengecewakan."
Awal era baru
Dengan pemain nomor 10 andalannya kini tidak lagi masuk dalam rencana, Ancelotti menatap perombakan total program menjelang Piala Dunia 2030. Transisi ini menandai pergeseran signifikan dalam filosofi sepakbola Brasil, beralih dari ketergantungan pada ikon-ikon era 2010-an menuju gelombang talenta berikutnya.
"Saya pikir pemain seperti Neymar, yang sudah berkomentar kemarin, dan dengan segala hormat terhadap keputusannya. Saya percaya bahwa dalam sejarah, satu generasi berakhir dan generasi lain harus datang, dan generasi itu harus lebih baik daripada yang sebelumnya," kata mantan bos Real Madrid itu.
- Getty Images Sport
Perombakan lebih lanjut para veteran diperkirakan terjadi
Neymar bukan satu-satunya figur papan atas yang diperkirakan akan meninggalkan panggung internasional. Ancelotti mengisyaratkan bahwa beberapa andalan lain tim nasional Brasil juga bisa jadi sudah mendekati akhir perjalanan mereka.
Saat ditanya soal masa depan Casemiro, Danilo, dan Alex Sandro, Ancelotti memberikan jawaban blak-blakan terkait skuad yang menua. "Saya pikir begitu. Ini adalah periode yang akan segera berakhir. Jelas, kami harus berterima kasih kepada mereka semua, dan saya punya banyak rasa sayang kepada mereka semua. Tetapi saya pikir gagasan bahwa pemain yang berusia di atas 30 tahun sudah selesai berarti kami harus memikirkan masa depan.... Beberapa dari para pemain ini akan tetap ada, tentu saja. Marquinhos, misalnya. Alisson, kita lihat nanti."
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